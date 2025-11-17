Dragon Quantum

Dragon Quantum EA – расширенная AI-система для торговли XAUUSD и EURUSD

Dragon Quantum EA — полностью автоматизированная торговая система, созданная с использованием продвинутых технологий искусственного интеллекта.
Она использует гибридную нейронную архитектуру, объединяющую модели LSTM и Transformer, чтобы анализировать ценовое поведение XAUUSD и EURUSD.
Такой подход позволяет системе выявлять рыночные структуры, адаптироваться к изменяющейся волатильности и генерировать технически обоснованные торговые сигналы в реальном времени.

Основные особенности

Двухрыночный AI-движок
Специализированная AI-модель, разработанная для XAUUSD и EURUSD, помогает системе понимать особенности каждого инструмента и принимать структурированные торговые решения.

Динамическое управление рисками
Модуль автоматически регулирует размер позиции и уровень воздействия в соответствии с текущей волатильностью.

Простота использования
Система оснащена оптимизированными настройками и требует минимальной конфигурации перед запуском.

Совместимость
Поддерживает все основные типы брокерских счетов: ECN, Standard, Raw Spread.

Поддерживаемые рынки

XAUUSD (Gold) – анализ рыночной структуры, кластеров волатильности и зон краткосрочных разворотов.
EURUSD – оптимизация для направленных движений и циклов ликвидности во время европейских и американских сессий.

Техническая информация

Пары: XAUUSD, EURUSD
Таймфрейм: M5
Минимальный лот: 0.01
Платформа: MetaTrader 5
Минимальный депозит: $250 для XAUUSD, $100 для EURUSD
Типы счетов: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium

Удобство использования

Предустановленные настройки
Не требует оптимизации перед первым запуском
Подходит для начинающих и опытных трейдеров
Полностью автоматизированная работа (24/5)

Документация и поддержка

После покупки пользователи могут связаться с разработчиком через сообщения MQL5, чтобы получить:
– подробное многоязычное руководство
– техническую помощь по настройке

Фон разработки

Dragon Quantum EA создавался более одиннадцати месяцев на основе обучения моделей и тестирования алгоритмов.
Система сочетает AI-анализ рынка и дисциплинированный контроль рисков для обеспечения стабильной и структурированной работы без нереалистичных ожиданий.

Важные примечания (Пожалуйста, прочитайте перед использованием советника)

• Советник использует внутренние оптимизированные значения Stop Loss и Take Profit, специально разработанные для XAUUSD и EURUSD. Эти значения являются частью логики стратегии и не могут быть изменены внешними параметрами SL/TP


Yik Hung Lai
795
Yik Hung Lai 2025.12.15 15:09 
 

Demo results were consistently solid with moderate drawdown and realistic slippage. Clear performance metrics and prompt, helpful support.

Ferran Lopez Navarro
2998
Ferran Lopez Navarro 2025.11.27 08:27 
 

First profitable operations!

Marco Cesare Dezzani
588
Marco Cesare Dezzani 2025.12.15 20:57 
 

Backtesting and demo account testing have always been very positive, even if there have sometimes been few trades. Backtests show that the number of trades has increased with the latest version. Yassine is always very present and available for questions and requests.

