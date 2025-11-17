Dragon Quantum EA – расширенная AI-система для торговли XAUUSD и EURUSD



Dragon Quantum EA — полностью автоматизированная торговая система, созданная с использованием продвинутых технологий искусственного интеллекта.

Она использует гибридную нейронную архитектуру, объединяющую модели LSTM и Transformer, чтобы анализировать ценовое поведение XAUUSD и EURUSD.

Такой подход позволяет системе выявлять рыночные структуры, адаптироваться к изменяющейся волатильности и генерировать технически обоснованные торговые сигналы в реальном времени.

Основные особенности

Двухрыночный AI-движок

Специализированная AI-модель, разработанная для XAUUSD и EURUSD, помогает системе понимать особенности каждого инструмента и принимать структурированные торговые решения.

Динамическое управление рисками

Модуль автоматически регулирует размер позиции и уровень воздействия в соответствии с текущей волатильностью.

Простота использования

Система оснащена оптимизированными настройками и требует минимальной конфигурации перед запуском.

Совместимость

Поддерживает все основные типы брокерских счетов: ECN, Standard, Raw Spread.

Поддерживаемые рынки

XAUUSD (Gold) – анализ рыночной структуры, кластеров волатильности и зон краткосрочных разворотов.

EURUSD – оптимизация для направленных движений и циклов ликвидности во время европейских и американских сессий.

Техническая информация

Пары: XAUUSD, EURUSD

Таймфрейм: M5

Минимальный лот: 0.01

Платформа: MetaTrader 5

Минимальный депозит: $250 для XAUUSD, $100 для EURUSD

Типы счетов: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium

Удобство использования

Предустановленные настройки

Не требует оптимизации перед первым запуском

Подходит для начинающих и опытных трейдеров

Полностью автоматизированная работа (24/5)

Документация и поддержка

После покупки пользователи могут связаться с разработчиком через сообщения MQL5, чтобы получить:

– подробное многоязычное руководство

– техническую помощь по настройке

Фон разработки

Dragon Quantum EA создавался более одиннадцати месяцев на основе обучения моделей и тестирования алгоритмов.

Система сочетает AI-анализ рынка и дисциплинированный контроль рисков для обеспечения стабильной и структурированной работы без нереалистичных ожиданий.

Важные примечания (Пожалуйста, прочитайте перед использованием советника)

• Советник использует внутренние оптимизированные значения Stop Loss и Take Profit, специально разработанные для XAUUSD и EURUSD. Эти значения являются частью логики стратегии и не могут быть изменены внешними параметрами SL/TP