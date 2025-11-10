Two Sided Scalp MT4

Netsrac Correlation Trader（NCT）是一个非常强大的工具，可以用对冲订单交易正负相关的货币对。 1）它寻找正负相关的货币对 2) 如果相关货币对不平衡，它会向你显示一个信号 3) 它可以通过你设置的时间框架和信号值来 "自动交易 "一些或所有的相关货币对（小心处理) 4) 它可以设置正确的手数，以拥有点值和每日范围的最佳对冲交易 5）它可以成为你的单一工具来支持你的关联交易的自由裁量权 你可以为EA的信号使用任何时间框架。小的时间框架比大的时间框架需要更多的人工干预。从M30开始的时间框架更适合于自动交易。我将逐步增加更多的功能，支持手动和自动交易。 如果您有一些问题或建议--请随时联系我。请阅读我的博客文章（ https://www.mql5.com/en/blogs/post/726866 ），了解本EA的设置！ 请注意。本EA不能进行回测，而且！DEMO是无用的！因为它至少同时在两种资产中交易（对冲订单）。 如果你不知道，这个专家是否适合你--请利用廉价的测试月。你将不会后悔。或者，使用免费的DEMO，可以在这里找到（ https://www