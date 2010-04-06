Volume Profile Pro Signals

Análisis de volumen de precisión con generación automática de señales.

Qué hace

Volume Profile Pro Signals construye una representación en vivo y basada en datos de dónde se concentra realmente el volumen de trading — revelando zonas donde el precio es aceptado o rechazado. Resalta POC, VAH, VAL e identifica con exactitud zonas HVN/LVN. A partir de ello genera señales de ruptura en tiempo real (VAH/VAL) y traza niveles SL/TP inteligentes calculados según la volatilidad (ATR).

Cada componente —desde la resolución del perfil hasta el tipo de alerta— puede ajustarse para encajar con tu estilo de trading, ya sea scalping rápido o operaciones de varios días.

Aspectos clave

Volume-by-Price: mapea visualmente el Point of Control y el Value Area directamente en tu gráfico MT5.

Alertas de ruptura: señales instantáneas al cerrarse el precio por encima de VAH o por debajo de VAL.

Niveles de riesgo adaptativos: SL/TP calculados automáticamente con ATR.

Filtros inteligentes: filtros EMA y confirmación opcional por pendiente de POC reducen falsas señales.

Reconocimiento HVN/LVN: distingue zonas de alta y baja actividad para contexto de trading.

Compatible multi-timeframe: funciona de forma eficiente en múltiples gráficos y marcos temporales.

Cómo lo usan los traders

En lugar de dibujar perfiles manualmente o revisar barras de volumen, el indicador actualiza continuamente un perfil dinámico del mercado. Cuando el precio sube por encima de VAH o baja por debajo de VAL —y los filtros EMA seleccionados confirman— dibuja flechas Buy/Sell, define zonas SL/TP y puede notificar por popup, email o push.

El diseño es ligero y eficiente en memoria, permitiendo buen rendimiento aun con múltiples gráficos abiertos.

Ejemplo práctico

Un trader vigila M5 con perfiles de 20 barras. Precio rompe VAH con EMA alcista. El indicador dibuja el nuevo POC y muestra una flecha Buy verde con SL/TP (basado en ATR) en el gráfico. La lógica es simétrica para cortos bajo VAL.

Configuración en minutos

Adjunta el indicador al gráfico deseado.

Ajusta ProfilePeriods, ValueAreaPercent y parámetros ATR.

Activa/desactiva filtros: Fast/Slow/Trend EMA, POC slope.

Activa las notificaciones deseadas.

Guarda la plantilla.

Timeframes recomendados

Scalping: M1–M15

Swing: H1–D1

Opciones de personalización

Densidad del perfil, número de bins y porcentaje de Value Area; color y grosor de POC/VAH/VAL/HVN/LVN; activar/ desactivar etiquetas SL/TP; secciones separadas para gestión de alertas y filtrado por volumen.

Por qué es distinto

La mayoría de herramientas de volumen muestran solo actividad por barra. Volume Profile Pro Signals organiza esa información en zonas estructurales claras, permitiendo ver dónde el mercado realmente valora el precio. Con su lógica de señales integrada, no es solo análisis, es soporte para la toma de decisiones.

Soporte

Guía rápida y capturas incluidas en la página del producto.

Preguntas técnicas: contactar al autor vía mensajes en MQL5.

Nota final

Volume Profile Pro Signals es ideal para traders que desean combinar estructura de volumen, confirmación de tendencia y guía de riesgo automatizada en un único marco visual para MT5.