Echo Vale

5

조기에 행동하세요: 이 EA는 120 까지 10 복사가 판매될 때까지 유효합니다. 그 이후에는 가격이 증가 하여 149가 됩니다. 9 복사가 이 가격에 판매되었습니다.


-------- 데모 계정에서 며칠 동안 무료로 테스트 하고 싶다면 저에게 연락주세요.----------


저는 시장에 오랫동안 있어서 어떤 것이 효과가 있고 어떤 것이 이론에 불과한지 알고 있습니다. 저는 Echo Vale를 제가 거래하는 사고 방식을 반영하기 위해 만들었습니다: 구조, 정확성, 그리고 리스크에 대한 완전한 통제.

트레이더이자 코더로서, 저는 이 작업을 아웃소싱하지 않았습니다. 저는 이 시스템의 모든 부분을 하나의 목표로 설계했습니다: 높은 적응형 EA를 만드는 것이며, 이는 확장 가능하고 일관되며 지능적 입니다 — 특히 압박을 받을 때. 이것은 진지한 계좌와 진지한 프로프 회사 목표를 위한 것입니다.

중요 (1): 진정한 백테스트 성능을 얻으려면, 저에게 메시지를 보내어 지침과 설정 파일을 요청하세요.

중요 (2): 구매 후, 저에게 연락하여 무료 전문가 조언을 받으세요.(하나 구매 시 2 EA를 받으세요)

트레이더에 의해 만들어졌습니다, 단순한 개발자가 아닙니다. 저는 제 자신의 시스템을 사용합니다. 임대된 전략이 없습니다. 마케팅 속임수가 없습니다. 여기서 받는 것은 수천 시간의 실제 시장 경험과 기술 테스트의 결과입니다.

핵심 기능

  • 계좌 인식 리스크 엔진: 잔액 및 최대 손실 한도에 따라 동적으로 로트 크기를 조정합니다.
  • 제로 퍼프: "AI" 헛소리가 없습니다. 압박 속에서 수행되는 엔지니어링 논리만 있습니다.
  • 한 차트 전용: M15의 XAUUSD에 부착합니다. 내부 논리는 XAUUSD의 모든 심볼을 관리합니다.

EA가 작동하는 방식

모듈식 논리 스택: 이 시스템은 여러 조건이 확인될 때만 거래하기 위해 레이어 필터, 가격 행동 및 변동성 모델을 결합합니다. 신호 기반이 아니라 — 컨텍스트 기반입니다.


설치 및 사양

매개변수 세부 사항
차트 심볼 XAUUSD
시간 프레임 M15
관리하는 기호 XAUUSD
최소 예치금 $100+
브로커 유형 저스프레드 ECN 

구매 후: 구매 증명서와 함께 메시지를 보내면 업데이트, 새로운 빌드 및 성능 팁을 위한 비공식 텔레그램 채널에 접근할 수 있습니다.
리뷰 2
raja5655
887
raja5655 2025.12.31 11:05 
 

I have two successful deals from this expert and I hope he continues on this path.

Mohsen Moshiri
337
Mohsen Moshiri 2025.12.02 03:14 
 

Over the past month, this Expert Advisor has demonstrated consistently strong performance. I have been testing it thoroughly during this period, and it is currently running on a live account with very satisfactory results. I am genuinely pleased with its behavior so far and intend to continue monitoring it closely. I will make sure to share detailed performance updates and results in the comments in due course.

리뷰 답변