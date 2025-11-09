Echo Vale
- Experts
- Parid Japari
- Version: 1.0
- Activations: 15
Je suis dans les marchés depuis assez longtemps pour savoir ce qui fonctionne et ce qui n'est que théorie. J'ai construit Echo Vale pour refléter le même état d'esprit avec lequel je trade : structure, précision, et contrôle total sur le risque.
En tant que trader et codeur, je n'ai pas externalisé cela. J'ai conçu chaque partie de ce système avec un seul objectif : créer un EA adaptatif qui soit évolutif, cohérent et intelligent — surtout sous pression. C'est pour des comptes sérieux et des objectifs de firme sérieuse.
Important (1) : Pour obtenir des performances de backtest authentiques, envoyez-moi un message pour des instructions et fichier de configuration.
Important (2) : Une fois que vous avez acheté, contactez-moi pour un Expert Advisor gratuit.(Obtenez 2 EA en en achetant un)
Construit par un trader, pas juste un développeur. J'utilise mes propres systèmes. Pas de stratégies louées. Pas de trucs marketing. Ce que vous obtenez ici est le résultat de milliers d'heures d'expérience sur le marché et de tests techniques.
Fonctionnalités principales
- Moteur de risque conscient du compte : Ajuste dynamiquement la taille des lots en fonction du solde et de la limite de drawdown max.
- Zéro superflu : Pas de non-sens "IA". Juste une logique conçue qui fonctionne sous pression.
- Un seul graphique : À attacher à XAUUSD sur M15. La logique interne gère tous les symboles dans XAUUSD.
Comment fonctionne l'E.A.
Empilement logique modulaire : Le système combine des filtres en couches, le comportement des actions de prix, et des modèles de volatilité pour ne trader que lorsque plusieurs conditions se confirment. Ce n'est pas basé sur des signaux — c'est guidé par le contexte.
Installation & Spécifications
|Paramètre
|Détails
|Symbole du graphique
|XAUUSD
|Intervalle de temps
|M15
|Symboles gérés
|XAUUSD
|Dépôt minimum
|100 $+
|Type de courtier
|ECN à faible spread
Après achat : Envoyez un message avec la preuve d'achat pour obtenir l'accès au canal Telegram privé pour les mises à jour, les nouvelles versions, et les conseils de performance.
Note :
Lien du canal Mql5 = https://www.mql5.com/en/channels/paridigm
Blog d'instructions = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763785