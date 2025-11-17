Dragon Quantum
- Эксперты
- Yassine Mouhssine
- Версия: 2.4
- Обновлено: 21 декабря 2025
- Активации: 15
Dragon Quantum EA – расширенная AI-система для торговли XAUUSD и EURUSD
Dragon Quantum EA — полностью автоматизированная торговая система, созданная с использованием продвинутых технологий искусственного интеллекта.
Она использует гибридную нейронную архитектуру, объединяющую модели LSTM и Transformer, чтобы анализировать ценовое поведение XAUUSD и EURUSD.
Такой подход позволяет системе выявлять рыночные структуры, адаптироваться к изменяющейся волатильности и генерировать технически обоснованные торговые сигналы в реальном времени.
Основные особенности
Двухрыночный AI-движок
Специализированная AI-модель, разработанная для XAUUSD и EURUSD, помогает системе понимать особенности каждого инструмента и принимать структурированные торговые решения.
Динамическое управление рисками
Модуль автоматически регулирует размер позиции и уровень воздействия в соответствии с текущей волатильностью.
Простота использования
Система оснащена оптимизированными настройками и требует минимальной конфигурации перед запуском.
Совместимость
Поддерживает все основные типы брокерских счетов: ECN, Standard, Raw Spread.
Поддерживаемые рынки
XAUUSD (Gold) – анализ рыночной структуры, кластеров волатильности и зон краткосрочных разворотов.
EURUSD – оптимизация для направленных движений и циклов ликвидности во время европейских и американских сессий.
Техническая информация
Пары: XAUUSD, EURUSD
Таймфрейм: M5
Минимальный лот: 0.01
Платформа: MetaTrader 5
Минимальный депозит: $250 для XAUUSD, $100 для EURUSD
Типы счетов: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium
Удобство использования
Предустановленные настройки
Не требует оптимизации перед первым запуском
Подходит для начинающих и опытных трейдеров
Полностью автоматизированная работа (24/5)
Документация и поддержка
После покупки пользователи могут связаться с разработчиком через сообщения MQL5, чтобы получить:
– подробное многоязычное руководство
– техническую помощь по настройке
Фон разработки
Dragon Quantum EA создавался более одиннадцати месяцев на основе обучения моделей и тестирования алгоритмов.
Система сочетает AI-анализ рынка и дисциплинированный контроль рисков для обеспечения стабильной и структурированной работы без нереалистичных ожиданий.
Важные примечания (Пожалуйста, прочитайте перед использованием советника)
• Советник использует внутренние оптимизированные значения Stop Loss и Take Profit, специально разработанные для XAUUSD и EURUSD. Эти значения являются частью логики стратегии и не могут быть изменены внешними параметрами SL/TP
Demo results were consistently solid with moderate drawdown and realistic slippage. Clear performance metrics and prompt, helpful support.