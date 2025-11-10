Two Sided Scalp MT4

5

Two Sided Scalpは、取引する2つのペアを選択でき、両方のペアが1つのチャート上で同時にスキャルピングされます。

推奨ペアの例（GBPUSDとUSDCHF、EURUSDとUSDCHF、AUDUSD とGBPUSD）

Two Sided Scalpのライブシグナルが利用可能です！現在の価格は値上げ予定。期間限定価格 75 USD

  • グリッドなし、マーチンゲールなし

推奨設定

  • チャート：1つのチャートで2つのシンボルを取引（シングルチャート設定）
  • 時間枠：H1

入力項目

  • ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択
  • 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ
  • 自動ロット - この口座通貨量あたり0.01ロット
  • 最大スプレッド - ポジションを開く際の許容最大スプレッドを設定
  • 固定ストップロス - 固定ピップ数のストップロス
  • NFPフィルターを有効にする - 有効にすると、NFPニュース発表中は取引しません
  • 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算
  • マジックナンバー - 各注文のマジックナンバー
  • コメント - 注文コメント
レビュー 2
108562
34
108562 2025.12.08 17:37 
 

Like the MT5 version, I've only been using it for about a week, but it's producing very good results.

ma62
253
ma62 2025.12.03 04:38 
 

This EA is truly powerful!

おすすめのプロダクト
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
エキスパート
Aureus Quantum Surge-H 1：金自動取引の潜在力を解放する Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 実際のアカウント信号： https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+プロフィール+売り手 概要 Aureus Quantum Surge-H 1は、H 1期間中にXAUSD（ゴールド）を取引するために設計された最先端の専門家コンサルタントです。多様な技術指標と安定したリスク管理技術を組み合わせ、変動する金市場で一貫したパフォーマンスを提供します。​ 主な特徴 高級多指標戦略：Ichimoku Cloud、MACD、ATR、ブリンバンド、LWMAの複雑な組み合わせを利用して高確率の取引機会を識別する。​ カスタマイズ可能なリスク管理： 安全タタールシステム：調整可能なバッチ倍加とリセット条件を備え、リスクを効果的に制御するオプションの戦略。​ 止損と止盈：市場
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
エキスパート
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
The Collector
PRAIWAN NORANARTPUNYA
エキスパート
Risk Disclaimer: Foreign Exchange is one of an unpredictable  market in the universe. Backtest which author provided could not guarantee that they will have an excellent result in forward trading. As the above reason, please be aware if you use this EA with large amount funding which you could not effort to lose. Live Results !! Live Signal 1 -> Please PM for link Summary: The Collector, same as its name, this EA is semi-fully automated Expert which will act as your representative. It will ru
Synapse Trader MT4
Andrei Vlasov
5 (1)
エキスパート
Synapse Trader: トレードの新たな可能性を開くニューラルネットワーク 市場を分析するだけでなく、日々学習し、変化する市場環境に適応するインテリジェントなアシスタントとなるアドバイザーを想像してください。Synapse Traderは、先進的なニューラルネットワーク技術を基にしたユニークなツールで、市場の微細なシグナルを捉えることができます。ただのアドバイザーではなく、思考し、予測し、進化する「生きたニューラルネットワーク」です。 限定特別価格として、ホリデー期間中にSynapse Trader EAを399ドルで提供します。その後、価格は大幅に上昇します。この機会をお見逃しなく！ 残り5つのコピーが399ドルで購入可能です。 プライベートチャンネルに加入するには、ダイレクトメッセージでお問い合わせください。 購入後に必ずご連絡ください。アドバイザーの設定をサポートいたします。 Synapse Trader は、トレーディングにおけるニューラルネットワークの可能性を最大限に引き出すために開発されました。数百の要因に基づいて市場を深く分析し、的確な意思決定を支援するツールをト
WOW Dash Zero Plus Ai Robot
Nirundorn Promphao
エキスパート
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Gold M15 timeframe, Price Movement Trading , Fund Min 500$  Lot0.01 with 30 Seconds next open trade, XAUUSD and Major Currency pairs. Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - Current timeframe Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - Current Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this mag
Datrada
Letiks Business Engineering
エキスパート
This Expert Advisor takes a look at the market each day and try to study the market direction using the candle formation at a specific time of that day, and based on its conclusions it places trades in opposite directions and wait for the market to trigger either (Buy or Sell) of the directions. Once a direction is triggered, it focuses on that trade until it hits its targets. As such, trades are one per time and runs until a complete predefined circle of profit or loss is reached before another
Golden Daybreak for Gold
Francisco Javier Garzon Mendez
エキスパート
IMPORTANT! Only Works in XAU/USD 30% Discount on the first 5 purchases Introducing a sophisticated algorithmic trading strategy, meticulously designed for the exclusive operation on the Gold (XAU/USD) currency pair. This Expert Advisor is based on the confluence of specific hourly confirmation signals and the validation of the CCI indicator, exclusively generating high-probability buy signals. Trade execution occurs only when predefined and rigorous criteria are met, with an automatic closure
Vanigan Gold pro Mt4
Nissar Ahmed
エキスパート
VANIGAN GOLD PRO MT4 - Professional Summary Overview Advanced institutional-grade Expert Advisor combining multi-timeframe technical analysis with comprehensive risk management for professional forex and commodity trading. Key Features Smart Trading : EMA + RSI + Bollinger Bands signal generation Risk Management : Dynamic position sizing with margin protection Account Safety : Multi-layered protection with drawdown limits Professional Tools : News filter, session control, trailing stops
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
エキスパート
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. - You can find the indicator by my name. Which is in the picture and the video. On mql5.com.  " Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on.  " Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=
Scipio Ea
Stefano Frisetti
エキスパート
SCIPIO AIは、金融市場で20年以上の経験を積んだ私が開発した自動取引BOTです。エントリー、管理、ストップロスなど、取引活動のすべてを100%自動化するため、トレーダーは毎日何もする必要がありません。 このEAは一度に1つの取引のみを開き、ストップロスを即座に非常に近い値に設定します。グリッドやマーチンゲール法は使用せず、1取引ずつ行うため、大きなドローダウンを回避できます。 過去数日間の動向に基づいて、人工知能（AI）が取引（ロング+ショート）を開始する最適なタイミングを特定します。 取引方法 + EAをチャートに配置し、自動取引を有効にするだけで、他に何もする必要はありません。 + このEAはGBPUSD専用に作成されており、他の資産には対応していません。 + どの時間枠でも操作は同じなので、最終結果は変わりません。 + 中期的には、毎日辛抱強く続ければ結果が得られます。 + このEAは常に同じロットサイズを使用するため、使用するロットを慎重に選択してください。 + ロットは設定インターフェースから設定でき、いつでも変更できます。 + SCIPIO EAをアクティブ
Arman Flying EA X3
Samir Arman
エキスパート
Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
AutoSmartPro MT4
Alexandru Chirila
エキスパート
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader5 Version  |  Auto Smart Pro MT4 Live Results  |  All Products  |  Contact  | How to install MT4 Product Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market move
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
エキスパート
Reversal Overlap Bot is an automated trading strategy. No technical indicators are used in the work. At the beginning of trading, the first order is placed in a certain direction (at your option). When you open a new candle, this order is closed if it is in profit. Otherwise, the next order opens in the opposite direction. Orders are closed when profit is reached. If there are unprofitable orders on the chart, the robot will close one of them. When closing loss-making orders, the profit covers t
Gold Trader 310
Davide Martinazzo
エキスパート
PLEASE READ DESCRIPTION BEFORE BUY OR RENT EA This EA is NOT the result of an optimization of historical data. In fact it is easy to achieve a “super” equity curve (as I call it “go to the space equity curve”) with parameters optimization and overfitting on historical data: it is always possible to find a set of parameters that over-optimize the historical data. But it is the PAST data. The point is to find a strategies that will   work in the future.   For these reasons my strategies have good
Golden Sky
Kantinan Manatkasemsak
エキスパート
Golden Sky EA It's an efficient gold trading system.  It's a unique strategy. The EA has accurate entry point calculations. If the conditions are not met, the EA will not open the order. Just install the EA, it can work immediately. Use the M5 time frame. XAUUSD Use initial Money 1,000$ (Standard Account) / initial Money  100$ (Cent / Micro Account) Back Test with 99% model quality from 2020 - Jun. 2023 TIP !!! For good performance, choose a server that is close to the broker's server. Strength
ForexGump Simplified EA
Andrey Kozak
エキスパート
A simplified version of the ForexGump robot for the GBPUSD currency pair. The robot can trade on other currency pairs, but the default settings are on GBPUSD. In general, the trading strategy is based on the ForexGumpUltra + RSi indicator. The robot automatically determines the most effective entry points into the market and opens a buy or sell order in the direction of price movement. If a deal is closed at a loss, the robot remembers the market conditions under which it was opened and later th
TDI Pro Grid Basket EA
Oluwasegun Emmanuel Banjo
エキスパート
Overview: TDI Pro Grid Basket EA is a grid-based Expert Advisor that combines the power of the Traders Dynamic Index (TDI) signals with smart basket money management. It is designed for trend trading with flexible grid adds, risk-based lot sizing, and cumulative basket-level take profit. Main Features: TDI signals: Sharkfin, MBL cross, and MA cross (configurable, ANY/ALL). Trend filter: EMA 50/200 confirmation filter. Smart sizing: Fixed lot or % of equity risk. Grid adds:   fixed distance, wi
Chomper MT4
Mark Taylor
エキスパート
Introducing the Financial Market " Chomper EA ", a pioneering " Smart Fully Automated Trading System " equipped with advanced filters designed to optimize profitability. Developed over a decade by a team of experienced traders and coders, this expert advisor employs three distinct strategies to analyze and trade the most liquid major currency pairs. Also, checkout " Nacho ", " Chomper's " baby cousin! Don't Buy The Backtest, Buy the Working System -->  Live Signals -->   Click Here   Time Limit
EaMaster
Hai Chuan Su
エキスパート
eaMaster (Expert Advisor) Introduction 1. Overview This EA is a technical analysis-based automated trading system designed to help traders make automated trading decisions in the market. It follows the Bollinger Bands indicator combined with candlestick patterns, executing precise trades on specified timeframes. The EA is applicable to multiple financial instruments and supports both short-term and long-term trading strategies, catering to different risk preferences and trading approaches. 2
Tradonator nextGen
Wolfgang Kuebel
4 (2)
エキスパート
The Tradonator nextGen! trades not primarily on indicators or prices, but at the beginning of every new candle (controlled by Timeframe). determines the trading direction due to the integrated indicator, which can measure trend and volatility. creates a Sell- and a Buypool and manages them isolated. calculates with every trade for each of the pools a previously defined profit target and closes the pool only with a total profit once this goal has been achieved. basically works with any currency
Booster for MT4
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
BOOSTER FOR MT4は、FOREX市場での日常業務のためのプロのスカルパーアドバイザーです。取引では、経験とともに、トレーダーは通常、ストップ注文の蓄積レベル、価格、時間が市場で重要な役割を果たすことを理解するようになります。この戦略は、このFOREX Expert Advisorで実装されており、この製品の使用を楽しむだけでなく、その開発にも参加していただければ幸いです。フィードバックは、https：// www.mql5.com/en/に残してください 。市場/製品/ 45915＃！タブ=レビュー MT5バージョン：https：// www.mql5.com/en/market/product/46235 オプション： 価格-割り当てられた期間内にトラバースする必要がある価格の距離。 TIME-割り当てられた時間（秒単位）。 HL_PERIOD-レベルを決定するためのバーの数。 HL_TIMEFRAME-レベルを決定するための時間枠。 BREAKTHROUGH_LEVEL-レベルを突破した後に注文を開きますか？; MAGIC_NUMBER-取引のマジックナンバ
Oceania Emperor AI
Armin Heshmat
エキスパート
Oceania Emperor AI EA always  profit results are variable and determined according to the market movement.The indicators used in EA expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy ,It was developed by ENZOFXEA team in Germany with experienced traders with more than 15 years of trading experience. It's multi currency  { AUCAD , AUDNZD , NZDCAD }  You launch all three currency pairs at the same time and the activity is high. All types o
Hanuman Gold
Taman Talappetsakun
エキスパート
Hanuman gold is an EA Forex that is created based on EMA indicator and grid system. The strategy of Hanuman gold is very simple and is designed for XAU/USD trading. This EA Forex is good and friendly with investors. Read more detail : www.eaforexcenter.com Backtesting detail Tick data 99.9% for 5 years Spread variable 1-30 Leverage 1:500 Optimize Slippage Delay of market 20-40 ms Delay of pending 20-40 ms Time Frame: H1
Egypt Station EA1
Samir Arman
エキスパート
There is the first expert enters a sale deal The second expert enters the purchase Each expert works on pending deals multiples With each expert closing his trades at a 10 point profit Better to watch the video before working the experiment. Parameters: OP_symbol_1 : Open positions BUY  or open positions SELL. Lot1: Manual Lot Size. Auto_Lot: Set to true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, set to false if you want to use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as p
Netsrac Correlation Trader
Carsten Pflug
4.73 (15)
エキスパート
Netsrac Correlation Trader (NCT) is a very powerful tool to trade positive and negative correlated currency pairs with hedged orders.  1) It looks for positive and negative correlated pairs 2) It shows you a signal, if the correlated pairs are not in balance 3) It can "autotrade" some or all correlated pairs with your setting of time frames and signal-values (handle with care) 4) It can set the correct lot size to have pip value and daily range based optimal hedge trades 5) It can be your singl
Smoothed Duster EA
John Wangombe
エキスパート
This trading expert advisors is an clone & upgrade of  "EA Rough Duster ", also trades best on GBPNZD minute 5 timeframe. Maintains a constant account growth and runs best on low spread and commission based accounts. Uses Martingale & perfect hedging to recover unprofitable positions ensuring no loss. Its consistent profit curves,low DrawDowns & risk proves the record for itself in reliability and consistency plus its unique market analysis ensures quick extraction of profits by scalping the mar
Cashflow Generator
Teerapat Sukitjaroenpon
エキスパート
This EA is suitable for everyone who need to generate cashflow from main portfolio by taking less risk. EA will help you to calculate risk parameter per order and trade Long position ONLY. How to use EA effectively  Firstly, You have to define your trading zone which you need to trade and You have to DEFINE 1.Upper and lower limit Price which you need to trade. 2. Number of order which you trade and lot size of each order 3. Your initial Balance  4. STOP OUT Percentage 5. IMPORTANT THING is 
Inquisitor ECN
Yury Salikaev
エキスパート
A non-indicator trading expert that works after the end of the American trading session, 22 (CET). Ideal for working on accounts with low spreads with or without commission    https://www.mql5.com/en/signals/779500 Differences from EA Inquisitor Lite: - commission accounting, the algorithm is adapted to work on ECN, Raw-spread accounts with a spread close to zero; -  prohibition of entries in the direction of trend departure in Murrey reversal zones; - the option to work with virtual Stop-Loss
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
エキスパート
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Destiny Master
Victor Adhitya
エキスパート
Your destiny is in your hand, This EA design to control your RISK PER TRADE so even you using the martingale system you can control your drawdown. Every failure of your entry will partial hedge with this ea, so the floating loss will reduce and the drawdown can be controlled. You need Broker with this requirement spesification : - Hedging Account (dont use Netting Account) - Big leverage  - NO SWAP  - NO COMMISION - NO Hidden Cost - Margin Hedge = 0 - Low spread  - Low slippage
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
エキスパート
Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追従するスマートな指値注文管理 逆張り（リバース）モード対応 自動ロット管理（Auto Lot）搭載 時間フィルターおよび移動平均
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
エキスパート
Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします 価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります 残りのコピー数：5 金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。 Javier Gold Scalper は、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。 シンボル XAUUSD（金） 時間足 M30 PropFirm 対応済み 資金 最低 $1000 ブローカー どのブローカーでも可 口座タイプ ど
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
エキスパート
Expert Advisor は、不採算ポジションを回復するために設計されたシステムです。 著者のアルゴリズムは、負けポジションをロックし、それを多くの別々の部分に分割し、それぞれを別々に決済します。簡単なセットアップ、ドローダウンの場合のローンチ遅延、ロック、他の Expert Advisor の無効化、トレンド フィルタリングによる平均化、負けポジションの部分決済が 1 つのツールに組み込まれています。 グループ全体でのみ注文をクローズするグリッド戦略とは対照的に、より低い預金負荷で損失を減らすことができ、損失をより安全に処理できるようにするのは、部分的に損失をクローズすることです。 注文が復元される方法: 1 EA は、選択した商品の他のウィンドウを閉じて、不採算の EA をオフにします (オプション)。 2 EA は、処理されたすべての注文のテイクプロフィットとストップロスのレベルをリセットし、対応する識別子を持つ保留中の注文を削除します。 3 EA は、利益を利用して不採算注文の一部をカバーし、総ポジション量を減らすために、すべての処理された採算性のある注文をクローズします
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
エキスパート
Scalp Unscalpは、非常に正確なエントリーから素早く利益を得ることを目的とした短期の双方向スキャルピングシステムです。 Scalp Unscalpのライブシグナルが近日公開！現在の価格は今後値上げ予定。期間限定価格 99 USD グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引は個別にエントリー 固定ストップロス利用可能、仮想の動的トレーリングストップシステム付き インタラクティブな取引パネルと正確なロットサイズ設定 推奨設定 チャート：EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間足：H1 入力項目 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この金額の口座通貨あたり0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開くために許可される最大スプレッドを設定 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算 週末保有の無効化 - 有効または無効 カスタムストップロス - ストップロスの入力 マジックナンバー - 各注文に対するマジックナンバー コメント - 注文コメント
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
DCA CycleMax
Jin Sangun
エキスパート
DCA CYCLEMAX の紹介 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概要 DCA CYCLEMAX は、市場で一方向に強いトレンドを示す資産に最適化された強力な半自動のグリッドトレーディングプログラム（EA）です。 特に、金（GOLD）、ナスダック100（NS100）、暗号通貨など、ボラティリティが高く安定したトレンドが見られる資産に効果的です。 DCA（ドルコスト平均法）戦略を使用して、損失リスクを管理しながら資産を時間をかけて管理します。 このEAはエントリーの区間を戦略的に設計し、トレンドが続く間にグリッド方式で複数のポジションを開き、手動エントリーと手動利確も含むプロセスで設定目標に達すると自動的に決済する機能を提供します。 横ばい相場の際には、DCA CycleMax EAと反対方向に動作するDCA CycleMax Hedge EAを併用する
Theranto v3
Hossein Davarynejad
エキスパート
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
エキスパート
Ziwoxファンダメンタルトレーダー Ziwox Fundamental Traderは、金融市場のトレーダーがEA情報データに基づいて賢明な意思決定を行うのを支援するトレーディングアシスタントです。 このEAは、オンラインソースを使用して、通貨の基本的なバイアス、ペアでのリアルタイム小売業者比率の感情、銀行と機関の予測、COTレポートデータ、および複雑なEAパネル内の他のデータなどの必要なすべての情報を取得します。 簡単に言えば、それは統合された外国為替データソースと情報であり、手動トレーダーがより良い意思決定を行うのに役立ちます。 これに加えて、これは完全な基本的なロボット取引であり、通貨の基本的なバイアスと技術データに基づいて、これらのデータを使用してペアで自動的に取引します EAコンポーネント： 取引に必要なすべての情報は、データパネルに統合された一連の外国為替データストリームコンポーネントとしてここに収集されます。 各コンポーネントは、トレーダーが意思決定を行うのに役立つトレーディングエイドインジケーターまたは説明的な市場レポートとして個別に機能します。 これらのコ
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
エキスパート
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
The Golden Way
Lin Lin Ma
エキスパート
The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。 設定情報 通貨ペア：XAUUSD 時間軸：M5 タイムフレーム 初期預け金：500USD 以上を推奨 レバレッジ：1:100 ～ 1:1000 アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント 正確にバックテストを行う方法 最低 500USD の預け金を選択します。 M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。 「テスト開始」をクリックします。 ご使用方法 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
エキスパート
CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
エキスパート
アドバイザー AW Double Grids MT4は、情報取引パネルと簡単なセットアップを備えた、アグレッシブで完全に自動化されたグリッド アドバイザーです。この戦略は、同時双方向作業で構成され、一方向のボリュームを増やします。組み込みの自動ロット計算、ポジション ボリュームの増加のさまざまなバリエーション、およびその他の機能が実装されています。 手順 ->  こちら  /  問題解決 ->   こちら / MT5 バージョン ->   こちら アドバイザーの取引方法: AW Double Grids は、反対方向の注文のペアを使用して双方向の取引を実行します。 AW Double Grids は、 反対方向の 2 つの注文を開くことで取引を開始します。利益のある注文をクローズした後、アドバイザーは再度 2 つの注文を開き、開いている方向のボリュームを増やします。開いている注文がある場合、アドバイザーは設定に応じて TakeProfit をポイント単位で変更できます。TakeProfit は動的または固定にすることができます。 入力パラメータ: メイン設定 Size_of_the
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
エキスパート
KonokaSysteｍNEO は、KonokaSystemをベースに、新たな個性を持つ3姉妹( NEO・JOY・FUN )の1つで、オリジナルのEAです。 トレードスタイルは日本時間の夜中から日中をターゲットにしたデイトレードです。 通貨ペアは”USDJPY”で、M5の始値でエントリーします。 3姉妹はそれぞれに異なったロジックで、2種類のエントリーと、2種類のエグジットを装備しています。 グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。 内部ロジックにより利益と損失を繰り返し、損失を飲み込んで成長します。 KonokaSystemNEO は、勝率重視ではありません。 TPとSLは共に100Pipsでやや大きくしています。(ストップ狩りの対策) その損失は大きいですが、本来最も危険なのは、損失が連続で発生する事です。 KonokaSystemNEO は、逆張りの弱点である暴騰や暴落による連続の損失を減らす様に設計しています。 NEOの元になったEA: https://www.mql5.com/ja/signals/573517                      
Golden Mirage mt4
Michela Russo
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
エキスパート
Titan AI（タイタンAI）—— 次世代型自動売買システム Titan AI は、 MX Robots の専門チームによって開発された次世代型の自動売買システムであり、最先端の人工知能技術と高度な金融知識を融合しています。 このEAは Real Tick（リアルティック） , MBP（Market by Price） , MBO（Market by Order） といった高品質な市場データでトレーニングされており、これらは機関投資家レベルのシステムでも使用されるデータ形式です。 そのため Titan AI は複数市場において一貫性のあるスマートな判断を実現します。 Titan AI は複数のAI戦略を同時に動作させる ポートフォリオ型トレードシステム として設計されています。 各戦略は異なる相場環境向けに最適化されており、最大限の利益と最小限のドローダウンを実現し、マージンコールの可能性をほぼゼロにします。 Titan AI 4All の起動と設定方法 Titan AI 4All は、 高度な自動化・機関投資家レベルの精度・簡易セットアップ を求めるトレーダーのために開発されました
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
エキスパート
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
エキスパート
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
SNeox AI
Anastasiya Morozova
エキスパート
SNeox AI は、外国為替市場で安定した長期取引を実現する自動化された複数通貨取引ロボットです。 アドバイザーは、市場価格とボラティリティを分析するための実証済みのアルゴリズムを使用して開発されており、リスクを管理しながら慎重な取引を行うことに重点を置いています。 注目！ 新年のプロモーション：最初の15回のご購入で99ドル 次の15 - $159 最終価格: 229ドル 急いでこのオファーをご利用ください! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 取引商品: EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD USDCAD USDCHF ロボットは複数の通貨ペアを同時に処理できるため、取引操作の多様化が実現します。 動作原理: マーチンゲールの欠如 平均化の欠如 ロックの欠如 注文グリッドの欠如 すべての取引は、積極的な資本管理方法を使用せずに現在の市場状況を分析する独自のアルゴリズムに基づいて開始されます。 アドバイザーの機能: 正確な価格と市場の変動分析 高速注文実行に最適化 ドロ
作者のその他のプロダクト
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
2.94 (18)
エキスパート
Scalp Unscalpは、非常に正確なエントリーから素早く利益を得ることを目的とした短期の双方向スキャルピングシステムです。 Scalp Unscalpのライブシグナルが近日公開！現在の価格は今後値上げ予定。期間限定価格 199 USD グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引は個別にエントリー 固定ストップロス利用可能、仮想の動的トレーリングストップシステム付き インタラクティブな取引パネルと正確なロットサイズ設定 推奨設定 チャート：EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間足：H1 入力項目 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この金額の口座通貨あたり0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開くために許可される最大スプレッドを設定 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算 週末保有の無効化 - 有効または無効 カスタムストップロス - ストップロスの入力 マジックナンバー - 各注文に対するマジックナンバー コメント - 注文コメント
Two Sided Scalp
Connor Michael Woodson
4.2 (10)
エキスパート
Two Sided Scalpは、取引する2つのペアを選択でき、両方のペアが1つのチャート上で同時にスキャルピングされます。 推奨ペアの例（GBPUSDとUSDCHF、EURUSDとUSDCHF、AUDUSD とGBPUSD） Two Sided Scalpのライブシグナルが利用可能です！現在の価格は値上げ予定。期間限定価格 99 USD グリッドなし、マーチンゲールなし 推奨設定 チャート：1つのチャートで2つのシンボルを取引（シングルチャート設定） 時間枠：H1 入力項目 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この口座通貨量あたり0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開く際の許容最大スプレッドを設定 固定ストップロス - 固定ピップ数のストップロス NFPフィルターを有効にする - 有効にすると、NFPニュース発表中は取引しません 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算 マジックナンバー - 各注文のマジックナンバー コメント - 注文コメント
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
エキスパート
Scalp Unscalpは、非常に正確なエントリーから素早く利益を得ることを目的とした短期の双方向スキャルピングシステムです。 Scalp Unscalpのライブシグナルが近日公開！現在の価格は今後値上げ予定。期間限定価格 99 USD グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引は個別にエントリー 固定ストップロス利用可能、仮想の動的トレーリングストップシステム付き インタラクティブな取引パネルと正確なロットサイズ設定 推奨設定 チャート：EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間足：H1 入力項目 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この金額の口座通貨あたり0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開くために許可される最大スプレッドを設定 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算 週末保有の無効化 - 有効または無効 カスタムストップロス - ストップロスの入力 マジックナンバー - 各注文に対するマジックナンバー コメント - 注文コメント
Bitcoin Cross Hedge
Connor Michael Woodson
エキスパート
ビットコイン・クロスヘッジは、BTCUSDでポジションを取りながら、EURUSDとGBPUSDで反対のポジションを取り、それらを同時に管理します。 現在の価格は値上げ予定です。期間限定価格 50 USD グリッドやマーチンゲールを使用せず、同じチャートで2つの通貨ペアを取引します。 推奨 チャート: BTCUSD シングルチャート設定 時間足: H1 入力 クロスペア選択 - ゴールドクロスペアを選択 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この口座通貨額ごとに0.01ロット 最大スプレッド - pips単位で最大スプレッドを指定 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動的に計算 マジックナンバー - 各注文のマジックナンバー コメント - 注文コメント
Bitcoin Fear and Greed Scalper MT4
Connor Michael Woodson
5 (1)
エキスパート
Bitcoin Fear & Greed Scalper - インターネットからのリアルタイムのビットコイン感情分析 史上最高のトレーダーの一人は「他人が恐れているときに買い、貪欲なときに売る」という原則に従っていました。この格言を念頭に置いて、Bitcoin Fear & Greed Scalper は動作します。 Bitcoin Fear and Greed Index は、ビットコイン市場に影響を与えるあらゆる社会的要因を総合的に分析し、読みやすい1つの数値にまとめたものです。市場の勢いやボラティリティ、SNS投稿、Google検索トレンドなど、信頼性の高いファンダメンタルベースの情報源を自動でスキャンします。これはテクニカル指標だけでは決して得られない、非常に高度な分析方法です。 アドバイザーが開くすべてのポジションは単独でエントリーされ、グリッドやマーチンゲールのようなリスキーな資金管理手法は使用されません。カスタマイズ可能なストップロスと、利益確定のためのダイナミックなトレーリングストップがあります。 セットアップは非常に簡単です：Metatrader の WebReque
Synaptica MT4
Connor Michael Woodson
エキスパート
Synapticaは、一貫した信頼性を提供し、先進的なAI駆動戦略であなたの利益を守るように設計されています。自律的なリスク管理システムは、変化する条件に動的に適応し、常に最適な資本保護を確保します。リアルタイムの適応監視により、Synapticaは潜在的な脅威を予測し、反応し、不安定な変動でも安定性を維持します。そのインテリジェントなフィードバックループは、リスクモデルを継続的に微調整し、資本の安全性を進化させながら強化します。 重要！購入後に連絡して、説明書とボーナスを受け取ってください！ 動的予測モデリング : 複雑なデータストリームを継続的に分析し、高度な先見性を持ってトレンドと結果を予測します。 認知データ融合 : 異なるデータソースを統合し、多次元分析を通じて意思決定を強化します。 量子インスパイアード最適化 : 次世代の最適化アルゴリズムを活用し、前例のない計算速度と精度を解放します。 多次元パターン認識 : 広大なデータセットを通じて複雑なパターンを特定し、従来のモデルでは到達できない洞察を提供します。 推奨 チャート: XAUUSD タイムフレーム: H1 入力
Rise of the Planet of the Apes MT4
Connor Michael Woodson
エキスパート
猿の惑星の台頭は、低ボラティリティのスキャルピングシステムです。 重要！購入後に連絡してください。説明とボーナスがあります！ 猿の惑星の台頭のライブシグナルが近日公開！現在の価格は上昇予定。期間限定価格 50米ドル シングルショット、グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引にストップロスあり 推奨 チャート：GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間枠：M30 入力 ロットサイズモード - 自動ロットまたは固定ロットを選択 ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロットサイズ - このバランスごとに0.01ロット 注文数 - 発注する注文数 最大利食い - ポイントでの最大利食い スマートTP - スマートTPを有効にする ストップロス - ポイントでの最大ストップロス 最大ドローダウン - 最大ドローダウンの設定 スリッページ - 許容される最大スリッページ 利益で終了 - 取引セッション終了後に利益で終了を有効にする GMTオフセット - GMTオフセットを選択 取引時間 - 1日の取引時間 最大保有時間 - 最大保有時間 金曜日の取引 - 金曜日の取引を有効または無
Rise of the Planet of the Apes MT5
Connor Michael Woodson
エキスパート
猿の惑星の台頭は、低ボラティリティのスキャルピングシステムです。 重要！購入後に連絡してください。説明とボーナスがあります！ 猿の惑星の台頭のライブシグナルが近日公開！現在の価格は上昇予定。期間限定価格 50米ドル シングルショット、グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引にストップロスあり 推奨 チャート：GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間枠：M30 入力 ロットサイズモード - 自動ロットまたは固定ロットを選択 ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロットサイズ - このバランスごとに0.01ロット 注文数 - 発注する注文数 最大利食い - ポイントでの最大利食い スマートTP - スマートTPを有効にする ストップロス - ポイントでの最大ストップロス 最大ドローダウン - 最大ドローダウンの設定 スリッページ - 許容される最大スリッページ 利益で終了 - 取引セッション終了後に利益で終了を有効にする GMTオフセット - GMTオフセットを選択 取引時間 - 1日の取引時間 最大保有時間 - 最大保有時間 金曜日の取引 - 金曜日の取引を有効または無
フィルタ:
108562
34
108562 2025.12.08 17:37 
 

Like the MT5 version, I've only been using it for about a week, but it's producing very good results.

ma62
253
ma62 2025.12.03 04:38 
 

This EA is truly powerful!

レビューに返信