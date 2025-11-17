Dragon Quantum

Dragon Quantum EA – XAUUSD & EURUSD向け高度AIトレーディングシステム

Dragon Quantum EAは、先進的な人工知能技術を用いて構築された全自動トレーディングシステムです。
LSTMとTransformerを組み合わせたハイブリッド型ニューラルアーキテクチャを採用し、XAUUSDおよびEURUSDの価格動向を解析します。
これにより、市場パターンの把握、ボラティリティ変化への適応、そしてリアルタイムでの技術的な取引シグナル生成が可能になります。

主な特徴

デュアルマーケットAIエンジン
XAUUSDとEURUSD専用に設計されたAIモデルにより、市場の特徴を理解し構造的な判断を行います。

動的リスク管理
ボラティリティに基づき、ポジションサイズを自動的に調整します。

簡単な運用
最適化されたデフォルト設定が含まれており、最小限の調整で開始できます。

幅広い互換性
ECN、Standard、Raw Spread口座に対応。

対応マーケット

XAUUSD – AIによるボラティリティ領域や短期反転ゾーンの分析。
EURUSD – 欧州・米国セッションにおける価格変動と流動性サイクルに最適化。

技術情報

通貨ペア：XAUUSD, EURUSD
時間足：M5
最小ロット：0.01
プラットフォーム：MetaTrader 5
最低入金額：XAUUSD $250 / EURUSD $100
口座タイプ：Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium

使いやすさ

プリセット設定あり
初期最適化不要
初心者から上級者まで対応
24/5の全自動運用

ドキュメントとサポート

購入後、MQL5メッセージを通じて開発者に連絡することで、
– 多言語マニュアル
– 設定サポート
を受け取ることができます。

開発背景

Dragon Quantum EAは、11か月以上のモデル学習とアルゴリズム検証を経て開発されました。
AI市場分析とリスク管理を組み合わせ、構造的で安定したパフォーマンスを実現します。

重要事項（EAを使用する前に必ずお読みください）

• このEAはXAUUSDとEURUSD向けに最適化された内部のストップロスとテイクプロフィット値を使用します。これらの値はストラテジーのロジックの一部であり、外部のSL/TP設定で上書きすることはできません。


중요 안내사항 (EA 사용 전 반드시 읽어주세요)

• 본 EA는 XAUUSD와 EURUSD에 맞춰 최적화된 내부 Stop Loss 및 Take Profit 값을 사용합니다. 이 값들은 전략 로직의 일부이며 외부 SL/TP 설정으로 변경할 수 없습니다.


FREE
フィルタ:
Marco Cesare Dezzani
600
Marco Cesare Dezzani 2025.12.15 20:57 
 

Backtesting and demo account testing have always been very positive, even if there have sometimes been few trades. Backtests show that the number of trades has increased with the latest version. Yassine is always very present and available for questions and requests.

Yassine Mouhssine
1465
開発者からの返信 Yassine Mouhssine 2025.12.15 21:07
Thank you very much for your valuable feedback.
I’m glad to hear that the backtesting and demo account results have been consistently positive, and that the latest version has shown an increase in the number of trades.
I truly appreciate your trust, and I remain fully available for any questions, requests, or further assistance whenever needed.
Yik Hung Lai
795
Yik Hung Lai 2025.12.15 15:09 
 

Demo results were consistently solid with moderate drawdown and realistic slippage. Clear performance metrics and prompt, helpful support.

Yassine Mouhssine
1465
開発者からの返信 Yassine Mouhssine 2025.12.15 15:23
I’m glad to hear that the demo results met your expectations with realistic drawdown and slippage.
Your appreciation of the performance metrics and support truly means a lot to me.
Please feel free to reach out anytime if you need assistance or have questions.
Ferran Lopez Navarro
2998
Ferran Lopez Navarro 2025.11.27 08:27 
 

First profitable operations!

Yassine Mouhssine
1465
開発者からの返信 Yassine Mouhssine 2025.12.05 17:26
Thank you very much, Ferran Lopez Navarro.
We are delighted to hear that you have started achieving profitable operations with the product. Your testimony is our best reward and confirms the effectiveness of our strategy.
We are here to provide any further support you may need. Happy trading!
