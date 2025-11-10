Two Sided Scalp MT4

Two Sided Scalp permite que você selecione 2 pares para operar, então ambos os pares são scalpeados ao mesmo tempo em um único gráfico.

Exemplos de pares recomendados (GBPUSD e USDCHF, EURUSD e USDCHF, AUDUSD e GBPUSD)

O sinal ao vivo do Two Sided Scalp já está disponível! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 75 USD

  • Sem grade, sem martingale

Recomendado

  • Gráfico: Opera 2 símbolos em 1 gráfico (configuração de gráfico único)
  • Período de tempo: H1

Entradas

  • Método de cálculo do lote - Selecione lote automático ou lote fixo
  • Tamanho do lote fixo - Tamanho fixo do lote
  • Lotes automáticos - 0.01 lote por este valor de moeda da conta
  • Spread máximo - Defina o spread máximo permitido para abrir posições
  • Stop Loss fixo - Pips de Stop Loss fixos
  • Ativar filtro NFP - Se ativado, o EA não negociará durante eventos de notícias NFP
  • Detecção automática de GMT - Calcula automaticamente o fuso horário GMT do seu corretor
  • Número mágico - Número mágico para cada ordem
  • Comentário - Comentário da ordem
108562
34
108562 2025.12.08 17:37 
 

Like the MT5 version, I've only been using it for about a week, but it's producing very good results.

ma62
253
ma62 2025.12.03 04:38 
 

This EA is truly powerful!

