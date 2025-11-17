Dragon Quantum EA – Fortschrittliches KI-Handelssystem für XAUUSD und EURUSD



Dragon Quantum EA ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das mit moderner künstlicher Intelligenz entwickelt wurde.

Es nutzt eine hybride neuronale Architektur aus LSTM- und Transformer-Modellen, um Preisverhalten von XAUUSD und EURUSD zu analysieren.

Dadurch erkennt das System Marktstrukturen, passt sich an Volatilität an und erzeugt technische Handelssignale in Echtzeit.

Hauptmerkmale

Dual-Market-AI-Engine

Spezialisiertes KI-Framework für XAUUSD und EURUSD, das strukturiertes Marktverständnis ermöglicht.

Dynamisches Risikomanagement

Automatische Anpassung der Positionsgröße basierend auf aktueller Volatilität.

Einfache Einrichtung

Vorkonfigurierte Einstellungen – minimaler Aufwand vor dem Start.

Universelle Kompatibilität

Unterstützt ECN-, Standard- und Raw-Spread-Konten.

Unterstützte Märkte

XAUUSD – Analyse von Volatilitätsbereichen und kurzfristigen Umkehrzonen.

EURUSD – Optimiert für Richtungsbewegungen und Liquiditätszyklen.

Technische Daten

Paare: XAUUSD, EURUSD

Zeiteinheit: M5

Min-Lot: 0.01

Plattform: MetaTrader 5

Minimale Einzahlung: $250 (XAUUSD), $100 (EURUSD)

Kontotypen: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium

Benutzerfreundlichkeit

Vorkonfigurierte Einstellungen

Keine Anfangsoptimierung notwendig

Für Anfänger und erfahrene Trader geeignet

Vollautomatischer Betrieb (24/5)

Dokumentation und Support

Nach dem Kauf können Nutzer den Entwickler über MQL5 kontaktieren, um:

– das mehrsprachige Benutzerhandbuch

– technische Unterstützung

zu erhalten.

Entwicklungshintergrund

Dragon Quantum EA wurde über elf Monate hinweg durch Modelltraining und algorithmische Tests entwickelt.

Es kombiniert KI-Analyse und systematisches Risikomanagement für ein strukturiertes und stabiles Handelsverhalten.

Wichtige Hinweise (Bitte vor der Nutzung des EA lesen)

• Der EA verwendet intern optimierte Stop-Loss- und Take-Profit-Werte, die speziell für XAUUSD und EURUSD entwickelt wurden. Diese Werte sind Teil der Strategie-Logik und können nicht durch externe SL/TP-Einstellungen überschrieben werden.