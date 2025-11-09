Echo Vale
Я нахожусь на рынках достаточно долго, чтобы знать, что работает, а что просто теория. Я создал Echo Vale, чтобы отразить тот же подход, с которым я торгую: структура, точность и полный контроль над риском.
Будучи и трейдером, и программистом, я не передавал это на аутсорсинг. Я разработал каждую часть этой системы с единственной целью: создать высоко адаптивного EA, который масштабируем, последователен и умный — особенно в стрессовых ситуациях. Это для серьезных счетов и серьезных целей проп-фирм.
Создан трейдером, а не просто разработчиком. Я использую свои собственные системы. Никаких арендованных стратегий. Никаких маркетинговых приемов. То, что вы получаете здесь, является результатом тысяч часов реального опыта на рынках и технического тестирования.
Основные функции
- Система оценки рисков с учетом счета: Динамически регулирует размер лота в зависимости от баланса и максимального лимита просадки.
- Никакой ерунды: Никаких "AI" ерундовин. Только инженерная логика, которая работает под давлением.
- Только один график: Прикрепите к XAUUSD на M15. Внутренняя логика управляет всеми символами в XAUUSD.
Как работает EA
Модульный стек логики: Система сочетает в себе многослойные фильтры, поведение цен и модели волатильности, чтобы торговать только тогда, когда несколько условий подтверждаются. Это не основано на сигналах — это управляется контекстом.
Установка и спецификации
|Параметр
|Детали
|Символ графика
|XAUUSD
|Временной интервал
|M15
|Управляемые символы
|XAUUSD
|Минимальный депозит
|$100+
|Тип брокера
|ECN с низким спредом
Примечание:
Over the past month, this Expert Advisor has demonstrated consistently strong performance. I have been testing it thoroughly during this period, and it is currently running on a live account with very satisfactory results. I am genuinely pleased with its behavior so far and intend to continue monitoring it closely. I will make sure to share detailed performance updates and results in the comments in due course.