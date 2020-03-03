Trend Following EA Simple

Descripción General

Trending Following EA Simple es un Asesor Experto robusto de seguimiento de tendencia, diseñado para capturar los movimientos principales del mercado con una lógica sencilla pero altamente efectiva. Al centrarse en configuraciones de alta probabilidad dentro de tendencias sostenidas, elimina la complejidad y busca un rendimiento constante. Este EA está optimizado para instrumentos populares y volátiles, y funciona perfectamente en el marco temporal H2, lo que lo convierte en una herramienta confiable tanto para traders nuevos como experimentados.

Lógica Central de Trading

Identifica la tendencia dominante del mercado utilizando un claro filtro de Media Móvil (MA) en el gráfico H2. La dirección de la tendencia se define por la posición del precio en relación a una MA clave, asegurando que las operaciones se alineen con el impulso general del mercado.

Emplea condiciones de entrada simplificadas : Activa operaciones solo cuando la MA confirma la dirección primaria de la tendencia Y el indicador RSI señala un punto de entrada favorable. Esta poderosa combinación busca entradas en zonas de sobreventa durante una tendencia alcista confirmada por la MA y en zonas de sobrecompra durante una tendencia bajista confirmada por la MA .

Incorpora un mecanismo integrado de Trailing Stop Loss para asegurar ganancias y proteger el capital a medida que la operación se mueve favorablemente.

Instrumentos y Marco Temporal Optimizados

Símbolos Principales : XAUUSD (Oro), BTCUSD (Bitcoin), EURUSD.

Marco Temporal Recomendado: H2 (2 Horas) – ideal para equilibrar la calidad de la señal y la duración de la operación.

Configuración y Gestión de Riesgos

Configuraciones Predefinidas por Defecto : Totalmente optimizadas para el máximo rendimiento (incluyendo período de la MA, ajustes del RSI y parámetros del trailing stop) – listas para usar inmediatamente después de la instalación.

Cálculo Automático del Tamaño de la Posición : Calcula los lotes basándose en un modelo de bajo riesgo: 0.01 lote por cada $100 de capital .

Ejemplo: Una cuenta de $200 sugeriría automáticamente una posición de 0.02 lotes.

Totalmente ajustable para adaptarse a su tolerancia personal al riesgo.

Capital Mínimo Recomendado: Comience con tan solo $100.

Ventajas Clave

✅ Filtro de tendencia claro basado en MA que proporciona una definición objetiva y confiable de la tendencia.

✅ Entradas filtradas por el RSI mejoran el timing aprovechando condiciones de sobrecompra/sobreventa dentro de la tendencia establecida.

✅ Alto rendimiento en pares con tendencias fuertes como el Oro y el Bitcoin.

✅ El Trailing Stop Loss asegura las ganancias y maximiza el potencial de la tendencia.

✅ El cálculo inteligente del tamaño de la posición, ajustado al riesgo, protege su cuenta.

✅ Funciona al instante con configuraciones optimizadas por defecto.

✅ Simple por su nombre, efectivo por diseño – perfecto para traders que valoran la claridad y la lógica basada en reglas.

Notas Importantes