Dragon Quantum EA – 先进的双市场AI交易系统（XAUUSD & EURUSD）

Dragon Quantum EA 是一款基于先进人工智能技术构建的全自动交易系统。
它采用融合 LSTM 与 Transformer 的混合神经网络结构，对 XAUUSD 与 EURUSD 的价格行为进行分析。
该结构使系统能够识别市场结构、适应波动变化，并在实时环境中生成技术性交易信号。

核心功能

双市场AI引擎
专为 XAUUSD 和 EURUSD 设计的 AI 框架，使系统能够理解两个市场的特性并做出结构化决策。

动态风险管理
内置模块根据市场波动自动调整仓位规模与风险敞口。

即装即用
系统附带优化的默认参数，仅需进行少量设置即可开始运行。

广泛兼容性
支持所有主要账户类型：ECN、Standard、Raw Spread。

支持的市场

XAUUSD – 识别波动区域、短期反转区间与趋势延续结构。
EURUSD – 针对方向性价格行为与流动性周期进行优化。

技术信息

交易品种：XAUUSD, EURUSD
时间周期：M5
最小手数：0.01
平台：MetaTrader 5
最低入金：XAUUSD $250，EURUSD $100
账户类型：Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium

易用性

提供预设参数
无需初始优化
适用于新手与高级交易者
全自动运行（24/5）

文档与支持

购买后，用户可通过 MQL5 私信联系开发者，以获取：
– 多语言使用手册
– 配置与设置指导

开发背景

Dragon Quantum EA 经过十一个月以上的模型训练与算法测试构建而成。
其 AI 分析与风险控制机制旨在在不同市场环境下保持结构化且稳定的交易表现。

重要说明（使用EA前请务必阅读）

• 该EA对XAUUSD和EURUSD使用内部优化的止损和止盈参数。这些参数是策略逻辑的一部分，无法通过外部SL/TP设置进行覆盖。


评分 3
Yik Hung Lai
795
Yik Hung Lai 2025.12.15 15:09 
 

Demo results were consistently solid with moderate drawdown and realistic slippage. Clear performance metrics and prompt, helpful support.

Ferran Lopez Navarro
2998
Ferran Lopez Navarro 2025.11.27 08:27 
 

First profitable operations!

Marco Cesare Dezzani
593
Marco Cesare Dezzani 2025.12.15 20:57 
 

Backtesting and demo account testing have always been very positive, even if there have sometimes been few trades. Backtests show that the number of trades has increased with the latest version. Yassine is always very present and available for questions and requests.

Santa Scalping MT5
Morten Kruse
专家
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
专家
Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
Quantum Grid Matrix
Watcharapon Sangkaew
专家
产品名称：量子网格矩阵 简要说明： 一款先进的智能交易系统 (EA)，利用动态网格系统智能管理市场。量子网格矩阵旨在通过建立计算好的订单网格来应对市场波动，从而从自然的价格波动中获利。 完整说明： 通过智能网格交易掌控市场节奏。 您是否正在寻找一款能够井然有序、不受情绪左右的战略工具？量子网格矩阵将市场波动转化为机遇。它自动化执行专业的网格交易策略，旨在系统地建立仓位，并从市场的自然波动中获利。 核心策略：智能网格管理 量子网格矩阵的运行遵循清晰且经过计算的原则： 初始入场：EA 为其网格设定一个起点。 动态网格创建：随着价格波动，EA 会按照预先定义的间隔（网格距离）自动下达一系列挂单，从而创建一个结构化的交易区域。 渐进式缩放：为了优化仓位的平均入场价格，网格中的每个新订单都可以使用逐渐增大的手数（手数乘数）。此技术旨在更有效地实现整体利润目标。 周期获利平仓：一旦市场价格达到整个网格计算出的止盈水平，所有未平仓头寸将同时平仓，从而完成盈利周期。 对于喜欢系统化、不干预市场交易方式的交易者来说，这是一款先进的工具。 主要特点： 全自动网格逻辑：EA 处理网格
EDOSecret Munehisa Homma Candlestick Zen Execution
Pi Lin Li
专家
《酒田禅心EA：本间宗久³⁰⁰年K线秘术・私人波动猎手》 当江户时代的烛光穿越三个世纪，在您的图表中重燃武士之魂 这不是普通的交易工具，而是本间宗久亲传的K线炼金术 【核心引擎】 酒田战法重生 18世纪米市秘技经量化涅槃，化身永不熄灭的盈利引擎 每根K线都在诉说宗久当年的财富密码 禅意风控艺术 独创「心流熔断机制」 当市场风暴肆虐，系统如枯山水庭园般沉静精准️ 启动亏损暂停，让您如武士️收刀入鞘静待战机 【全市场征服者】 ️ 黄金・外汇・原油・股指・加密货币 ️ 无论何种战场皆可驾驭 ️ 通过深度参数雕琢，让百年战法完美适应当代市场脉搏 【您的绝对交易王国】 点差阈值自由设定 精准捕捉波动突破时刻 K线深度个性调整 定制专属形态识别精度 盈亏系数灵活配置 平衡风险与欲望的天平️ 风控模块随心定制 打造您的专属资金护甲️ 终极承诺 当您入夜安眠，宗久的交易禅心将化身最忠诚的守夜人️ ️守护账户安全，让18世纪
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
专家
推出促銷活動： 只需 34 9 美元，而不是 990 美元！ 此促銷價僅剩幾本！ 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“ 終極 EA 組合套餐 ”   ！   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here 實時結果低風險 實時結果高風險 歡迎使用 STABILITY PRO ：市場上最先進、穩定、低風險的網格系統之一！ 該 EA 已對其使用的外匯對的完整可用歷史記錄進行了壓力測試。 在這些壓力測試中，從 2007 年至今，EA 每個月都盈利，如下面的屏幕截圖所示。 EA 使用先進的 SVG 算法（智能可變網格），該算法不會以固定距離添加網格交易，而是會分析市場走勢以確定網格位置。 我付出了很多努力來為這個 EA 獲得良好的風險/回報比和強大的恢復係數。 因此，您有多種方法來控制風險和回撤，並且 EA 將從任何潛在損失中快速恢復。 為了防止帳戶崩潰，有多種方法可以在每個網格上放置“最壞情況”SL。 範圍從基於最大歷史回撤的止損，到更嚴格的止損以防止重大損失。 這些只是“最壞的情況”，SL 是為了防止市場上大多數 EA 經歷的高額淨值虧損或賬戶崩潰。 所有模式都很
KingKong MT5
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103136 “KingKong”智能交易系统 (EA) 是一种专为外汇市场设计的复杂交易算法，利用在市场流动性增加期间激活的突破策略。 该 EA 旨在利用交易量激增时发生的重大价格变动，确保在市场活动的最佳时刻执行交易。 主要特征： 突破策略： 市场流动性检测：KingKong采用先进算法实时监控市场流动性。 它确定了成交量增加的时期，这通常是价格大幅波动的前兆。 突破点识别：在这些高流动性时期，KingKong根据历史数据和技术指标来识别潜在的突破点。 EA 经过精心调整，可区分虚假突破和真正机会，确保交易执行的准确性更高。 风险管理： 平均挂单：KingKong 使用复杂的风险管理系统，其中涉及平均挂单。 这种方法通过将切入点分散在一系列价格范围内，有助于降低风险。 如果市场走势与初始仓位相反，EA 会按照预定的时间间隔下达额外订单，从而有效地平均入场价格并
Ronin MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/139325 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/139326 RONIN EA – 精准单笔交易 RONIN 是一款严谨且功能强大的 EA，专为注重精准、控制和效率的交易者打造。受孤胆武士精神的启发，RONIN 巧妙结合多头力量、空头力量和鳄鱼线指标，执行单笔入场交易。这款 EA 旨在通过清晰的趋势确认和动量信号，让您自信地入场，无需依赖马丁格尔策略、网格策略或均线策略等高风险策略。 主要特点： 单笔交易策略：每个信号仅执行一笔交易——清晰、可控，且回撤最小。 基于指标的逻辑： 牛市力量确认看涨势头 熊市力量确认看跌力度 鳄鱼线监测市场趋势方向并过滤信号 内置风险管理：每笔交易均设置固定止损和止盈。 无需马丁格尔，无需网格，无需对冲 适用于任何时间周期和任何货币对——针对主要外汇交易品种进行了优化。 完全可回测，逻辑可复现。 轻量级，快速执行——适用于 VPS 等低延迟环境。 推荐设置： 货币对：USDJ
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
专家
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Goldmost MT5
Hongliang Ding
专家
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
专家
Overview Smart Gold Digger   is a precision-crafted Expert Advisor for XAUUSD that capitalizes on   high-probability reversal setups   using a combination of   RSI oversold/overbought levels   and powerful   Pin Bar candlestick formations with an advanced algorithym . Designed for modern traders, it balances accuracy, speed, and safety — making it ideal for scalping, short swings, and prop firm compliance.   Core Features Combines RSI + Pin Bar logic for ultra-accurate entries Opti
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
专家
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
