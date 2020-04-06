HighLow Fury EA

HighLow Fury EA robô de negociação breakout com gerenciamento de risco e capital.

  • Tamanho de lote dinâmico baseado em percentual de risco da conta ou lotes fixos
  • Limites diários de ganho/perda para proteger o patrimônio
  • Redução inteligente de capital após lucros/perdas-alvo
  • Múltiplas opções de trailing stop (Highest/Lowest, candles anteriores)
  • Filtros personalizados de horário/dia + controle de tempo de posição
Configurado com parâmetros otimizados para XAUUSD (2025). Os usuários podem ajustar todas as configurações conforme sua estratégia.
