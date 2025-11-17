Dragon Quantum
Dragon Quantum EA – Système de Trading IA Avancé pour XAUUSD et EURUSD
Dragon Quantum EA est un système de trading entièrement automatisé, conçu avec des technologies avancées d’intelligence artificielle.
Il utilise une architecture neuronale hybride combinant LSTM et Transformer pour analyser le comportement des prix sur XAUUSD et EURUSD.
Cette structure permet d’identifier les modèles de marché, de s’adapter à la volatilité et de générer des signaux techniques en temps réel.
Caractéristiques principales
Moteur IA multi-marchés
Modèle spécialisé conçu pour XAUUSD et EURUSD permettant une analyse structurée.
Gestion dynamique du risque
Ajuste automatiquement la taille des positions en fonction de la volatilité actuelle.
Utilisation simplifiée
Paramètres optimisés inclus, configuration minimale requise.
Compatibilité universelle
Fonctionne avec les comptes ECN, Standard et Raw Spread.
Marchés supportés
XAUUSD – analyse des clusters de volatilité et zones de retournement.
EURUSD – optimisé pour les mouvements directionnels et cycles de liquidité.
Informations techniques
Paires : XAUUSD, EURUSD
Unité de temps : M5
Lot minimum : 0.01
Plateforme : MetaTrader 5
Dépôt minimum : 250$ pour XAUUSD, 100$ pour EURUSD
Types de comptes : Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium
Facilité d’utilisation
Paramètres préconfigurés
Aucune optimisation initiale requise
Convient aux débutants comme aux traders avancés
Fonctionnement entièrement automatisé (24/5)
Documentation et assistance
Après l'achat, les utilisateurs peuvent contacter le développeur via les messages MQL5 pour obtenir :
– le manuel multilingue
– l’aide technique à la configuration
Contexte de développement
Dragon Quantum EA est le résultat de plus de onze mois d’entraînement de modèles et de tests algorithmiques.
Il combine analyse IA et gestion disciplinée des risques pour assurer un fonctionnement structuré et stable.