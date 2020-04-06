One Candle Crypto Multitimeframe EA

Visión General

One Candle Crypto EA es un sistema de trading automatizado construido alrededor del Método de Anclaje de 1-Vela, diseñado específicamente para el mercado de criptodivisas 24/7.

El EA lee la dirección de la vela de anclaje seleccionada, identifica la zona de retroceso y ejecuta entradas estructuradas utilizando capas controladas.

Este EA es adecuado para los traders que prefieren entradas claras, confirmación en múltiples marcos temporales y ejecución disciplinada basada en reglas sin técnicas arriesgadas.

Conceptos básicos

1. Lógica de velas de anclaje

El EA detecta la dirección de la vela de anclaje cerrada:

Cierre > Apertura → Modo sólo compra

Cierre < Apertura → Modo sólo venta

Doji → No operar

2. Entrada Pullback estructurada

Las entradas se ejecutan únicamente dentro de la zona de pullback de la vela ancla:

Zona de COMPRA: Mínimo → Cierre

Zona de VENTA: Cierre → Máximo

La separación entre capas se adapta automáticamente en función del marco temporal seleccionado.

3. Flexibilidad Multi-Tiempo

Elija cualquier marco de tiempo desde M1 hasta MN1 como ancla, dependiendo de su estilo de negociación de criptomonedas preferido.

4. Ejecución controlada

Sin martingala

Sin cuadrícula

Sin arbitraje

Sin promedios inseguros

Todas las capas son lineales, controladas y limitadas por parámetros definidos por el usuario.

5. Reinicio automático del ancla

Cuando comienza una nueva vela de anclaje

El EA cierra todas las posiciones

Restablece todos los parámetros del ancla

Inicia el siguiente ciclo automáticamente

Esto asegura un flujo de trabajo de trading limpio y estructurado.

Características adicionales

Tamaño de lote personalizable

Capas máximas ajustables

% de beneficio objetivo y % de pérdida máxima por ancla opcionales

Construido para las condiciones del mercado de criptomonedas 24/7

Funciona en todos los pares de criptomonedas soportados por su broker

Código limpio, sin DLLs, sin dependencias externas

¿Para quién es este EA?

Operadores de criptomonedas que prefieren una lógica simple y estructurada

Traders que confían en la acción del precio y el movimiento basado en velas

Usuarios que quieren un sistema automatizado de pullback-entry

Aquellos que prefieren la coherencia y la claridad sobre la lógica compleja

Aviso Importante

Este EA no garantiza beneficios y no predice los resultados futuros del mercado.

Los usuarios deben probar y ajustar la configuración de acuerdo a su propia tolerancia al riesgo.