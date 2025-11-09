Echo Vale

5

He estado en los mercados el tiempo suficiente para saber qué funciona y qué es solo teoría. Construí Echo Vale para reflejar la misma mentalidad con la que opero: estructura, precisión y control total sobre el riesgo.

Como trader y programador, no subcontraté esto. Diseñé cada parte de este sistema con un único objetivo: crear un EA altamente adaptable que sea escalable, consistente y inteligente — especialmente bajo presión. Es para cuentas serias y objetivos serios de empresas de prop.

Construido por un trader, no solo por un desarrollador. Utilizo mis propios sistemas. Sin estrategias alquiladas. Sin trucos de marketing. Lo que obtienes aquí es el resultado de miles de horas de experiencia real en el mercado y pruebas técnicas.

Características Principales

  • Motor de Riesgo Consciente de la Cuenta: Ajusta dinámicamente el tamaño del lote según el saldo y el límite máximo de retroceso.
  • Sin Fluff: Sin tonterías de "IA". Solo lógica diseñada que funciona bajo presión.
  • Solo Un Gráfico: Adjuntar a XAUUSD en M15. La lógica interna gestiona todos los símbolos en XAUUSD.

Cómo Funciona el EA

Pila de Lógica Modular: El sistema combina filtros en capas, comportamiento de acción de precios y modelos de volatilidad para operar solo cuando se confirman múltiples condiciones. No se basa en señales, está impulsado por el contexto.


Instalación y Especificaciones

Parámetro Detalles
Símbolo del Gráfico XAUUSD
Marco de Tiempo M15
Símbolos Gestionados XAUUSD
Depósito Mínimo $100+
Tipo de Broker ECN de bajo spread 

Nota:

Enlace del canal Mql5 = https://www.mql5.com/en/channels/paridigm

Blog de Instrucciones = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763785
Mohsen Moshiri
267
Mohsen Moshiri 2025.12.02 03:14 
 

Over the past month, this Expert Advisor has demonstrated consistently strong performance. I have been testing it thoroughly during this period, and it is currently running on a live account with very satisfactory results. I am genuinely pleased with its behavior so far and intend to continue monitoring it closely. I will make sure to share detailed performance updates and results in the comments in due course.

