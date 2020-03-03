AlphaEdge
- Asesores Expertos
- Carl Alexander Lundin
- Versión: 3.0
- Activaciones: 15
AlphaEdge - RSI Pullback EA (Tendencia Adaptable y Riesgo Controlado )
AlphaEdge es un Asesor Experto basado en reglas diseñado para operar retrocesos controlados dentro de tendencias establecidas, no retrocesos aleatorios.
La estrategia se basa en un modelo de retroceso RSI de 2 periodos, optimizado para entrar en operaciones sólo cuando el precio retrocede temporalmente dentro de una estructura de mercado alcista o bajista.
Sin martingala.
Sin cuadrícula.
Sin overtrading.
Cómo opera AlphaEdge
-
Identifica la tendencia dominante
-
Espera el agotamiento del RSI a corto plazo
-
Entra en retrocesos alineados con la dirección del mercado
-
Utiliza stop loss y take profit predefinidos
Este enfoque se centra en la coherencia y el control del riesgo, más que en una exposición agresiva.
Riesgo y ejecución
-
Lógica SL/TP fija y optimizada
-
Tamaño de posición ajustable
-
Ejecución rápida, adecuada para mercados volátiles
-
Diseñado para mantener controlados los drawdowns
AlphaEdge puede utilizarse de forma flexible:
-
Cuentas más pequeñas: mayor riesgo relativo para el crecimiento
-
Cuentas más grandes: menor riesgo para una renta variable más suave
Configuración recomendada
-
Símbolo probado: GBPUSD
-
Marco temporal: D1
-
Apalancamiento mínimo: 1:100
-
Broker: Cualquier broker fiable (se recomienda ECN)
Notas importantes
-
Este EA opera selectivamente y no generará señales diarias.
-
Backtests se proporcionan para la transparencia, no garantías de futuro
-
Pruebe siempre en demo antes de operar en vivo