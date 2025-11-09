Echo Vale

5

Действуйте быстро: Этот EA стоит 120 до тех пор, пока не будет продано 10 копий. После этого цена увеличится до 149. 9 копий продано по этой цене.


-------- Свяжитесь со мной, если вы хотите попробовать его бесплатно на пару дней на демо счете.----------


Я нахожусь на рынках достаточно долго, чтобы знать, что работает, а что просто теория. Я создал Echo Vale, чтобы отразить тот же подход, с которым я торгую: структура, точность и полный контроль над риском.

Будучи и трейдером, и программистом, я не передавал это на аутсорсинг. Я разработал каждую часть этой системы с единственной целью: создать высоко адаптивного EA, который масштабируем, последователен и умный — особенно в стрессовых ситуациях. Это для серьезных счетов и серьезных целей проп-фирм.

Важно (1): Чтобы получить подлинные результаты тестирования, напишите мне для инструкций и файла настроек.

Важно (2): После покупки свяжитесь со мной для получения бесплатного Советника.(Получите 2 EA, купив один)

Создан трейдером, а не просто разработчиком. Я использую свои собственные системы. Никаких арендованных стратегий. Никаких маркетинговых приемов. То, что вы получаете здесь, является результатом тысяч часов реального опыта на рынках и технического тестирования.

Основные функции

  • Система оценки рисков с учетом счета: Динамически регулирует размер лота в зависимости от баланса и максимального лимита просадки.
  • Никакой ерунды: Никаких "AI" ерундовин. Только инженерная логика, которая работает под давлением.
  • Только один график: Прикрепите к XAUUSD на M15. Внутренняя логика управляет всеми символами в XAUUSD.

Как работает EA

Модульный стек логики: Система сочетает в себе многослойные фильтры, поведение цен и модели волатильности, чтобы торговать только тогда, когда несколько условий подтверждаются. Это не основано на сигналах — это управляется контекстом.


Установка и спецификации

Параметр Детали
Символ графика XAUUSD
Временной интервал M15
Управляемые символы XAUUSD
Минимальный депозит $100+
Тип брокера ECN с низким спредом 

После покупки: Отправьте сообщение с подтверждением покупки, чтобы получить доступ к закрытому каналу Telegram для обновлений, новых сборок и советов по производительности.

Примечание:

Ссылка на канал Mql5 = https://www.mql5.com/en/channels/paridigm

Блог с инструкциями = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763785
Отзывы 1
Mohsen Moshiri
267
Mohsen Moshiri 2025.12.02 03:14 
 

Over the past month, this Expert Advisor has demonstrated consistently strong performance. I have been testing it thoroughly during this period, and it is currently running on a live account with very satisfactory results. I am genuinely pleased with its behavior so far and intend to continue monitoring it closely. I will make sure to share detailed performance updates and results in the comments in due course.

