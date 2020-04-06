Carbon Drift

Adéntrate en una nueva era de trading automatizado con Carbon Drift—un EA diseñado para interpretar las “dinámicas de flujo” naturales del mercado. Diseñado para la precisión, este sistema se enfoca en leer cambios de momentum en tiempo real, detectar zonas de agotamiento y ejecutar entradas donde el agotamiento de la tendencia se encuentra con la fuerza de reversión. Es un enfoque no lineal y fluido—muy por encima de configuraciones mecánicas rígidas.


Need my assistance? For proper backtest outcomes, I’ll send you the setup file and help notes.

Resumen
Símbolo del Gráfico: GBPCHF (configuración de gráfico único)
Intervalo de Tiempo: M15
Mejor Para: NZDJPY,CHFJPY,EURAUD,GBPCHF,AUDNZD
Depósito Mínimo: $500 recomendado
Apalancamiento: 1:100 a 1:500 óptimo

Por Qué Carbon Drift se Destaca

Estrategia Principal: Construido alrededor de un sistema conocido como Eco de Tendencia Temporal, este EA escanea múltiples intervalos de tiempo para detectar patrones de micro-tendencia recurrentes que resuenan en el gráfico. Cierra operaciones cuando los movimientos a corto plazo imitan formaciones históricas de alta probabilidad—transformando la repetición en recompensa.

Sistema de Gestión Inteligente Opcional: Para traders que prefieren un mayor potencial de ganancias, Carbon Drift incluye una Capa de Gestión Inteligente que se activa bajo condiciones controladas. Nunca añade operaciones a ciegas—en cambio, calcula la presión de entrada, zonas de drawdown y viabilidad de recuperación antes de aumentar la exposición. Esto asegura que incluso al usar la lógica, permanece seguro, calculado y guiado por estrictos límites de riesgo.

Escalado Adaptado al Riesgo: El tamaño de la posición se ajusta en función de la volatilidad en tiempo real, el patrimonio de la cuenta y la sensibilidad del mercado—para que tu exposición permanezca alineada con las condiciones del mercado en todo momento.

Instalación Hecha Simple

Paso 1: Adjunta Carbon Drift  al gráfico de GBPCHF en MetaTrader.

Paso 2: Utiliza el intervalo de tiempo M15 para obtener resultados óptimos.

Paso 3: Personaliza el tamaño del lote y elige si habilitar el modo de gestión inteligente.

Paso 4: Habilita el AutoTrading y deja que Carbon Drift opere sin problemas.


Después de la Compra:

Contacta después de tu compra para acceder a nuestra comunidad privada de Telegram. Obtén actualizaciones en vivo, configuraciones avanzadas, resultados de rendimiento e interactúa directamente con otros usuarios y el equipo de desarrollo.

Carbon Drift es más que un EA—es tu nueva ventaja en trading.




