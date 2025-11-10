Two Sided Scalp MT4

5

Two Sided Scalp te permite seleccionar 2 pares para operar, luego ambos pares se scalpean al mismo tiempo en un solo gráfico.

Ejemplos de pares recomendados (GBPUSD y USDCHF, EURUSD y USDCHF, AUDUSD y GBPUSD)

¡La señal en vivo de Two Sided Scalp ya está disponible! El precio actual aumentará. Precio por tiempo limitado 75 USD

  • Sin grid, sin martingala

Recomendado

  • Gráfico: Opera 2 símbolos en 1 gráfico (configuración de un solo gráfico)
  • Marco temporal: H1

Entradas

  • Método de cálculo del lote - Selecciona lote automático o lote fijo
  • Tamaño de lote fijo - Tamaño de lote fijo
  • Lotes automáticos - 0.01 lotes por esta cantidad de moneda de cuenta
  • Máximo spread - Establece el spread máximo permitido para abrir posiciones
  • Stop Loss fijo - Pips de Stop Loss fijo
  • Filtro NFP activado - Si está activado, el EA no operará durante noticias NFP
  • Detección automática de GMT - Calcula automáticamente el desfase GMT de tu bróker
  • Número mágico - Número mágico para cada orden
  • Comentario - Comentario de la orden
Comentarios 2
108562
34
108562 2025.12.08 17:37 
 

Like the MT5 version, I've only been using it for about a week, but it's producing very good results.

ma62
253
ma62 2025.12.03 04:38 
 

This EA is truly powerful!

