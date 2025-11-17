Dragon Quantum EA – XAUUSD ve EURUSD için Gelişmiş Yapay Zekâ Ticaret Sistemi



Dragon Quantum EA, gelişmiş yapay zekâ teknikleri kullanılarak oluşturulmuş tamamen otomatik bir alım-satım sistemidir.

LSTM ve Transformer modellerini birleştiren hibrit bir sinir ağı mimarisi kullanır ve XAUUSD ile EURUSD fiyat hareketlerini analiz eder.

Bu yapı, piyasa modellerini belirlemeyi, volatiliteye uyum sağlamayı ve gerçek zamanlı teknik sinyaller üretmeyi mümkün kılar.

Temel Özellikler

Çift Piyasa AI Motoru

XAUUSD ve EURUSD için geliştirilmiş özel bir AI modeli sayesinde sistem, her piyasanın yapısını anlayabilir.

Dinamik Risk Yönetimi

Mevcut volatiliteye göre pozisyon boyutunu otomatik ayarlar.

Kolay kullanım

Optimize edilmiş varsayılan ayarlar içerir, minimum kurulum gerektirir.

Geniş uyumluluk

ECN, Standard ve Raw Spread hesap türleriyle çalışır.

Desteklenen Piyasalar

XAUUSD – volatilite kümeleri ve kısa vadeli dönüş bölgeleri analizi.

EURUSD – yönlü hareketler ve likidite döngüleri için optimize edilmiştir.

Teknik Bilgiler

Pariteler: XAUUSD, EURUSD

Zaman Dilimi: M5

Minimum Lot: 0.01

Platform: MetaTrader 5

Minimum Bakiye: XAUUSD $250, EURUSD $100

Hesap Türleri: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium

Kullanım Kolaylığı

Hazır ayarlar

İlk optimizasyon gerektirmez

Yeni ve deneyimli yatırımcılara uygundur

Tam otomatik çalışma (24/5)

Dokümantasyon ve Destek

Satın aldıktan sonra kullanıcılar, MQL5 mesajları üzerinden geliştiriciyle iletişime geçerek:

– çok dilli kullanıcı kılavuzunu

– kurulum desteğini

alabilirler.

Geliştirme Arka Planı

Dragon Quantum EA, on bir aydan uzun süreli model eğitimi ve algoritma testleri sonucunda geliştirilmiştir.

Yapay zekâ analizi ve dengeli risk kontrolü ile istikrarlı ve yapılandırılmış işlem davranışı sağlar.