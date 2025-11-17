Dragon Quantum EA – 先进的双市场AI交易系统（XAUUSD & EURUSD）



Dragon Quantum EA 是一款基于先进人工智能技术构建的全自动交易系统。

它采用融合 LSTM 与 Transformer 的混合神经网络结构，对 XAUUSD 与 EURUSD 的价格行为进行分析。

该结构使系统能够识别市场结构、适应波动变化，并在实时环境中生成技术性交易信号。

核心功能

双市场AI引擎

专为 XAUUSD 和 EURUSD 设计的 AI 框架，使系统能够理解两个市场的特性并做出结构化决策。

动态风险管理

内置模块根据市场波动自动调整仓位规模与风险敞口。

即装即用

系统附带优化的默认参数，仅需进行少量设置即可开始运行。

广泛兼容性

支持所有主要账户类型：ECN、Standard、Raw Spread。

支持的市场

XAUUSD – 识别波动区域、短期反转区间与趋势延续结构。

EURUSD – 针对方向性价格行为与流动性周期进行优化。

技术信息

交易品种：XAUUSD, EURUSD

时间周期：M5

最小手数：0.01

平台：MetaTrader 5

最低入金：XAUUSD $250，EURUSD $100

账户类型：Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium

易用性

提供预设参数

无需初始优化

适用于新手与高级交易者

全自动运行（24/5）

文档与支持

购买后，用户可通过 MQL5 私信联系开发者，以获取：

– 多语言使用手册

– 配置与设置指导

开发背景

Dragon Quantum EA 经过十一个月以上的模型训练与算法测试构建而成。

其 AI 分析与风险控制机制旨在在不同市场环境下保持结构化且稳定的交易表现。

重要说明（使用EA前请务必阅读）

• 该EA对XAUUSD和EURUSD使用内部优化的止损和止盈参数。这些参数是策略逻辑的一部分，无法通过外部SL/TP设置进行覆盖。