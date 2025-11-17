Dragon Quantum EA – Système de Trading IA Avancé pour XAUUSD et EURUSD



Dragon Quantum EA est un système de trading entièrement automatisé, conçu avec des technologies avancées d’intelligence artificielle.

Il utilise une architecture neuronale hybride combinant LSTM et Transformer pour analyser le comportement des prix sur XAUUSD et EURUSD.

Cette structure permet d’identifier les modèles de marché, de s’adapter à la volatilité et de générer des signaux techniques en temps réel.

Caractéristiques principales

Moteur IA multi-marchés

Modèle spécialisé conçu pour XAUUSD et EURUSD permettant une analyse structurée.

Gestion dynamique du risque

Ajuste automatiquement la taille des positions en fonction de la volatilité actuelle.

Utilisation simplifiée

Paramètres optimisés inclus, configuration minimale requise.

Compatibilité universelle

Fonctionne avec les comptes ECN, Standard et Raw Spread.

Marchés supportés

XAUUSD – analyse des clusters de volatilité et zones de retournement.

EURUSD – optimisé pour les mouvements directionnels et cycles de liquidité.

Informations techniques

Paires : XAUUSD, EURUSD

Unité de temps : M5

Lot minimum : 0.01

Plateforme : MetaTrader 5

Dépôt minimum : 250$ pour XAUUSD, 100$ pour EURUSD

Types de comptes : Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium

Facilité d’utilisation

Paramètres préconfigurés

Aucune optimisation initiale requise

Convient aux débutants comme aux traders avancés

Fonctionnement entièrement automatisé (24/5)

Documentation et assistance

Après l'achat, les utilisateurs peuvent contacter le développeur via les messages MQL5 pour obtenir :

– le manuel multilingue

– l’aide technique à la configuration

Contexte de développement

Dragon Quantum EA est le résultat de plus de onze mois d’entraînement de modèles et de tests algorithmiques.

Il combine analyse IA et gestion disciplinée des risques pour assurer un fonctionnement structuré et stable.