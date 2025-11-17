Dragon Quantum EA – Sistema di Trading Avanzato con IA (XAUUSD & EURUSD)



Dragon Quantum EA è un sistema di trading completamente automatizzato sviluppato con tecnologie avanzate di intelligenza artificiale.

Utilizza un’architettura neurale ibrida basata su modelli LSTM e Transformer per analizzare l’andamento dei prezzi su XAUUSD e EURUSD.

Questa struttura consente di identificare modelli di mercato, adattarsi alla volatilità e generare segnali tecnici in tempo reale.

Caratteristiche principali

Motore IA Multi-Mercato

Un modello specializzato per XAUUSD ed EURUSD che consente decisioni strutturate.

Gestione dinamica del rischio

Regola automaticamente la dimensione della posizione in base alla volatilità.

Facile da utilizzare

Impostazioni preconfigurate, minima configurazione necessaria.

Compatibilità universale

Supporta conti ECN, Standard e Raw Spread.

Mercati supportati

XAUUSD – analisi dei cluster di volatilità e zone di inversione.

EURUSD – ottimizzato per movimenti direzionali e cicli di liquidità.

Informazioni tecniche

Coppie: XAUUSD, EURUSD

Timeframe: M5

Lot minimo: 0.01

Piattaforma: MetaTrader 5

Deposito minimo: $250 (XAUUSD), $100 (EURUSD)

Tipi di conto: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium

Facilità d’uso

Impostazioni preconfigurate

Nessuna ottimizzazione iniziale richiesta

Adatto a trader principianti e avanzati

Operatività completamente automatizzata (24/5)

Documentazione e supporto

Dopo l’acquisto, gli utenti possono contattare lo sviluppatore tramite messaggi MQL5 per ricevere:

– il manuale multilingue

– assistenza tecnica alla configurazione

Sviluppo

Dragon Quantum EA è stato sviluppato in oltre undici mesi di addestramento modelli e test algoritmici.

Integra analisi IA e gestione del rischio per ottenere un comportamento di trading stabile e strutturato.