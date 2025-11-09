Echo Vale

Früh handeln: Dieser EA kostet 120 bis 10 Kopien verkauft sind. Danach erhöht sich der Preis auf 149. 9 Kopie zu diesem Preis verkauft.


-------- Kontaktiere mich, wenn du gerne für ein paar Tage kostenlos auf einem Demo Konto testen möchtest.----------


Ich bin lange genug an den Märkten, um zu wissen, was funktioniert und was nur Theorie ist. Ich habe Echo Vale gebaut, um die gleiche Denkweise widerzuspiegeln, mit der ich handle: Struktur, Präzision und volle Kontrolle über das Risiko.

Als Trader und Programmierer habe ich dies nicht ausgelagert. Ich habe jeden Teil dieses Systems mit einem einzigen Ziel konstruiert: einen hoch adaptiven EA zu schaffen, der skalierbar, konsistent und intelligent ist - insbesondere unter Druck. Es ist für ernsthafte Konten und ernsthafte Ziele von Prop-Firmen.

Wichtig (1): Um authentische Backtest-Leistung zu erhalten, schreibe mir für Anweisungen und Einstellungsdatei.

Wichtig (2): Nachdem du gekauft hast, kontaktiere mich für einen kostenlosen Expert Advisor.(Hole dir 2 EA mit dem Kauf eines)

Von einem Trader, nicht nur von einem Entwickler, erstellt. Ich benutze meine eigenen Systeme. Keine gemieteten Strategien. Keine Marketingtricks. Was du hier bekommst, ist das Ergebnis von Tausenden von Stunden an realer Markterfahrung und technischer Prüfung.

Kernmerkmale

  • Kontowissender Risikomotor: Passt die Lotgröße dynamisch basierend auf dem Kontostand und dem maximalen Drawdown-Limit an.
  • Keine Fluff: Kein "KI"-Unsinn. Nur konstruierte Logik, die unter Druck funktioniert.
  • Nur ein Chart: Am XAUUSD auf M15 anfügen. Interne Logik verwaltet alle Symbole in XAUUSD.

Wie der EA funktioniert

Modularer Logik-Stack: Das System kombiniert geschichtete Filter, Preisverhalten und Volatilitätsmodelle, um nur zu handeln, wenn mehrere Bedingungen bestätigt werden. Es ist nicht signalbasiert - es ist kontextgesteuert.


Installation & Spezifikationen

Parameter Details
Chart-Symbol XAUUSD
Zeitfenster M15
Verwaltete Symbole XAUUSD
Mindesteinzahlung $100+
Broker-Typ Niedrigspreads ECN 

Nach dem Kauf: Sende eine Nachricht mit einem Kaufnachweis, um Zugriff auf den privaten Telegram-Kanal für Updates, neue Builds und Leistungstipps zu erhalten.
Bewertungen 1
Mohsen Moshiri
287
Mohsen Moshiri 2025.12.02 03:14 
 

Over the past month, this Expert Advisor has demonstrated consistently strong performance. I have been testing it thoroughly during this period, and it is currently running on a live account with very satisfactory results. I am genuinely pleased with its behavior so far and intend to continue monitoring it closely. I will make sure to share detailed performance updates and results in the comments in due course.

Antwort auf eine Rezension