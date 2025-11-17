Dragon Quantum

Dragon Quantum EA – Fortschrittliches KI-Handelssystem für XAUUSD und EURUSD

Dragon Quantum EA ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das mit moderner künstlicher Intelligenz entwickelt wurde.
Es nutzt eine hybride neuronale Architektur aus LSTM- und Transformer-Modellen, um Preisverhalten von XAUUSD und EURUSD zu analysieren.
Dadurch erkennt das System Marktstrukturen, passt sich an Volatilität an und erzeugt technische Handelssignale in Echtzeit.

Hauptmerkmale

Dual-Market-AI-Engine
Spezialisiertes KI-Framework für XAUUSD und EURUSD, das strukturiertes Marktverständnis ermöglicht.

Dynamisches Risikomanagement
Automatische Anpassung der Positionsgröße basierend auf aktueller Volatilität.

Einfache Einrichtung
Vorkonfigurierte Einstellungen – minimaler Aufwand vor dem Start.

Universelle Kompatibilität
Unterstützt ECN-, Standard- und Raw-Spread-Konten.

Unterstützte Märkte

XAUUSD – Analyse von Volatilitätsbereichen und kurzfristigen Umkehrzonen.
EURUSD – Optimiert für Richtungsbewegungen und Liquiditätszyklen.

Technische Daten

Paare: XAUUSD, EURUSD
Zeiteinheit: M5
Min-Lot: 0.01
Plattform: MetaTrader 5
Minimale Einzahlung: $250 (XAUUSD), $100 (EURUSD)
Kontotypen: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium

Benutzerfreundlichkeit

Vorkonfigurierte Einstellungen
Keine Anfangsoptimierung notwendig
Für Anfänger und erfahrene Trader geeignet
Vollautomatischer Betrieb (24/5)

Dokumentation und Support

Nach dem Kauf können Nutzer den Entwickler über MQL5 kontaktieren, um:
– das mehrsprachige Benutzerhandbuch
– technische Unterstützung
zu erhalten.

Entwicklungshintergrund

Dragon Quantum EA wurde über elf Monate hinweg durch Modelltraining und algorithmische Tests entwickelt.
Es kombiniert KI-Analyse und systematisches Risikomanagement für ein strukturiertes und stabiles Handelsverhalten.

Wichtige Hinweise (Bitte vor der Nutzung des EA lesen)

• Der EA verwendet intern optimierte Stop-Loss- und Take-Profit-Werte, die speziell für XAUUSD und EURUSD entwickelt wurden. Diese Werte sind Teil der Strategie-Logik und können nicht durch externe SL/TP-Einstellungen überschrieben werden.

Bewertungen 3
Yik Hung Lai
795
Yik Hung Lai 2025.12.15 15:09 
 

Demo results were consistently solid with moderate drawdown and realistic slippage. Clear performance metrics and prompt, helpful support.

Ferran Lopez Navarro
3003
Ferran Lopez Navarro 2025.11.27 08:27 
 

First profitable operations!

Marco Cesare Dezzani
600
Marco Cesare Dezzani 2025.12.15 20:57 
 

Backtesting and demo account testing have always been very positive, even if there have sometimes been few trades. Backtests show that the number of trades has increased with the latest version. Yassine is always very present and available for questions and requests.

