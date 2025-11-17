Dragon Quantum EA – XAUUSD & EURUSD向け高度AIトレーディングシステム



Dragon Quantum EAは、先進的な人工知能技術を用いて構築された全自動トレーディングシステムです。

LSTMとTransformerを組み合わせたハイブリッド型ニューラルアーキテクチャを採用し、XAUUSDおよびEURUSDの価格動向を解析します。

これにより、市場パターンの把握、ボラティリティ変化への適応、そしてリアルタイムでの技術的な取引シグナル生成が可能になります。

主な特徴

デュアルマーケットAIエンジン

XAUUSDとEURUSD専用に設計されたAIモデルにより、市場の特徴を理解し構造的な判断を行います。

動的リスク管理

ボラティリティに基づき、ポジションサイズを自動的に調整します。

簡単な運用

最適化されたデフォルト設定が含まれており、最小限の調整で開始できます。

幅広い互換性

ECN、Standard、Raw Spread口座に対応。

対応マーケット

XAUUSD – AIによるボラティリティ領域や短期反転ゾーンの分析。

EURUSD – 欧州・米国セッションにおける価格変動と流動性サイクルに最適化。

技術情報

通貨ペア：XAUUSD, EURUSD

時間足：M5

最小ロット：0.01

プラットフォーム：MetaTrader 5

最低入金額：XAUUSD $250 / EURUSD $100

口座タイプ：Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium

使いやすさ

プリセット設定あり

初期最適化不要

初心者から上級者まで対応

24/5の全自動運用

ドキュメントとサポート

購入後、MQL5メッセージを通じて開発者に連絡することで、

– 多言語マニュアル

– 設定サポート

を受け取ることができます。

開発背景

Dragon Quantum EAは、11か月以上のモデル学習とアルゴリズム検証を経て開発されました。

AI市場分析とリスク管理を組み合わせ、構造的で安定したパフォーマンスを実現します。

重要事項（EAを使用する前に必ずお読みください）

• このEAはXAUUSDとEURUSD向けに最適化された内部のストップロスとテイクプロフィット値を使用します。これらの値はストラテジーのロジックの一部であり、外部のSL/TP設定で上書きすることはできません。