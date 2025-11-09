Echo Vale
- Asesores Expertos
- Parid Japari
- Versión: 1.0
- Activaciones: 15
Actúa temprano: Este EA está 120 hasta que se vendan 10 copias. Después de eso, el precio aumenta a 149. 9 copia vendida a este precio.
-------- Contáctame si deseas probarlo gratis por un par de días en una cuenta demo .----------
He estado en los mercados el tiempo suficiente para saber qué funciona y qué es solo teoría. Construí Echo Vale para reflejar la misma mentalidad con la que opero: estructura, precisión y control total sobre el riesgo.
Como trader y programador, no subcontraté esto. Diseñé cada parte de este sistema con un único objetivo: crear un EA altamente adaptable que sea escalable, consistente y inteligente — especialmente bajo presión. Es para cuentas serias y objetivos serios de empresas de prop.
Importante (1): Para obtener un rendimiento de retroceso auténtico, envíame un mensaje para instrucciones y archivo de configuración.
Importante (2): Una vez que hayas realizado la compra, contáctame para un Asesor Experto gratis.(Obtén 2 EA con la compra de uno)
Construido por un trader, no solo por un desarrollador. Utilizo mis propios sistemas. Sin estrategias alquiladas. Sin trucos de marketing. Lo que obtienes aquí es el resultado de miles de horas de experiencia real en el mercado y pruebas técnicas.
Características Principales
- Motor de Riesgo Consciente de la Cuenta: Ajusta dinámicamente el tamaño del lote según el saldo y el límite máximo de retroceso.
- Sin Fluff: Sin tonterías de "IA". Solo lógica diseñada que funciona bajo presión.
- Solo Un Gráfico: Adjuntar a XAUUSD en M15. La lógica interna gestiona todos los símbolos en XAUUSD.
Cómo Funciona el EA
Pila de Lógica Modular: El sistema combina filtros en capas, comportamiento de acción de precios y modelos de volatilidad para operar solo cuando se confirman múltiples condiciones. No se basa en señales, está impulsado por el contexto.
Instalación y Especificaciones
|Parámetro
|Detalles
|Símbolo del Gráfico
|XAUUSD
|Marco de Tiempo
|M15
|Símbolos Gestionados
|XAUUSD
|Depósito Mínimo
|$100+
|Tipo de Broker
|ECN de bajo spread
Después de la Compra: Envía un mensaje con prueba de la compra para obtener acceso al canal privado de Telegram para actualizaciones, nuevas versiones y consejos de rendimiento.
Nota:
Enlace del canal Mql5 = https://www.mql5.com/en/channels/paridigm
Blog de Instrucciones = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763785
Over the past month, this Expert Advisor has demonstrated consistently strong performance. I have been testing it thoroughly during this period, and it is currently running on a live account with very satisfactory results. I am genuinely pleased with its behavior so far and intend to continue monitoring it closely. I will make sure to share detailed performance updates and results in the comments in due course.