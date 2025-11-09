Echo Vale

5

早めに行動する: このEAは 120 10 コピーが売れるまでの価格です。それ以降、価格は149上昇します。この価格で9 コピーが販売されました。


-------- 無料でデモアカウントで数日間テストしたい場合は、私に連絡してください。----------


市場に十分な期間いるので、何が機能し、何がただの理論かを知っています。 Echo Valeを、私が取引する時のマインドセットを反映するように構築しました: 構造、精度、リスクの完全な管理。

私はトレーダー兼コーダーとして、これを外注しませんでした。このシステムのすべての部分を、非常に適応力のあるEAを作るという単一の目標で設計しました。それは、スケーラブル、一貫性があり、特にプレッシャー下でインテリジェントです。真剣なアカウントと真剣なプロップファームの目標のためのものです。

重要 (1): 本物のバックテストパフォーマンスを得るには、メッセージを送って指示と設定ファイルを取得してください。

重要 (2): 購入後は、無料のエキスパートアドバイザーのために私に連絡してください。(1つ購入で2つのEAを取得)

開発者だけでなくトレーダーによって構築されました。 自分のシステムを使用しています。借りた戦略はありません。マーケティングトリックはありません。ここで得られるのは、何千時間もの実世界の市場経験と技術テストの成果です。

主要機能

  • アカウント認識リスクエンジン: 残高と最大ドローダウン制限に基づいてロットサイズを動的に調整します。
  • ゼロフラフ: "AI"のナンセンスはありません。単にプレッシャーの下で機能する論理を設計しました。
  • 1つのチャートのみ: XAUUSDをM15に接続します。内部論理がXAUUSDのすべてのシンボルを管理します。

EAの動作方法

モジュラーロジックスタック: システムは、複数の条件が確認されたときのみ取引するために、層状フィルター、価格アクションの挙動、およびボラティリティモデルを組み合わせます。これはシグナルベースではなく、コンテキスト駆動です。


インストールと仕様

パラメータ 詳細
チャートシンボル XAUUSD
時間枠 M15
管理シンボル XAUUSD
最低入金額 $100+
ブローカータイプ 低スプレッドECN 

購入後: 購入証明を添えてメッセージを送信し、更新、新しいビルド、パフォーマンスのヒントのためのプライベートTelegramチャネルへのアクセスを取得してください。

注意:

Mql5チャネルリンク = https://www.mql5.com/en/channels/paridigm

指示ブログ = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763785
レビュー 1
Mohsen Moshiri
277
Mohsen Moshiri 2025.12.02 03:14 
 

Over the past month, this Expert Advisor has demonstrated consistently strong performance. I have been testing it thoroughly during this period, and it is currently running on a live account with very satisfactory results. I am genuinely pleased with its behavior so far and intend to continue monitoring it closely. I will make sure to share detailed performance updates and results in the comments in due course.

レビューに返信