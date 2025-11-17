Dragon Quantum

5

Dragon Quantum EA – XAUUSD 및 EURUSD용 고급 AI 자동매매 시스템

Dragon Quantum EA는 첨단 인공지능 기술을 기반으로 개발된 완전 자동화된 트레이딩 시스템입니다.
LSTM과 Transformer 모델을 결합한 하이브리드 신경망 구조를 통해 XAUUSD와 EURUSD의 가격 움직임을 분석합니다.
이를 통해 시장 패턴을 파악하고, 변동성 변화에 적응하며, 실시간으로 기술적 거래 신호를 생성할 수 있습니다.

주요 특징

듀얼 마켓 AI 엔진
XAUUSD와 EURUSD에 최적화된 AI 프레임워크로, 각 시장 특성을 반영한 구조적 판단을 제공합니다.

동적 리스크 관리
현재 변동성에 따라 포지션 크기와 노출을 자동 조정합니다.

간편한 사용성
최적화된 기본 설정 포함, 최소한의 초기 구성으로 즉시 사용 가능.

폭넓은 호환성
ECN, Standard, Raw Spread 계좌와 호환됩니다.

지원 시장

XAUUSD – 변동성 패턴, 단기 반전 영역 분석
EURUSD – 유럽/미국 세션의 방향성 움직임과 유동성 주기에 최적화

기술 정보

종목: XAUUSD, EURUSD
시간 프레임: M5
최소 롯: 0.01
플랫폼: MetaTrader 5
최소 입금액: XAUUSD $250 / EURUSD $100
계좌 유형: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium

사용 편의성

사전 구성된 설정
초기 최적화 불필요
초보자 및 경험 많은 트레이더 모두 적합
24/5 완전 자동 운용

문서 및 지원

구매 후 MQL5 메시지를 통해 개발자에게 문의하면:
– 다국어 매뉴얼
– 설정 가이드
를 받을 수 있습니다.

개발 배경

Dragon Quantum EA는 11개월 이상의 모델 훈련과 알고리즘 테스트를 통해 개발되었습니다.
AI 기반 분석과 체계적인 리스크 관리를 결합하여 안정적이고 일관된 성능을 제공합니다.

중요 안내사항 (EA 사용 전 반드시 읽어주세요)

• 본 EA는 XAUUSD와 EURUSD에 맞춰 최적화된 내부 Stop Loss 및 Take Profit 값을 사용합니다. 이 값들은 전략 로직의 일부이며 외부 SL/TP 설정으로 변경할 수 없습니다.


리뷰 4
Ming Zhe Lu
245
Ming Zhe Lu 2025.12.31 07:58 
 

Today, this EA had a losing trade in gold for the first time. I started with a raw spread account of $250 and guess what? I started trading with the EA on 12/18 and made a profit of about $95, but today I lost $180. Observing the profit-loss ratio set for each opening, it can be deduced that the winning rate must be greater than 95.65% for the expected value to be positive. This does not include spreads and price slippages. The actual winning rate may have to be 97~98%. It really isn't long enough, so I'll keep this EA running and let's see what happens starting in January. Can the winning rate reach 95.65%? I doubt it.

Yik Hung Lai
817
Yik Hung Lai 2025.12.15 15:09 
 

Demo results were consistently solid with moderate drawdown and realistic slippage. Clear performance metrics and prompt, helpful support.

Ferran Lopez Navarro
3053
Ferran Lopez Navarro 2025.11.27 08:27 
 

First profitable operations!

FREE
