Echo Vale
- エキスパート
- Parid Japari
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 15
市場に十分な期間いるので、何が機能し、何がただの理論かを知っています。 Echo Valeを、私が取引する時のマインドセットを反映するように構築しました: 構造、精度、リスクの完全な管理。
私はトレーダー兼コーダーとして、これを外注しませんでした。このシステムのすべての部分を、非常に適応力のあるEAを作るという単一の目標で設計しました。それは、スケーラブル、一貫性があり、特にプレッシャー下でインテリジェントです。真剣なアカウントと真剣なプロップファームの目標のためのものです。
開発者だけでなくトレーダーによって構築されました。 自分のシステムを使用しています。借りた戦略はありません。マーケティングトリックはありません。ここで得られるのは、何千時間もの実世界の市場経験と技術テストの成果です。
主要機能
- アカウント認識リスクエンジン: 残高と最大ドローダウン制限に基づいてロットサイズを動的に調整します。
- ゼロフラフ: "AI"のナンセンスはありません。単にプレッシャーの下で機能する論理を設計しました。
- 1つのチャートのみ: XAUUSDをM15に接続します。内部論理がXAUUSDのすべてのシンボルを管理します。
EAの動作方法
モジュラーロジックスタック: システムは、複数の条件が確認されたときのみ取引するために、層状フィルター、価格アクションの挙動、およびボラティリティモデルを組み合わせます。これはシグナルベースではなく、コンテキスト駆動です。
インストールと仕様
|パラメータ
|詳細
|チャートシンボル
|XAUUSD
|時間枠
|M15
|管理シンボル
|XAUUSD
|最低入金額
|$100+
|ブローカータイプ
|低スプレッドECN
Over the past month, this Expert Advisor has demonstrated consistently strong performance. I have been testing it thoroughly during this period, and it is currently running on a live account with very satisfactory results. I am genuinely pleased with its behavior so far and intend to continue monitoring it closely. I will make sure to share detailed performance updates and results in the comments in due course.