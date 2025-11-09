Echo Vale
- Parid Japari
Estou no mercado há tempo suficiente para saber o que funciona e o que é apenas teoria. Eu construí Echo Vale para refletir a mesma mentalidade com a qual opero: estrutura, precisão e controle total sobre o risco.
Como trader e programador, não terceirizei isso. Eu projetei cada parte deste sistema com um único objetivo: criar um EA altamente adaptável que seja escalável, consistente e inteligente — especialmente sob pressão. É para contas sérias e objetivos sérios de empresas de prop trading.
Construído por um trader, não apenas um desenvolvedor. Eu uso meus próprios sistemas. Sem estratégias alugadas. Sem truques de marketing. O que você está obtendo aqui é o resultado de milhares de horas de experiência no mercado real e testes técnicos.
Principais Características
- Módulo de Risco Consciente da Conta: Ajusta o tamanho do lote dinamicamente com base no saldo e no limite máximo de drawdown.
- Zero Fluff: Sem "nonsense de IA". Apenas lógica projetada que funciona sob pressão.
- Somente Um Gráfico: Anexe ao XAUUSD no M15. A lógica interna gerencia todos os símbolos em XAUUSD.
Como o EA Funciona
Pilha de Lógica Modular: O sistema combina filtros em camadas, comportamento de price-action e modelos de volatilidade para negociar apenas quando várias condições confirmam. Não é baseado em sinais — é orientado por contexto.
Instalação & Especificações
|Parâmetro
|Detalhes
|Símbolo do Gráfico
|XAUUSD
|Período de Tempo
|M15
|Símbolos Gerenciados
|XAUUSD
|Depósito Mínimo
|$100+
|Tipo de Corretora
|ECN de baixa comissão
Nota:
Over the past month, this Expert Advisor has demonstrated consistently strong performance. I have been testing it thoroughly during this period, and it is currently running on a live account with very satisfactory results. I am genuinely pleased with its behavior so far and intend to continue monitoring it closely. I will make sure to share detailed performance updates and results in the comments in due course.