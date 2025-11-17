Dragon Quantum
- Experten
- Yassine Mouhssine
- Version: 2.5
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
- Aktivierungen: 15
Dragon Quantum EA – Fortschrittliches KI-Handelssystem für XAUUSD und EURUSD
Dragon Quantum EA ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das mit moderner künstlicher Intelligenz entwickelt wurde.
Es nutzt eine hybride neuronale Architektur aus LSTM- und Transformer-Modellen, um Preisverhalten von XAUUSD und EURUSD zu analysieren.
Dadurch erkennt das System Marktstrukturen, passt sich an Volatilität an und erzeugt technische Handelssignale in Echtzeit.
Hauptmerkmale
Dual-Market-AI-Engine
Spezialisiertes KI-Framework für XAUUSD und EURUSD, das strukturiertes Marktverständnis ermöglicht.
Dynamisches Risikomanagement
Automatische Anpassung der Positionsgröße basierend auf aktueller Volatilität.
Einfache Einrichtung
Vorkonfigurierte Einstellungen – minimaler Aufwand vor dem Start.
Universelle Kompatibilität
Unterstützt ECN-, Standard- und Raw-Spread-Konten.
Unterstützte Märkte
XAUUSD – Analyse von Volatilitätsbereichen und kurzfristigen Umkehrzonen.
EURUSD – Optimiert für Richtungsbewegungen und Liquiditätszyklen.
Technische Daten
Paare: XAUUSD, EURUSD
Zeiteinheit: M5
Min-Lot: 0.01
Plattform: MetaTrader 5
Minimale Einzahlung: $250 (XAUUSD), $100 (EURUSD)
Kontotypen: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium
Benutzerfreundlichkeit
Vorkonfigurierte Einstellungen
Keine Anfangsoptimierung notwendig
Für Anfänger und erfahrene Trader geeignet
Vollautomatischer Betrieb (24/5)
Dokumentation und Support
Nach dem Kauf können Nutzer den Entwickler über MQL5 kontaktieren, um:
– das mehrsprachige Benutzerhandbuch
– technische Unterstützung
zu erhalten.
Entwicklungshintergrund
Dragon Quantum EA wurde über elf Monate hinweg durch Modelltraining und algorithmische Tests entwickelt.
Es kombiniert KI-Analyse und systematisches Risikomanagement für ein strukturiertes und stabiles Handelsverhalten.
Wichtige Hinweise (Bitte vor der Nutzung des EA lesen)
• Der EA verwendet intern optimierte Stop-Loss- und Take-Profit-Werte, die speziell für XAUUSD und EURUSD entwickelt wurden. Diese Werte sind Teil der Strategie-Logik und können nicht durch externe SL/TP-Einstellungen überschrieben werden.
