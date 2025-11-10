Two Sided Scalp MT4
- 专家
- Connor Michael Woodson
- 版本: 1.1
- 更新: 13 十二月 2025
- 激活: 10
Two Sided Scalp 允许您选择 2 个交易货币对，然后在同一个图表上同时对这两个货币对进行剥头皮交易。
推荐交易对示例（GBPUSD 和 USDCHF，EURUSD 和 USDCHF，AUDUSD 和 GBPUSD）
Two Sided Scalp 实盘信号现已推出！当前价格将上涨。限时价格 75 USD
- 无网格，无马丁策略
推荐设置
- 图表：在一个图表上交易两个货币对（单图表设置）
- 时间周期：H1
输入参数
- 手数计算方式 - 选择自动手数或固定手数
- 固定手数 - 固定手数大小
- 自动手数 - 每此账户货币金额对应 0.01 手
- 最大点差 - 设置允许开仓的最大点差
- 固定止损 - 固定止损点数
- 启用 NFP 过滤 - 启用后，EA 在 NFP 新闻期间不会交易
- 自动 GMT 检测 - 自动计算经纪商的 GMT 偏移
- Magic Number - 每个订单的魔术号码
- 备注 - 订单备注
Like the MT5 version, I've only been using it for about a week, but it's producing very good results.