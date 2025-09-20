ORB Master
- Asesores Expertos
- Othmen Mohammadi
- Versión: 4.840
- Actualizado: 21 septiembre 2025
- Activaciones: 10
ORB Master — el piloto automático que te evita hacer locuras
¿Aún no eres constante? ¿Clickas de más, mueves stops, cambias de idea cada 3 minutos? ORB Master te pone en la vía.
Idea simple: tomamos un setup claro — Opening Range Breakout — y lo ejecutamos siempre igual, con riesgo controlado y reglas estables.
Qué hace por ti
-
Marco visual inmediato: detecta la ventana ORB, dibuja la caja y espera la ruptura.
-
Entrada limpia y repetible: retest o cierre de la vela de ruptura.
-
Gestión automática: SL/TP al entrar, Break-Even y Trailing opcionales.
-
Anti sobre-operar: un trade a la vez / por día (si lo activas).
-
Sesión ordenada: inicio = ORB, fin = hora elegida, líneas de sesión visibles.
Por qué te sirve si te falta disciplina
-
Menos decisiones, menos errores: misma rutina siempre.
-
Riesgo bloqueado: dimensionamiento automático y normalizado.
-
Sin “toco un poco el stop”: las reglas se ejecutan, punto.
-
Lectura clara: balance, equity, margen, P/L, spread a la vista.
Experiencia
-
En vivo: panel limpio + dibujos ORB/Sesión.
-
Backtest: rápido — mínimos elementos (ORB + sesión) en visual; ninguno en no visual.
-
Cumplimiento broker/MQL5: tick, niveles de stop/freeze, margen, validaciones pre-trade. Sólido.
Qué esperar
No es magia. ORB Master ordena tu proceso, reduce errores y mantiene las pérdidas bajo control. Objetivo: pasar del “feeling” a un plan simple ejecutado con limpieza.
¿Para quién?
-
Traders que quieren dejar la impulsividad y seguir un plan claro.
-
Principiantes/intermedios que buscan automatizar la ejecución de un setup eficaz.
No es para ti si…
Quieres clicar “a sensaciones” y mover stops a mano: no es tu herramienta.
Aviso: operar implica riesgo. Prueba en demo, ajusta el riesgo a tu comodidad y deja que el EA haga lo suyo: ejecutar bien un plan simple.
A robot that tested well, I hope it will be as good as it needs to be in the future, I'll keep you updated.