Quantum Grid Matrix

Título del producto: Matriz de Cuadrícula Cuántica





Breve descripción:





Un sofisticado Asesor Experto que gestiona el mercado de forma inteligente mediante un sistema de cuadrícula dinámico. La Matriz de Cuadrícula Cuántica está diseñada para gestionar las fluctuaciones del mercado mediante el establecimiento de una cuadrícula calculada de órdenes, con el objetivo de obtener beneficios de los movimientos naturales del precio.





Descripción completa:

Domine el ritmo del mercado con el Trading Inteligente en Cuadrícula.

¿Busca una herramienta estratégica que opere metódicamente y sin emociones? La Matriz de Cuadrícula Cuántica transforma la volatilidad del mercado en oportunidad. Automatiza una estrategia profesional de trading en cuadrícula, diseñada para construir sistemáticamente una posición y obtener beneficios del flujo y reflujo natural del mercado.





Estrategia principal: Gestión Inteligente en Cuadrícula





La Matriz de Cuadrícula Cuántica funciona según un principio claro y calculado:





Entrada inicial: El Asesor Experto establece un punto de partida para su cuadrícula.





Creación dinámica de cuadrícula: A medida que el precio fluctúa, el Asesor Experto coloca automáticamente una serie de órdenes pendientes a intervalos predefinidos (Distancia de cuadrícula), creando una zona de trading estructurada.





Escalado Progresivo: Para optimizar el precio promedio de entrada de la posición, cada nueva orden en la cuadrícula puede utilizar un tamaño de lote progresivamente mayor (Multiplicador de Lote). Esta técnica está diseñada para alcanzar el objetivo de beneficio general de forma más eficiente.





Cierre de Ciclo de Beneficios: Una vez que el precio de mercado alcanza el nivel de Take Profit calculado para toda la cuadrícula, todas las posiciones abiertas se cierran simultáneamente, completando el ciclo con beneficios.





Esta es una herramienta avanzada para operadores que valoran un enfoque sistemático y sin intervención en el mercado.





Características Clave:

Lógica de Cuadrícula Totalmente Automatizada: El EA gestiona todos los cálculos de espaciado de la cuadrícula y colocación de órdenes.





Gestión Avanzada de Lotes: Cuenta con un sofisticado multiplicador de lotes para ponderar estratégicamente las nuevas órdenes dentro de la cuadrícula.





Control Total y Personalización: Puede ajustar todos los parámetros clave, incluyendo la Distancia de la Cuadrícula, Take Profit, Multiplicadores y más, lo que le permite adaptar el comportamiento del EA a su estilo de trading y tolerancia al riesgo.





Gestión robusta de órdenes: Incluye un Número Mágico y control de deslizamiento para garantizar precisión y seguridad en un entorno de trading en vivo.





¡Precio de lanzamiento por tiempo limitado!

Únase a nuestro primer grupo de usuarios y obtenga la Matriz Quantum Grid a un precio especial de lanzamiento.





¡Las primeras 10 copias están disponibles por solo $299!





Tras la venta de las primeras 10 copias, el precio aumentará permanentemente a $399.





Esta es su oportunidad de adquirir esta potente herramienta al precio más bajo.





Configuración recomendada y mejores prácticas

Para un rendimiento óptimo y una gestión de riesgos óptima, siga estas recomendaciones al pie de la letra.





Tras la compra, descargue y cargue primero el archivo ".set" proporcionado. Contiene la configuración optimizada para la estrategia.





Configuración recomendada:

Par de divisas: EURUSD





Periodo temporal: M5 (5 minutos)





Bróker: Se recomienda encarecidamente un bróker con spreads bajos.





Tipo de cuenta: Cuenta Cent. Usar una cuenta Cent es crucial para la gestión de riesgos, ya que le permite operar con un capital más reducido.





Apalancamiento: 1:50





Depósito mínimo: 10 000 centavos (equivalente a 100 USD). Esto proporciona un margen suficiente para que la estrategia de cuadrícula funcione eficazmente.





Instrucciones importantes:

Familiarízate con la cuenta demo: Recomendamos encarecidamente ejecutar el EA en una cuenta demo con la configuración recomendada. Esto te ayudará a familiarizarte con la mecánica y el funcionamiento de la cuadrícula antes de operar en vivo.





Empieza con poco: El archivo ".set" proporcionado está configurado para una cuenta de 10 000 centavos. No uses lotes mayores hasta que te sientas cómodo con la estrategia.





Comprende la estrategia: Este EA es una potente herramienta diseñada para operadores que comprenden los principios del trading basado en cuadrícula y la gestión de posiciones.