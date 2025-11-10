Two Sided Scalp MT4

5

Two Sided Scalp позволяет выбрать 2 валютные пары для торговли, после чего обе пары скальпируются одновременно на одном графике.

Рекомендуемые пары (GBPUSD и USDCHF, EURUSD и USDCHF, AUDUSD и GBPUSD)

Живой сигнал Two Sided Scalp доступен! Текущая цена будет увеличена. Ограниченная цена 75 USD

  • Без сетки, без мартингейла

Рекомендовано

  • График: Торгует 2 символами на одном графике (один график)
  • Таймфрейм: H1

Входные параметры

  • Метод расчета лота – выбрать авто лот или фиксированный лот
  • Фиксированный размер лота – фиксированный размер лота
  • Авто лоты – 0.01 лота на указанную сумму валюты счёта
  • Макс спред – установить максимальный спред для открытия позиций
  • Фиксированный стоп-лосс – фиксированное количество пунктов
  • Фильтр NFP – если включен, советник не торгует во время новостей NFP
  • Авто определение GMT – автоматически вычисляет смещение GMT вашего брокера
  • Magic Number – магическое число для каждого ордера
  • Комментарий – комментарий к ордеру
Отзывы 2
108562
34
108562 2025.12.08 17:37 
 

Like the MT5 version, I've only been using it for about a week, but it's producing very good results.

ma62
253
ma62 2025.12.03 04:38 
 

This EA is truly powerful!

