Two Sided Scalp MT4
- エキスパート
- Connor Michael Woodson
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 13 12月 2025
- アクティベーション: 10
Two Sided Scalpは、取引する2つのペアを選択でき、両方のペアが1つのチャート上で同時にスキャルピングされます。
推奨ペアの例（GBPUSDとUSDCHF、EURUSDとUSDCHF、AUDUSD とGBPUSD）
Two Sided Scalpのライブシグナルが利用可能です！現在の価格は値上げ予定。期間限定価格 75 USD
- グリッドなし、マーチンゲールなし
推奨設定
- チャート：1つのチャートで2つのシンボルを取引（シングルチャート設定）
- 時間枠：H1
入力項目
- ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択
- 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ
- 自動ロット - この口座通貨量あたり0.01ロット
- 最大スプレッド - ポジションを開く際の許容最大スプレッドを設定
- 固定ストップロス - 固定ピップ数のストップロス
- NFPフィルターを有効にする - 有効にすると、NFPニュース発表中は取引しません
- 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算
- マジックナンバー - 各注文のマジックナンバー
- コメント - 注文コメント
Like the MT5 version, I've only been using it for about a week, but it's producing very good results.