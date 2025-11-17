Dragon Quantum EA – Sistema Avançado de IA para XAUUSD e EURUSD



Dragon Quantum EA é um sistema de trading totalmente automatizado desenvolvido com tecnologias avançadas de Inteligência Artificial.

Ele utiliza uma arquitetura neural híbrida baseada em modelos LSTM e Transformer para analisar o comportamento do preço nos pares XAUUSD e EURUSD.

Essa estrutura permite identificar padrões de mercado, adaptar-se às mudanças de volatilidade e gerar sinais técnicos em tempo real.

Principais Recursos

Motor de IA para dois mercados

Modelo especializado para XAUUSD e EURUSD, capaz de compreender a estrutura de cada mercado e produzir decisões estruturadas.

Gestão dinâmica de risco

O módulo interno ajusta automaticamente o tamanho da posição conforme a volatilidade atual.

Funcionamento simples

Inclui configurações padrão otimizadas que exigem apenas alguns ajustes iniciais.

Compatibilidade universal

Funciona com contas ECN, Standard e Raw Spread.

Mercados Suportados

XAUUSD (Ouro) – análise baseada em IA para padrões de volatilidade e zonas de reversão de curto prazo.

EURUSD – otimizado para movimentos direcionais e ciclos de liquidez.

Informações Técnicas

Pares: XAUUSD, EURUSD

Timeframe: M5

Lote mínimo: 0.01

Plataforma: MetaTrader 5

Depósito mínimo: $250 para XAUUSD / $100 para EURUSD

Tipos de conta: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium

Facilidade de Uso

Configurações pré-definidas

Sem necessidade de otimização inicial

Adequado para traders iniciantes e avançados

Operação totalmente automática (24/5)

Documentação e Suporte

Após a compra, os usuários podem contactar o desenvolvedor através de mensagens MQL5 para receber:

– Manual multilíngue detalhado

– Orientação técnica para configuração

Histórico de Desenvolvimento

Dragon Quantum EA foi desenvolvido ao longo de mais de onze meses de treinamento de modelos e testes algorítmicos.

Ele combina análise de IA com controle disciplinado de risco para oferecer operação consistente e estruturada.

Notas importantes (Por favor, leia antes de usar o EA)

• O EA utiliza valores internos otimizados de Stop Loss e Take Profit especificamente desenvolvidos para XAUUSD e EURUSD. Esses valores fazem parte da lógica da estratégia e não podem ser substituídos pelos parâmetros externos de SL/TP.