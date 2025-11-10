Two Sided Scalp MT4
- Experts
- Connor Michael Woodson
- Versão: 1.1
- Atualizado: 13 dezembro 2025
- Ativações: 10
Two Sided Scalp permite que você selecione 2 pares para operar, então ambos os pares são scalpeados ao mesmo tempo em um único gráfico.
Exemplos de pares recomendados (GBPUSD e USDCHF, EURUSD e USDCHF, AUDUSD e GBPUSD)
O sinal ao vivo do Two Sided Scalp já está disponível! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 75 USD
- Sem grade, sem martingale
Recomendado
- Gráfico: Opera 2 símbolos em 1 gráfico (configuração de gráfico único)
- Período de tempo: H1
Entradas
- Método de cálculo do lote - Selecione lote automático ou lote fixo
- Tamanho do lote fixo - Tamanho fixo do lote
- Lotes automáticos - 0.01 lote por este valor de moeda da conta
- Spread máximo - Defina o spread máximo permitido para abrir posições
- Stop Loss fixo - Pips de Stop Loss fixos
- Ativar filtro NFP - Se ativado, o EA não negociará durante eventos de notícias NFP
- Detecção automática de GMT - Calcula automaticamente o fuso horário GMT do seu corretor
- Número mágico - Número mágico para cada ordem
- Comentário - Comentário da ordem
Like the MT5 version, I've only been using it for about a week, but it's producing very good results.