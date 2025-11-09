Echo Vale

5

Atue cedo: Este EA está 120 até 10 cópias serem vendidas. Após isso, o preço aumenta para 149. 9 cópia vendida a esse preço.


-------- Entre em contato se você gostaria de testá-lo grátis por alguns dias em uma conta demo.----------


Estou no mercado há tempo suficiente para saber o que funciona e o que é apenas teoria. Eu construí Echo Vale para refletir a mesma mentalidade com a qual opero: estrutura, precisão e controle total sobre o risco.

Como trader e programador, não terceirizei isso. Eu projetei cada parte deste sistema com um único objetivo: criar um EA altamente adaptável que seja escalável, consistente e inteligente — especialmente sob pressão. É para contas sérias e objetivos sérios de empresas de prop trading.

Importante (1): Para obter um desempenho autêntico de backtest, me envie uma mensagem para instruções e arquivo de configuração.

Importante (2): Após a compra, entre em contato para um Expert Advisor gratuito.(Ganhe 2 EAs ao comprar um)

Construído por um trader, não apenas um desenvolvedor. Eu uso meus próprios sistemas. Sem estratégias alugadas. Sem truques de marketing. O que você está obtendo aqui é o resultado de milhares de horas de experiência no mercado real e testes técnicos.

Principais Características

  • Módulo de Risco Consciente da Conta: Ajusta o tamanho do lote dinamicamente com base no saldo e no limite máximo de drawdown.
  • Zero Fluff: Sem "nonsense de IA". Apenas lógica projetada que funciona sob pressão.
  • Somente Um Gráfico: Anexe ao XAUUSD no M15. A lógica interna gerencia todos os símbolos em XAUUSD.

Como o EA Funciona

Pilha de Lógica Modular: O sistema combina filtros em camadas, comportamento de price-action e modelos de volatilidade para negociar apenas quando várias condições confirmam. Não é baseado em sinais — é orientado por contexto.


Instalação & Especificações

Parâmetro Detalhes
Símbolo do Gráfico XAUUSD
Período de Tempo M15
Símbolos Gerenciados XAUUSD
Depósito Mínimo $100+
Tipo de Corretora ECN de baixa comissão 

Após a Compra: Envie uma mensagem com prova de compra para obter acesso ao canal privado do Telegram para atualizações, novas versões e dicas de desempenho.
Comentários 1
Mohsen Moshiri
277
Mohsen Moshiri 2025.12.02 03:14 
 

Over the past month, this Expert Advisor has demonstrated consistently strong performance. I have been testing it thoroughly during this period, and it is currently running on a live account with very satisfactory results. I am genuinely pleased with its behavior so far and intend to continue monitoring it closely. I will make sure to share detailed performance updates and results in the comments in due course.

