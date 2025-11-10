Two Sided Scalp MT4
- Asesores Expertos
- Connor Michael Woodson
- Versión: 1.1
- Actualizado: 13 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Two Sided Scalp te permite seleccionar 2 pares para operar, luego ambos pares se scalpean al mismo tiempo en un solo gráfico.
Ejemplos de pares recomendados (GBPUSD y USDCHF, EURUSD y USDCHF, AUDUSD y GBPUSD)
- Sin grid, sin martingala
Recomendado
- Gráfico: Opera 2 símbolos en 1 gráfico (configuración de un solo gráfico)
- Marco temporal: H1
Entradas
- Método de cálculo del lote - Selecciona lote automático o lote fijo
- Tamaño de lote fijo - Tamaño de lote fijo
- Lotes automáticos - 0.01 lotes por esta cantidad de moneda de cuenta
- Máximo spread - Establece el spread máximo permitido para abrir posiciones
- Stop Loss fijo - Pips de Stop Loss fijo
- Filtro NFP activado - Si está activado, el EA no operará durante noticias NFP
- Detección automática de GMT - Calcula automáticamente el desfase GMT de tu bróker
- Número mágico - Número mágico para cada orden
- Comentario - Comentario de la orden
Like the MT5 version, I've only been using it for about a week, but it's producing very good results.