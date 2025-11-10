Two Sided Scalp MT4

5

Two Sided Scalp은 거래할 두 개의 통화쌍을 선택할 수 있으며, 두 쌍 모두 하나의 차트에서 동시에 스캘핑됩니다.

추천 통화쌍 예시 (GBPUSD와 USDCHF, EURUSD와 USDCHF, AUDUS 와 GBPUSD)

Two Sided Scalp 실시간 시그널이 이제 이용 가능합니다! 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 75 USD

  • 그리드 없음, 마틴게일 없음

추천

  • 차트: 하나의 차트에서 두 개의 심볼 거래 (단일 차트 설정)
  • 시간 프레임: H1

입력 항목

  • 로트 크기 계산 방식 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택
  • 고정 로트 크기 - 고정된 로트 크기
  • 자동 로트 - 계좌 통화 기준 이 금액당 0.01 로트
  • 최대 스프레드 - 포지션 오픈 시 허용되는 최대 스프레드 설정
  • 고정 스탑로스 - 고정 핍 수의 스탑로스
  • NFP 필터 활성화 - 활성화 시 NFP 뉴스 발표 중 거래하지 않음
  • 자동 GMT 감지 - 브로커의 GMT 오프셋 자동 계산
  • 매직 넘버 - 각 주문의 매직 넘버
  • 코멘트 - 주문 코멘트
리뷰 2
108562
34
108562 2025.12.08 17:37 
 

Like the MT5 version, I've only been using it for about a week, but it's producing very good results.

ma62
258
ma62 2025.12.03 04:38 
 

This EA is truly powerful!

