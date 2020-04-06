HighLow Fury EA
- Experts
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versão: 1.4
- Atualizado: 5 novembro 2025
- Ativações: 10
HighLow Fury EA robô de negociação breakout com gerenciamento de risco e capital.
- Tamanho de lote dinâmico baseado em percentual de risco da conta ou lotes fixos
- Limites diários de ganho/perda para proteger o patrimônio
- Redução inteligente de capital após lucros/perdas-alvo
- Múltiplas opções de trailing stop (Highest/Lowest, candles anteriores)
- Filtros personalizados de horário/dia + controle de tempo de posição