Trend Following EA Simple

Descripción General
Trending Following EA Simple es un Asesor Experto robusto de seguimiento de tendencia, diseñado para capturar los movimientos principales del mercado con una lógica sencilla pero altamente efectiva. Al centrarse en configuraciones de alta probabilidad dentro de tendencias sostenidas, elimina la complejidad y busca un rendimiento constante. Este EA está optimizado para instrumentos populares y volátiles, y funciona perfectamente en el marco temporal H2, lo que lo convierte en una herramienta confiable tanto para traders nuevos como experimentados.

Lógica Central de Trading

  • Identifica la tendencia dominante del mercado utilizando un claro filtro de Media Móvil (MA) en el gráfico H2. La dirección de la tendencia se define por la posición del precio en relación a una MA clave, asegurando que las operaciones se alineen con el impulso general del mercado.

  • Emplea condiciones de entrada simplificadas: Activa operaciones solo cuando la MA confirma la dirección primaria de la tendencia Y el indicador RSI señala un punto de entrada favorable. Esta poderosa combinación busca entradas en zonas de sobreventa durante una tendencia alcista confirmada por la MA y en zonas de sobrecompra durante una tendencia bajista confirmada por la MA.

  • Incorpora un mecanismo integrado de Trailing Stop Loss para asegurar ganancias y proteger el capital a medida que la operación se mueve favorablemente.

Instrumentos y Marco Temporal Optimizados

  • Símbolos Principales: XAUUSD (Oro), BTCUSD (Bitcoin), EURUSD.

  • Marco Temporal Recomendado: H2 (2 Horas) – ideal para equilibrar la calidad de la señal y la duración de la operación.

Configuración y Gestión de Riesgos

  • Configuraciones Predefinidas por Defecto: Totalmente optimizadas para el máximo rendimiento (incluyendo período de la MA, ajustes del RSI y parámetros del trailing stop) – listas para usar inmediatamente después de la instalación.

  • Cálculo Automático del Tamaño de la Posición: Calcula los lotes basándose en un modelo de bajo riesgo: 0.01 lote por cada $100 de capital.
    Ejemplo: Una cuenta de $200 sugeriría automáticamente una posición de 0.02 lotes.
    Totalmente ajustable para adaptarse a su tolerancia personal al riesgo.

  • Capital Mínimo Recomendado: Comience con tan solo $100.

Ventajas Clave
 Filtro de tendencia claro basado en MA que proporciona una definición objetiva y confiable de la tendencia.
 Entradas filtradas por el RSI mejoran el timing aprovechando condiciones de sobrecompra/sobreventa dentro de la tendencia establecida.
 Alto rendimiento en pares con tendencias fuertes como el Oro y el Bitcoin.
 El Trailing Stop Loss asegura las ganancias y maximiza el potencial de la tendencia.
 El cálculo inteligente del tamaño de la posición, ajustado al riesgo, protege su cuenta.
 Funciona al instante con configuraciones optimizadas por defecto.
 Simple por su nombre, efectivo por diseño – perfecto para traders que valoran la claridad y la lógica basada en reglas.

Notas Importantes

  • Funciona mejor en mercados con tendencias claras y sostenidas. El filtro de tendencia MA combinado con el RSI ayuda a evitar entradas en contra de la tendencia.

  • Se recomienda ejecutarlo en un VPS para una operación ininterrumpida.

  • Siempre realice pruebas de backtesting y forward testing en un entorno de demostración antes del despliegue en tiempo real.


Otros productos de este autor
Expert Dollar Cost Averaging Strategy Version 3
Van Quang Nguyen
Asesores Expertos
Este EA permite configuraciones de entrada personalizables: 1. El número de veces DCA 2. El volumen para la primera entrada 3. El número de pips para DCA 4. El límite de stop loss basado en el dinero 5. El límite de stop loss basado en la caída de la renta variable 6. El porcentaje de retroceso del precio en comparación con la primera posición de entrada para cerrar todas las órdenes. La estrategia de negociación es la siguiente: si la lista de órdenes está vacía, se introducirán simultáneamente
Gold buy only Strategy EA
Van Quang Nguyen
Asesores Expertos
GOLD TRADING EA - SOLUCIÓN OPTIMIZADA PARA ESTRATEGIAS DE COMPRA XAU/USD Condiciones de uso: Característica Detalles Exclusivo para XAU/USD Opera sólo con Oro/USD , aprovechando los patrones de volatilidad únicos del oro. Estrategia de compra unidireccional Introduce órdenes de COMPRA exclusivamente cuando convergen criterios técnicos, asegurando una ejecución alineada con la tendencia. Máximo rendimiento en tendencias alcistas Maximiza la rentabilidad durante los mercados alcistas del oro
Gold Sniper Scalping Grid EA
Van Quang Nguyen
Asesores Expertos
Gold Sniper Grid EA: Scalping de Precisión con Ajuste de Riesgo para XAU/USD Revolucione el trading de oro con este asesor experto algorítmico que combina la precisión de entrada de francotirador, la ejecución de grid adaptable y la protección dinámica de capital. Diseñado para un crecimiento explosivo con control matemático del riesgo: rentable desde un capital de $10 y listo para FTMO. Parámetros de Configuración Inteligente Parámetro Descripción Ejemplo/Impacto Recomendado magicNumber Identif
