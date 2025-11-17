Dragon Quantum

5

Dragon Quantum EA – Sistema Avançado de IA para XAUUSD e EURUSD

Dragon Quantum EA é um sistema de trading totalmente automatizado desenvolvido com tecnologias avançadas de Inteligência Artificial.
Ele utiliza uma arquitetura neural híbrida baseada em modelos LSTM e Transformer para analisar o comportamento do preço nos pares XAUUSD e EURUSD.
Essa estrutura permite identificar padrões de mercado, adaptar-se às mudanças de volatilidade e gerar sinais técnicos em tempo real.

Principais Recursos

Motor de IA para dois mercados
Modelo especializado para XAUUSD e EURUSD, capaz de compreender a estrutura de cada mercado e produzir decisões estruturadas.

Gestão dinâmica de risco
O módulo interno ajusta automaticamente o tamanho da posição conforme a volatilidade atual.

Funcionamento simples
Inclui configurações padrão otimizadas que exigem apenas alguns ajustes iniciais.

Compatibilidade universal
Funciona com contas ECN, Standard e Raw Spread.

Mercados Suportados

XAUUSD (Ouro) – análise baseada em IA para padrões de volatilidade e zonas de reversão de curto prazo.
EURUSD – otimizado para movimentos direcionais e ciclos de liquidez.

Informações Técnicas

Pares: XAUUSD, EURUSD
Timeframe: M5
Lote mínimo: 0.01
Plataforma: MetaTrader 5
Depósito mínimo: $250 para XAUUSD / $100 para EURUSD
Tipos de conta: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium

Facilidade de Uso

Configurações pré-definidas
Sem necessidade de otimização inicial
Adequado para traders iniciantes e avançados
Operação totalmente automática (24/5)

Documentação e Suporte

Após a compra, os usuários podem contactar o desenvolvedor através de mensagens MQL5 para receber:
– Manual multilíngue detalhado
– Orientação técnica para configuração

Histórico de Desenvolvimento

Dragon Quantum EA foi desenvolvido ao longo de mais de onze meses de treinamento de modelos e testes algorítmicos.
Ele combina análise de IA com controle disciplinado de risco para oferecer operação consistente e estruturada.

Notas importantes (Por favor, leia antes de usar o EA)

• O EA utiliza valores internos otimizados de Stop Loss e Take Profit especificamente desenvolvidos para XAUUSD e EURUSD. Esses valores fazem parte da lógica da estratégia e não podem ser substituídos pelos parâmetros externos de SL/TP.


Comentários 3
Yik Hung Lai
795
Yik Hung Lai 2025.12.15 15:09 
 

Demo results were consistently solid with moderate drawdown and realistic slippage. Clear performance metrics and prompt, helpful support.

Ferran Lopez Navarro
2998
Ferran Lopez Navarro 2025.11.27 08:27 
 

First profitable operations!

Marco Cesare Dezzani
600
Marco Cesare Dezzani 2025.12.15 20:57 
 

Backtesting and demo account testing have always been very positive, even if there have sometimes been few trades. Backtests show that the number of trades has increased with the latest version. Yassine is always very present and available for questions and requests.

LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
FREE
