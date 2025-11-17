Dragon Quantum
Dragon Quantum EA – XAUUSD ve EURUSD için Gelişmiş Yapay Zekâ Ticaret Sistemi
Dragon Quantum EA, gelişmiş yapay zekâ teknikleri kullanılarak oluşturulmuş tamamen otomatik bir alım-satım sistemidir.
LSTM ve Transformer modellerini birleştiren hibrit bir sinir ağı mimarisi kullanır ve XAUUSD ile EURUSD fiyat hareketlerini analiz eder.
Bu yapı, piyasa modellerini belirlemeyi, volatiliteye uyum sağlamayı ve gerçek zamanlı teknik sinyaller üretmeyi mümkün kılar.
Temel Özellikler
Çift Piyasa AI Motoru
XAUUSD ve EURUSD için geliştirilmiş özel bir AI modeli sayesinde sistem, her piyasanın yapısını anlayabilir.
Dinamik Risk Yönetimi
Mevcut volatiliteye göre pozisyon boyutunu otomatik ayarlar.
Kolay kullanım
Optimize edilmiş varsayılan ayarlar içerir, minimum kurulum gerektirir.
Geniş uyumluluk
ECN, Standard ve Raw Spread hesap türleriyle çalışır.
Desteklenen Piyasalar
XAUUSD – volatilite kümeleri ve kısa vadeli dönüş bölgeleri analizi.
EURUSD – yönlü hareketler ve likidite döngüleri için optimize edilmiştir.
Teknik Bilgiler
Pariteler: XAUUSD, EURUSD
Zaman Dilimi: M5
Minimum Lot: 0.01
Platform: MetaTrader 5
Minimum Bakiye: XAUUSD $250, EURUSD $100
Hesap Türleri: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium
Kullanım Kolaylığı
Hazır ayarlar
İlk optimizasyon gerektirmez
Yeni ve deneyimli yatırımcılara uygundur
Tam otomatik çalışma (24/5)
Dokümantasyon ve Destek
Satın aldıktan sonra kullanıcılar, MQL5 mesajları üzerinden geliştiriciyle iletişime geçerek:
– çok dilli kullanıcı kılavuzunu
– kurulum desteğini
alabilirler.
Geliştirme Arka Planı
Dragon Quantum EA, on bir aydan uzun süreli model eğitimi ve algoritma testleri sonucunda geliştirilmiştir.
Yapay zekâ analizi ve dengeli risk kontrolü ile istikrarlı ve yapılandırılmış işlem davranışı sağlar.