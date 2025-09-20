ORB Master

ORB Master — el piloto automático que te evita hacer locuras

¿Aún no eres constante? ¿Clickas de más, mueves stops, cambias de idea cada 3 minutos? ORB Master te pone en la vía.

Idea simple: tomamos un setup claro — Opening Range Breakout — y lo ejecutamos siempre igual, con riesgo controlado y reglas estables.

Qué hace por ti

  • Marco visual inmediato: detecta la ventana ORB, dibuja la caja y espera la ruptura.

  • Entrada limpia y repetible: retest o cierre de la vela de ruptura.

  • Gestión automática: SL/TP al entrar, Break-Even y Trailing opcionales.

  • Anti sobre-operar: un trade a la vez / por día (si lo activas).

  • Sesión ordenada: inicio = ORB, fin = hora elegida, líneas de sesión visibles.

Por qué te sirve si te falta disciplina

  • Menos decisiones, menos errores: misma rutina siempre.

  • Riesgo bloqueado: dimensionamiento automático y normalizado.

  • Sin “toco un poco el stop”: las reglas se ejecutan, punto.

  • Lectura clara: balance, equity, margen, P/L, spread a la vista.

Experiencia

  • En vivo: panel limpio + dibujos ORB/Sesión.

  • Backtest: rápido — mínimos elementos (ORB + sesión) en visual; ninguno en no visual.

  • Cumplimiento broker/MQL5: tick, niveles de stop/freeze, margen, validaciones pre-trade. Sólido.

Qué esperar

No es magia. ORB Master ordena tu proceso, reduce errores y mantiene las pérdidas bajo control. Objetivo: pasar del “feeling” a un plan simple ejecutado con limpieza.

¿Para quién?

  • Traders que quieren dejar la impulsividad y seguir un plan claro.

  • Principiantes/intermedios que buscan automatizar la ejecución de un setup eficaz.

No es para ti si…

Quieres clicar “a sensaciones” y mover stops a mano: no es tu herramienta.

Aviso: operar implica riesgo. Prueba en demo, ajusta el riesgo a tu comodidad y deja que el EA haga lo suyo: ejecutar bien un plan simple.


Comentarios 1
Ioan-claudiu Georgescu
126
Ioan-claudiu Georgescu 2025.11.18 12:42 
 

A robot that tested well, I hope it will be as good as it needs to be in the future, I'll keep you updated.

