Two Sided Scalp MT4
- Connor Michael Woodson
- 버전: 1.1
- 업데이트됨: 13 12월 2025
- 활성화: 10
Two Sided Scalp은 거래할 두 개의 통화쌍을 선택할 수 있으며, 두 쌍 모두 하나의 차트에서 동시에 스캘핑됩니다.
추천 통화쌍 예시 (GBPUSD와 USDCHF, EURUSD와 USDCHF, AUDUS 와 GBPUSD)
Two Sided Scalp 실시간 시그널이 이제 이용 가능합니다!
- 그리드 없음, 마틴게일 없음
- 차트: 하나의 차트에서 두 개의 심볼 거래 (단일 차트 설정)
- 시간 프레임: H1
입력 항목
- 로트 크기 계산 방식 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택
- 고정 로트 크기 - 고정된 로트 크기
- 자동 로트 - 계좌 통화 기준 이 금액당 0.01 로트
- 최대 스프레드 - 포지션 오픈 시 허용되는 최대 스프레드 설정
- 고정 스탑로스 - 고정 핍 수의 스탑로스
- NFP 필터 활성화 - 활성화 시 NFP 뉴스 발표 중 거래하지 않음
- 자동 GMT 감지 - 브로커의 GMT 오프셋 자동 계산
- 매직 넘버 - 각 주문의 매직 넘버
- 코멘트 - 주문 코멘트
Like the MT5 version, I've only been using it for about a week, but it's producing very good results.