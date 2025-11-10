Two Sided Scalp MT4
- Experts
- Connor Michael Woodson
- Version: 1.0
- Activations: 10
Two Sided Scalp vous permet de sélectionner 2 paires à trader, puis les deux paires sont scalpées simultanément sur un seul graphique.
Exemples de paires recommandées (GBPUSD et USDCHF, EURUSD et USDCHF, AUDUSD et GBPUSD)
Le signal en direct de Two Sided Scalp est maintenant disponible ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD
- Aucun grid, aucun martingale
Recommandé
- Graphique : Trade 2 symboles sur un seul graphique (configuration à un seul graphique)
- Période : H1
Entrées
- Méthode de calcul de la taille du lot - Sélectionnez lot automatique ou lot fixe
- Taille de lot fixe - Taille de lot fixe
- Lots automatiques - 0,01 lot pour ce montant de la devise du compte
- Spread maximum - Définir le spread maximum autorisé pour ouvrir des positions
- Stop Loss fixe - Stop Loss en pips fixes
- Activer le filtre NFP - Si activé, l’EA ne trade pas pendant les annonces NFP
- Détection automatique du GMT - Calcule automatiquement le décalage GMT de votre broker
- Numéro magique - Numéro magique pour chaque ordre
- Commentaire - Commentaire de l’ordre