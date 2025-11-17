Dragon Quantum
- Yassine Mouhssine
Versione: 2.0
Dragon Quantum EA – Sistema di Trading Avanzato con IA (XAUUSD & EURUSD)
Dragon Quantum EA è un sistema di trading completamente automatizzato sviluppato con tecnologie avanzate di intelligenza artificiale.
Utilizza un’architettura neurale ibrida basata su modelli LSTM e Transformer per analizzare l’andamento dei prezzi su XAUUSD e EURUSD.
Questa struttura consente di identificare modelli di mercato, adattarsi alla volatilità e generare segnali tecnici in tempo reale.
Caratteristiche principali
Motore IA Multi-Mercato
Un modello specializzato per XAUUSD ed EURUSD che consente decisioni strutturate.
Gestione dinamica del rischio
Regola automaticamente la dimensione della posizione in base alla volatilità.
Facile da utilizzare
Impostazioni preconfigurate, minima configurazione necessaria.
Compatibilità universale
Supporta conti ECN, Standard e Raw Spread.
Mercati supportati
XAUUSD – analisi dei cluster di volatilità e zone di inversione.
EURUSD – ottimizzato per movimenti direzionali e cicli di liquidità.
Informazioni tecniche
Coppie: XAUUSD, EURUSD
Timeframe: M5
Lot minimo: 0.01
Piattaforma: MetaTrader 5
Deposito minimo: $250 (XAUUSD), $100 (EURUSD)
Tipi di conto: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium
Facilità d’uso
Impostazioni preconfigurate
Nessuna ottimizzazione iniziale richiesta
Adatto a trader principianti e avanzati
Operatività completamente automatizzata (24/5)
Documentazione e supporto
Dopo l’acquisto, gli utenti possono contattare lo sviluppatore tramite messaggi MQL5 per ricevere:
– il manuale multilingue
– assistenza tecnica alla configurazione
Sviluppo
Dragon Quantum EA è stato sviluppato in oltre undici mesi di addestramento modelli e test algoritmici.
Integra analisi IA e gestione del rischio per ottenere un comportamento di trading stabile e strutturato.