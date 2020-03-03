AlphaEdge es un Asesor Experto basado en reglas diseñado para operar retrocesos controlados dentro de tendencias establecidas, no retrocesos aleatorios.

La estrategia se basa en un modelo de retroceso RSI de 2 periodos, optimizado para entrar en operaciones sólo cuando el precio retrocede temporalmente dentro de una estructura de mercado alcista o bajista.

Sin martingala.

Sin cuadrícula.

Sin overtrading.

Cómo opera AlphaEdge

Identifica la tendencia dominante

Espera el agotamiento del RSI a corto plazo

Entra en retrocesos alineados con la dirección del mercado

Utiliza stop loss y take profit predefinidos

Este enfoque se centra en la coherencia y el control del riesgo, más que en una exposición agresiva.

Riesgo y ejecución

Lógica SL/TP fija y optimizada

Tamaño de posición ajustable

Ejecución rápida, adecuada para mercados volátiles

Diseñado para mantener controlados los drawdowns

AlphaEdge puede utilizarse de forma flexible:

Cuentas más pequeñas: mayor riesgo relativo para el crecimiento

Cuentas más grandes: menor riesgo para una renta variable más suave

Configuración recomendada

Símbolo probado: GBPUSD

Marco temporal: D1

Apalancamiento mínimo: 1:100

Broker: Cualquier broker fiable (se recomienda ECN)

Notas importantes