Echo Vale
- Experts
- Parid Japari
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 15
Agisci presto: Questo EA è 95 fino a 5 copie vendute. Dopo di che, il prezzo aumenta fino a 131. 1 copia venduta a questo prezzo.
-------- Contattami se desideri testarlo gratuitamente per un paio di giorni su un account demo.----------
Sono nei mercati da abbastanza tempo per sapere cosa funziona e cosa è solo teoria. Ho costruito Echo Vale per riflettere lo stesso modo di pensare con cui opero: struttura, precisione e pieno controllo sul rischio.
In quanto trader e programmatore, non ho esternalizzato questo. Ho progettato ogni parte di questo sistema con un obiettivo unico: creare un EA altamente adattivo che sia scalabile, consistente e intelligente — specialmente sotto pressione. È per conti seri e obiettivi seri di prop firm.
Importante (1): Per ottenere performance di backtest autentiche, inviami un messaggio per le istruzioni e il file di impostazioni.
Importante (2): Una volta acquistato, contattami per un Expert Advisor gratuito.(Ottieni 2 EA acquistando Uno)
Costruito da un trader, non solo da uno sviluppatore. Uso i miei sistemi. Niente strategie a pagamento. Niente trucchi di marketing. Ciò che ricevi qui è il risultato di migliaia di ore di esperienza reale nel mercato e di test tecnici.
Caratteristiche Principali
- Motore di Rischio Consapevole dell'Account: Regola dinamicamente la dimensione del lotto in base al saldo e al limite massimo di drawdown.
- Zero Fuffa:Niente sciocchezze “AI”. Solo logica ingegnerizzata che funziona sotto pressione.
- Solo un Grafico: Collegati a XAUUSD su M15. La logica interna gestisce tutti i simboli in XAUUSD.
Come Funziona l'EA
Stack Logico Modulare: Il sistema combina filtri a strati, comportamento del price-action e modelli di volatilità per negoziare solo quando più condizioni sono confermate. Non è basato su segnali — è guidato dal contesto.
Installazione & Specifiche
|Parametro
|Dettagli
|Simbolo del Grafico
|XAUUSD
|Timeframe
|M15
|Simboli Gestiti
|XAUUSD
|Deposito Minimo
|$100+
|Tipo di Broker
|ECN a bassa spesa
Dopo l'Acquisto: Invia un messaggio con la prova di acquisto per ottenere accesso al canale Telegram privato per aggiornamenti, nuove versioni e suggerimenti sulle performance.
Nota:
Link del canale Mql5 = https://www.mql5.com/en/channels/paridigm
Blog di Istruzione = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763785