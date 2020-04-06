One Candle Crypto Multitimeframe EA
- Asesores Expertos
- Siti Hajar Binti Mohd Noor
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Visión General
One Candle Crypto EA es un sistema de trading automatizado construido alrededor del Método de Anclaje de 1-Vela, diseñado específicamente para el mercado de criptodivisas 24/7.
El EA lee la dirección de la vela de anclaje seleccionada, identifica la zona de retroceso y ejecuta entradas estructuradas utilizando capas controladas.
Este EA es adecuado para los traders que prefieren entradas claras, confirmación en múltiples marcos temporales y ejecución disciplinada basada en reglas sin técnicas arriesgadas.
Conceptos básicos
1. Lógica de velas de anclaje
El EA detecta la dirección de la vela de anclaje cerrada:
-
Cierre > Apertura → Modo sólo compra
-
Cierre < Apertura → Modo sólo venta
-
Doji → No operar
2. Entrada Pullback estructurada
Las entradas se ejecutan únicamente dentro de la zona de pullback de la vela ancla:
-
Zona de COMPRA: Mínimo → Cierre
-
Zona de VENTA: Cierre → Máximo
La separación entre capas se adapta automáticamente en función del marco temporal seleccionado.
3. Flexibilidad Multi-Tiempo
Elija cualquier marco de tiempo desde M1 hasta MN1 como ancla, dependiendo de su estilo de negociación de criptomonedas preferido.
4. Ejecución controlada
-
Sin martingala
-
Sin cuadrícula
-
Sin arbitraje
-
Sin promedios inseguros
Todas las capas son lineales, controladas y limitadas por parámetros definidos por el usuario.
5. Reinicio automático del ancla
Cuando comienza una nueva vela de anclaje
-
El EA cierra todas las posiciones
-
Restablece todos los parámetros del ancla
-
Inicia el siguiente ciclo automáticamente
Esto asegura un flujo de trabajo de trading limpio y estructurado.
Características adicionales
-
Tamaño de lote personalizable
-
Capas máximas ajustables
-
% de beneficio objetivo y % de pérdida máxima por ancla opcionales
-
Construido para las condiciones del mercado de criptomonedas 24/7
-
Funciona en todos los pares de criptomonedas soportados por su broker
-
Código limpio, sin DLLs, sin dependencias externas
¿Para quién es este EA?
-
Operadores de criptomonedas que prefieren una lógica simple y estructurada
-
Traders que confían en la acción del precio y el movimiento basado en velas
-
Usuarios que quieren un sistema automatizado de pullback-entry
-
Aquellos que prefieren la coherencia y la claridad sobre la lógica compleja
Aviso Importante
Este EA no garantiza beneficios y no predice los resultados futuros del mercado.
Los usuarios deben probar y ajustar la configuración de acuerdo a su propia tolerancia al riesgo.