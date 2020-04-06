Un algoritmo comercial de retroceso diseñado con precisión para el mercado Forex.

Actuación en vivo : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - no se requieren archivos configurados, solo se utilizan valores predeterminados.

Cómo funciona

BounceEdge EA es un algoritmo robusto diseñado para capturar retrocesos intradía en todos los pares de divisas. Analiza la acción del precio de cada divisa y abre operaciones anticipando el retorno a niveles de precio anteriores.

El sistema está totalmente optimizado para 28 pares de divisas, cubriendo todas las combinaciones de USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD y NZD.

Las características principales incluyen:

• Ejecución secuencial de operaciones para una entrada fluida al mercado.

• Stop Loss común fijo.

• Take Profit dinámico que se ajusta en tiempo real a las condiciones del mercado.

Esta estrategia combina precisión, seguridad y eficiencia, creando el potencial para un crecimiento sustentable con riesgos controlados y convirtiéndola en una herramienta confiable para los traders que buscan resultados estables a largo plazo.

Instrucciones de configuración

• Adjunte el EA al marco temporal M5 en los siguientes gráficos: EURGBP, AUDCAD, NZDCHF.

Asegúrese de que la configuración de la zona horaria del EA sea correcta. Los valores predeterminados son válidos para la mayoría de los brokers.

• Mantener un mínimo de $300 por par.

• Eso es todo: el EA se encarga del resto.

Utilice BounceEdge como un sistema de reversión simple (operación única, SL = TP) o amplíe su alcance con una lógica multioperación, manteniendo un control de riesgo unificado. Los usuarios avanzados pueden personalizar sus operaciones por día de la semana o franjas horarias de 3 horas (hasta 8 períodos intradiarios). Esto le permite identificar patrones de precios sensibles al tiempo, únicos para cada par, y ajustar su estrategia para obtener resultados óptimos.





Requisitos técnicos

• Marco temporal: M5.

• Pares: Cualquier par de divisas.

• Broker: Cualquier cuenta cubierta; se prefiere ECN con spreads bajos, pero no es obligatorio.

• VPS: Cualquier VPS básico es suficiente.

• Swaps: Las tasas de swap favorables mejoran el rendimiento a largo plazo.

Comercio inteligente y seguro

• El rendimiento pasado, ya sea en vivo o retrospeccionado, no garantiza resultados futuros.

Si bien se admiten todos los pares de divisas, el uso simultáneo de varios aumenta la exposición total. El requisito de capital típico es de al menos $300 por par.

• Las operaciones pueden mantenerse durante períodos prolongados: asegúrese de que su corredor ofrezca condiciones de swap favorables.

BounceEdge EA: Tu herramienta integral para operar con confianza. Diseñado para el rendimiento. Optimizado para la seguridad. Diseñado para operadores que se toman el mercado en serio.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en enviarme un mensaje privado.

Activa tu ventaja hoy.