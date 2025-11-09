Echo Vale
- Uzman Danışmanlar
- Parid Japari
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 15
Erken hareket et: Bu EA 95 fiyatıyla 10 kopya satılana kadar geçerlidir. Sonrasında fiyat artacak ve 121 olacaktır. Bu fiyatla 1 kopya satıldı.
-------- Birkaç gün demo hesabında ücretsiz denemek istiyorsanız benimle iletişime geçin.----------
Pazarların içinde yeterince uzun zamanda bulundum, neyin işe yaradığını ve neyin sadece bir teori olduğunu biliyorum. Echo Vale adlı ürünü, işlem yaptığım aynı zihniyeti yansıtacak şekilde inşa ettim: yapı, hassasiyet ve risk üzerinde tam kontrol.
Hem bir trader hem de bir kodlayıcı olarak bunu dışarıya vermedim. Bu sistemin her parçasını tek bir hedefle tasarladım: yüksek derecede uyumlu bir EA oluşturmak, ölçeklenebilir, tutarlı ve zeki — özellikle baskı altında. Ciddî hesaplar ve ciddi prop firma hedefleri için.
Önemli (1): Gerçekçi bir geri test performansı almak için, talimatlar ve ayar dosyası için bana mesaj atın.
Önemli (2): Satın aldıktan sonra, ücretsiz bir Uzman Danışman için benimle iletişime geçin.(Birini alana 2 EA)
Bir trader tarafından inşa edildi, sadece bir geliştirici tarafından değil. Kendi sistemlerimi kullanıyorum. Kiralanmış stratejiler yok. Burada aldığınız şey, gerçek dünya piyasa deneyimi ve teknik testlerin binlerce saatinin sonucudur.
Temel Özellikler
- Hesap-Bilgilendirilmiş Risk Motoru: Bakiye ve maksimum çekilme limitine bağlı olarak lot boyutunu dinamik olarak ayarlar.
- Sıfır Abartı:"AI" saçmalığı yok. Sadece baskı altında performans gösteren mühendislik mantığı.
- Sadece Bir Grafikte: XAUUSD üzerinde M15 'ye ekleyin. İçsel mantık, XAUUSD'deki tüm sembolleri yönetir.
EA'nın Çalışma Şekli
Modüler Mantık Yığını: Sistem, birden fazla koşul onaylandığında yalnızca ticaret yapmak için katmanlı filtreler, fiyat hareketi davranışı ve volatilite modelleri kombinler. İşaret bazlı değil — bağlam odaklıdır.
Kurulum & Özellikler
|Parametre
|Ayrıntılar
|Grafik Sembolü
|XAUUSD
|Zaman Dilimi
|M15
|Yönetilen Semboller
|XAUUSD
|Minimum Mevduat
|$100+
|Broker Türü
|Düşük spreadli ECN
Satın Alma Sonrası: Güncellemeler, yeni sürümler ve performans ipuçları için özel Telegram kanalına erişim almak için satın alma kanıtı ile bir mesaj gönderin.
Not:
Mql5 kanal bağlantısı = https://www.mql5.com/en/channels/paridigm
Talimat Blogu = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763785