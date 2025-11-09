Echo Vale
저는 시장에 오랫동안 있어서 어떤 것이 효과가 있고 어떤 것이 이론에 불과한지 알고 있습니다. 저는 Echo Vale를 제가 거래하는 사고 방식을 반영하기 위해 만들었습니다: 구조, 정확성, 그리고 리스크에 대한 완전한 통제.
트레이더이자 코더로서, 저는 이 작업을 아웃소싱하지 않았습니다. 저는 이 시스템의 모든 부분을 하나의 목표로 설계했습니다: 높은 적응형 EA를 만드는 것이며, 이는 확장 가능하고 일관되며 지능적 입니다 — 특히 압박을 받을 때. 이것은 진지한 계좌와 진지한 프로프 회사 목표를 위한 것입니다.
트레이더에 의해 만들어졌습니다, 단순한 개발자가 아닙니다. 저는 제 자신의 시스템을 사용합니다. 임대된 전략이 없습니다. 마케팅 속임수가 없습니다. 여기서 받는 것은 수천 시간의 실제 시장 경험과 기술 테스트의 결과입니다.
핵심 기능
- 계좌 인식 리스크 엔진: 잔액 및 최대 손실 한도에 따라 동적으로 로트 크기를 조정합니다.
- 제로 퍼프: "AI" 헛소리가 없습니다. 압박 속에서 수행되는 엔지니어링 논리만 있습니다.
- 한 차트 전용: M15의 XAUUSD에 부착합니다. 내부 논리는 XAUUSD의 모든 심볼을 관리합니다.
EA가 작동하는 방식
모듈식 논리 스택: 이 시스템은 여러 조건이 확인될 때만 거래하기 위해 레이어 필터, 가격 행동 및 변동성 모델을 결합합니다. 신호 기반이 아니라 — 컨텍스트 기반입니다.
설치 및 사양
|매개변수
|세부 사항
|차트 심볼
|XAUUSD
|시간 프레임
|M15
|관리하는 기호
|XAUUSD
|최소 예치금
|$100+
|브로커 유형
|저스프레드 ECN
