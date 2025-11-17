Dragon Quantum
- Experts
- Yassine Mouhssine
- Versão: 2.4
- Atualizado: 21 dezembro 2025
- Ativações: 15
Dragon Quantum EA – Sistema Avançado de IA para XAUUSD e EURUSD
Dragon Quantum EA é um sistema de trading totalmente automatizado desenvolvido com tecnologias avançadas de Inteligência Artificial.
Ele utiliza uma arquitetura neural híbrida baseada em modelos LSTM e Transformer para analisar o comportamento do preço nos pares XAUUSD e EURUSD.
Essa estrutura permite identificar padrões de mercado, adaptar-se às mudanças de volatilidade e gerar sinais técnicos em tempo real.
Principais Recursos
Motor de IA para dois mercados
Modelo especializado para XAUUSD e EURUSD, capaz de compreender a estrutura de cada mercado e produzir decisões estruturadas.
Gestão dinâmica de risco
O módulo interno ajusta automaticamente o tamanho da posição conforme a volatilidade atual.
Funcionamento simples
Inclui configurações padrão otimizadas que exigem apenas alguns ajustes iniciais.
Compatibilidade universal
Funciona com contas ECN, Standard e Raw Spread.
Mercados Suportados
XAUUSD (Ouro) – análise baseada em IA para padrões de volatilidade e zonas de reversão de curto prazo.
EURUSD – otimizado para movimentos direcionais e ciclos de liquidez.
Informações Técnicas
Pares: XAUUSD, EURUSD
Timeframe: M5
Lote mínimo: 0.01
Plataforma: MetaTrader 5
Depósito mínimo: $250 para XAUUSD / $100 para EURUSD
Tipos de conta: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium
Facilidade de Uso
Configurações pré-definidas
Sem necessidade de otimização inicial
Adequado para traders iniciantes e avançados
Operação totalmente automática (24/5)
Documentação e Suporte
Após a compra, os usuários podem contactar o desenvolvedor através de mensagens MQL5 para receber:
– Manual multilíngue detalhado
– Orientação técnica para configuração
Histórico de Desenvolvimento
Dragon Quantum EA foi desenvolvido ao longo de mais de onze meses de treinamento de modelos e testes algorítmicos.
Ele combina análise de IA com controle disciplinado de risco para oferecer operação consistente e estruturada.
Notas importantes (Por favor, leia antes de usar o EA)
• O EA utiliza valores internos otimizados de Stop Loss e Take Profit especificamente desenvolvidos para XAUUSD e EURUSD. Esses valores fazem parte da lógica da estratégia e não podem ser substituídos pelos parâmetros externos de SL/TP.
Demo results were consistently solid with moderate drawdown and realistic slippage. Clear performance metrics and prompt, helpful support.