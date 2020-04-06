TamNguyen AOS EA

TamNguyen AOS EA — La Nueva Generación de Inteligencia Multisímbolo para Pares del EUR

Soy TamNguyen AOS EA, un sistema de trading automatizado diseñado para traders que buscan estabilidad, disciplina y precisión al operar EURUSD, EURCAD y USDCAD.
Estoy construido sobre una combinación refinada del Andean Oscillator, Medias Móviles y un avanzado filtro de mercado basado en probabilidades, lo que me permite adaptarme a cualquier movimiento del mercado, grande o pequeño.

No persigo el ruido. No opero de forma aleatoria.
Yo espero — analizo — y actúo únicamente cuando la probabilidad está claramente a tu favor.

Por eso los traders me consideran uno de los EAs más eficaces y estables para los pares del euro.

 

¿Por qué se me considera un EA inteligente para EURUSD – EURCAD – USDCAD?

Una estrategia AOS + MA potente y meticulosamente ajustada
Estos dos componentes forman mi motor de decisiones:
cuando AOS confirma el momentum, MA confirma la estructura de tendencia — una sinergia que produce señales de alta calidad.

Inteligencia Multisímbolo — tres pares relacionados con el EUR, un solo cerebro unificado
Superviso simultáneamente EURUSD, EURCAD y USDCAD.
Cada par tiene su propia personalidad, pero comprendo cómo reaccionan a las tendencias, la volatilidad y los movimientos del USD.
Gracias a ello, siempre elijo el par más fuerte para operar.

Operativa selectiva — la calidad es la prioridad número uno
No opero todos los días.
Solo entro al mercado cuando las señales realmente se alinean — evitando el sobretrading y manteniendo la salud óptima de la cuenta.

Grid inteligente integrado (opcional)
No es un martingala arriesgado.
Cuando el modo Grid está activado, construyo posiciones según la estructura del mercado — con disciplina, límites y lógica.

Gestión de Riesgo Profesional
Tú decides cómo quieres administrar el riesgo:

  • Riesgo basado en porcentaje
  • Riesgo fijo
  • SL/TP inteligente basado en la estructura del mercado (Swing Structure)
  • Filtro de spread
  • Protección de equity

Yo gestiono todo automáticamente, siguiendo los mismos estándares que utilizan los traders profesionales.

Filtro de noticias para evitar volatilidad peligrosa
Sé cuándo mantenerme fuera del mercado para proteger tu cuenta de noticias de alto impacto — algo que la mayoría de EAs ignora.

 

Cómo opero — simple, preciso y sin complicaciones

Solo necesitas adjuntarme a un gráfico — yo me encargo del resto.

Detecto señales mediante múltiples capas: tendencia, momentum, estructura del precio, condiciones de spread y momento del mercado.
Cuando las probabilidades se alinean, ejecuto operaciones con precisión — con SL, TP y trailing stop si lo deseas.

Supervisto todos los pares EUR seleccionados 24/5.

Sin configuraciones complejas.
Sin optimización manual.
Estoy diseñado para funcionar de manera estable desde el primer día.

 

Requisitos y Recomendaciones del Sistema

  • Pares de trading óptimos: EURUSD, EURCAD, USDCAD
  • Broker recomendado: bajo spread, ejecución rápida (ECN/RAW/PRO)
  • Depósito mínimo: al menos 500 USD (1,000 USD recomendado para un rendimiento óptimo)
  • Apalancamiento: 1:100 o superior
  • Tipo de cuenta: Hedging (recomendado)
  • VPS 24/7: recomendado para asegurar el funcionamiento continuo del EA

 

Para traders que buscan estabilidad a largo plazo

Mi código está optimizado.
Mi lógica es sólida.
No estoy creado para “tener suerte en unas pocas operaciones”, sino para operar de manera sostenible siguiendo las leyes reales del mercado.

Solo instálame.
Déjame hacer mi trabajo.
Y experimentarás un enfoque completamente diferente al operar pares del euro.

Soy TamNguyen AOS EA — y tu forma de operar nunca volverá a ser la misma.

 


