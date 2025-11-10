Two Sided Scalp MT4
- Uzman Danışmanlar
- Connor Michael Woodson
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Two Sided Scalp, işlem yapmak için 2 parite seçmenize olanak tanır, ardından her iki parite de aynı anda tek bir grafikte scalp edilir.
Önerilen Parite Örnekleri (GBPUSD ve USDCHF, EURUSD ve USDCHF, AUDUSD ve GBPUSD)
- Grid yok, martingale yok
Önerilen
- Grafik: 1 grafikte 2 sembol ile işlem yapar (tek grafik kurulumu)
- Zaman dilimi: H1
Girdiler
- Lot Boyutu Hesaplama Yöntemi - Otomatik lot veya sabit lot seçin
- Sabit Lot Boyutu - Sabit lot boyutu
- Otomatik Lotlar - Hesap para birimi tutarının bu miktarı başına 0.01 lot
- Maksimum Spread - Pozisyon açmak için izin verilen maksimum spread’i ayarlayın
- Sabit Stop Loss - Sabit pip cinsinden Stop Loss
- NFP Filtresini Etkinleştir - Etkinleştirilirse, EA NFP haberleri sırasında işlem yapmaz
- Otomatik GMT Algılama - Brokerınızın GMT farkını otomatik olarak hesaplar
- Sihirli Numara - Her emir için sihirli numara
- Yorum - Emir yorumu