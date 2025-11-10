Two Sided Scalp MT4

Scipio Ea Stefano Frisetti Эксперты

SCIPIO AI — мой автоматический торговый бот, созданный после более чем 20 лет опыта работы на финансовых рынках, он автоматизирует 100% ТОРГОВОЙ активности, вход, управление, стоп-лосс, день за днем ​​ТРЕЙДЕРУ не нужно ничего делать. Этот советник открывает только 1 СДЕЛКУ за раз и сразу же устанавливает СТОП-ЛОСС очень близко, он не использует сетку или мартингейл, по одной сделке за раз, чтобы избежать большого DRAW DONW. Он использует искусственный интеллект для определения лучшего момента