BounceEdge EA

Un algoritmo comercial de retroceso diseñado con precisión para el mercado Forex.

Actuación en vivo : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - no se requieren archivos configurados, solo se utilizan valores predeterminados.


Cómo funciona

BounceEdge EA es un algoritmo robusto diseñado para capturar retrocesos intradía en todos los pares de divisas. Analiza la acción del precio de cada divisa y abre operaciones anticipando el retorno a niveles de precio anteriores.

El sistema está totalmente optimizado para 28 pares de divisas, cubriendo todas las combinaciones de USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD y NZD.


Las características principales incluyen:

• Ejecución secuencial de operaciones para una entrada fluida al mercado.

• Stop Loss común fijo.

• Take Profit dinámico que se ajusta en tiempo real a las condiciones del mercado.

Esta estrategia combina precisión, seguridad y eficiencia, creando el potencial para un crecimiento sustentable con riesgos controlados y convirtiéndola en una herramienta confiable para los traders que buscan resultados estables a largo plazo.


Instrucciones de configuración

• Adjunte el EA al marco temporal M5 en los siguientes gráficos: EURGBP, AUDCAD, NZDCHF.

Asegúrese de que la configuración de la zona horaria del EA sea correcta. Los valores predeterminados son válidos para la mayoría de los brokers.

• Mantener un mínimo de $300 por par.

• Eso es todo: el EA se encarga del resto.

Utilice BounceEdge como un sistema de reversión simple (operación única, SL = TP) o amplíe su alcance con una lógica multioperación, manteniendo un control de riesgo unificado. Los usuarios avanzados pueden personalizar sus operaciones por día de la semana o franjas horarias de 3 horas (hasta 8 períodos intradiarios). Esto le permite identificar patrones de precios sensibles al tiempo, únicos para cada par, y ajustar su estrategia para obtener resultados óptimos.


Requisitos técnicos

• Marco temporal: M5.

• Pares: Cualquier par de divisas.

• Broker: Cualquier cuenta cubierta; se prefiere ECN con spreads bajos, pero no es obligatorio.

• VPS: Cualquier VPS básico es suficiente.

• Swaps: Las tasas de swap favorables mejoran el rendimiento a largo plazo.


Comercio inteligente y seguro

• El rendimiento pasado, ya sea en vivo o retrospeccionado, no garantiza resultados futuros.

Si bien se admiten todos los pares de divisas, el uso simultáneo de varios aumenta la exposición total. El requisito de capital típico es de al menos $300 por par.

• Las operaciones pueden mantenerse durante períodos prolongados: asegúrese de que su corredor ofrezca condiciones de swap favorables.


BounceEdge EA: Tu herramienta integral para operar con confianza. Diseñado para el rendimiento. Optimizado para la seguridad. Diseñado para operadores que se toman el mercado en serio.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en enviarme un mensaje privado.

Activa tu ventaja hoy.

Otros productos de este autor
PulseX
Ervand Oganesyan
Asesores Expertos
Algoritmo inteligente de trading por impulso con riesgo gestionado y control dinámico de series de operaciones. Monitoreo : https://www.mql5.com/es/signals/2347041 — solicitar archivos establecidos a través de mensajes privados. Cómo funciona PulseX PulseX EA es un sistema de trading por impulso independiente y completamente optimizado, diseñado para operar con una amplia gama de pares de divisas. El asesor analiza la microestructura del mercado e identifica los momentos en que el precio forma
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Utilidades
Panel de operaciones multifuncional para simplificar la operación manual. Visualización de operaciones y órdenes, cálculo de pérdidas y ganancias, operaciones con un solo clic, modificación de órdenes, punto de equilibrio, stop dinámico, stop loss parcial, take profit parcial, cierre por tiempo, stop loss y take profit de capital: todo esto es posible con uno o varios clics, mediante teclas de acceso rápido o simplemente arrastrando los niveles del ratón en el gráfico. La interfaz intuitiva le p
Finex MT4
Ervand Oganesyan
Asesores Expertos
Potente EA de retroceso para operar con cualquier par de divisas. Presentación en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - envíe un mensaje privado para solicitar los archivos del conjunto Inicio rápido - Configure el EA en el gráfico M15 de EURGBP (solo vender), EURCHF (solo comprar), USDCAD (solo comprar), EURUSD (solo vender). - El riesgo único es de aproximadamente 300 USD por par para el lote mínimo. Asegúrese de que los riesgos sean cómodos para usted. - Asegúrese de que la config
Finex
Ervand Oganesyan
5 (3)
Asesores Expertos
Potente EA de retroceso para operar con cualquier par de divisas. Presentación en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - envíe un mensaje privado para solicitar los archivos del conjunto Inicio rápido - Configure el EA en el gráfico M15 de EURGBP (solo vender), EURCHF (solo comprar), USDCAD (solo comprar), EURUSD (solo vender). - El riesgo único es de aproximadamente 300 USD por par para el lote mínimo. Asegúrese de que los riesgos sean cómodos para usted. - Asegúrese de que la config
Fine Timeframes
Ervand Oganesyan
Indicadores
Fine Timeframes es un indicador de marcos temporales subminutos para MT5. Crea gráficos con intervalos de 1 a 30 segundos, lo que le permite acceder a movimientos del mercado que permanecen invisibles en gráficos de minutos y horas, a la vez que conserva todas las funciones de trading: puede abrir y cerrar posiciones como en los marcos temporales estándar. Fine Timeframes solo funciona con ticks en vivo y no está diseñado para el Probador de estrategias: descargue la versión demo y pruebe el ind
Equity Firewall
Ervand Oganesyan
Utilidades
Equity Firewall es una utilidad para MT5 diseñada para el control automático de drawdowns y la gestión de riesgos a nivel de cuenta. Protege el capital, especialmente cuando múltiples asesores expertos están operando en la misma cuenta con riesgo de aumentos repentinos de posiciones o drawdowns. Instalar la versión de prueba para cuentas demo Equity Firewall permite establecer un drawdown máximo general, un límite de pérdida diaria y un objetivo de beneficio, con la opción de elegir la acción al
