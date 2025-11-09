Echo Vale

5

尽早行动： 此EA的价格为120 ，直到10 份被售出。之后，价格将增加149。在这个价格下9份已售出。


-------- 如果您想在演示 账户上免费测试几天，请联系我。----------


我在市场上待得足够长，知道什么有效，什么只是一种理论。我建立了Echo Vale，以反映我交易时的同样心态：结构、精确和对风险的全面控制。

作为一个交易员和程序员，我没有外包这个。我设计了这个系统的每一个部分，目标只有一个：创建一个高度自适应的EA，具有可扩展性、一致性和智能性——尤其是在压力下。它适合严肃的账户和严肃的公司目标。

重要（1）： 要获得真实的回测表现，请消息我获取说明和设置文件

重要（2）： 一旦购买，请联系我以获取免费的专家顾问。(购买一个，获得两个EA)

由交易员而非仅仅是开发者构建。 我使用自己的系统。没有租用的策略。没有市场营销的把戏。您在这里获得的是数千小时的真实市场经验和技术测试的结果。

核心功能

  • 账户感知风险引擎： 根据余额和最大回撤限制动态调整手数。
  • 零废话：没有“AI”的胡说。仅仅是在压力下表现的工程化逻辑。
  • 仅限单图表： 附加到XAUUSD的M15。内部逻辑管理XAUUSD中的所有符号。

EA的工作原理

模块化逻辑堆栈： 该系统结合了分层过滤器、价格行为和波动模型，仅在多个条件确认时进行交易。它不是基于信号的 — 它是以上下文为驱动的。


安装与规格

参数 详情
图表符号 XAUUSD
时间框架 M15
管理的符号 XAUUSD
最低存款 $100+
经纪商类型 低点差ECN 

购买后： 发送带有购买证明的消息，以获取访问私密Telegram频道的权限，以获取更新、新版本和性能提示。
评分 1
Mohsen Moshiri
267
Mohsen Moshiri 2025.12.02 03:14 
 

Over the past month, this Expert Advisor has demonstrated consistently strong performance. I have been testing it thoroughly during this period, and it is currently running on a live account with very satisfactory results. I am genuinely pleased with its behavior so far and intend to continue monitoring it closely. I will make sure to share detailed performance updates and results in the comments in due course.

