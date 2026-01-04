News Flow Pro Guardian
- Asesores Expertos
- Jose Castro Dos Santos Neto
- Versión: 2.10
- Activaciones: 5
News Flow Pro no es sólo un indicador de calendario; es un sistema automático de gestión del riesgo de ejecución diseñado para proteger su capital frente a la volatilidad extrema causada por noticias de gran impacto.
Características principales
News Flow Pro proporciona un conjunto completo de herramientas para proteger su capital durante eventos de alta volatilidad.
Bloqueador de noticias (filtro de órdenes)
Impide la apertura de nuevas posiciones minutos antes y después de eventos importantes, evitando el deslizamiento y la ampliación de diferenciales.
Modo Guardián (Protección de beneficios)
Supervisa sus posiciones abiertas. Si está a punto de producirse una noticia, el sistema mueve automáticamente el Stop Loss al punto de equilibrio y cierra parcialmente la operación para asegurar los beneficios.
Cuadro de mandos en tiempo real
Moderno panel visual con temporizador de cuenta atrás, niveles de impacto (Alto, Medio, Bajo) y detección automática de divisas basada en el gráfico activo.
Compatibilidad total
Funciona en cuentas Hedging y Netting, operando sobre cualquier símbolo (Divisas, Metales, Índices).
¿Por qué utilizar News Flow Pro?
Muchos operadores pierden cuentas de empresas propietarias o capital personal al exponerse durante el FOMC o el NFP sin protección.
- Protección 24/5: News Flow Pro actúa como un "Oficial de Cumplimiento", asegurando que las reglas de seguridad son estrictamente seguidas incluso cuando usted está lejos de la pantalla.
- Prevención de pérdidas catastróficas: Evita la exposición a eventos de alta volatilidad que pueden causar pérdidas significativas en cuestión de segundos.
- Automatización inteligente: Toma decisiones de protección basadas en datos en tiempo real, eliminando interferencias emocionales.
- Concéntrese en el trading: Le permite concentrarse en el análisis y las estrategias mientras el sistema gestiona el riesgo de las noticias.
Parámetros de entrada (Fácil configuración)
Configuración simplificada para la protección automática del capital.
InpMagic
Establezca el Número Mágico del EA que desea proteger (0 para proteger operaciones manuales).
Bloquear antes/después
Tiempo en minutos para bloquear nuevas operaciones antes y después de noticias de alto impacto.
Activar protección
Minutos antes de la noticia para activar el punto de equilibrio y el cierre parcial.
Porc Parcial
Porcentaje del tamaño de la posición que debe cerrarse para asegurar los beneficios.
Auto Divisas
Detecta automáticamente las divisas del gráfico actual para filtrar sólo lo que importa.
Consejos de uso
Configure News Flow Pro para maximizar la protección de su capital en diferentes escenarios de negociación.
Para empresas de Prop
Recomendamos bloquear la negociación 15 minutos antes y después de noticias de gran impacto. Esto asegura el cumplimiento de las normas de la empresa y protege contra las violaciones de drawdown durante eventos volátiles.
Configuración del modo Guardián
Utilice el Modo Guardián con al menos 100 puntos de beneficio mínimo para situarse con seguridad en el punto de equilibrio. Ajuste el Perc Parcial en función de su tolerancia al riesgo (se recomienda entre el 30% y el 70%).
Proteja su capital ahora
No deje que la volatilidad de las noticias destruya meses de trabajo. News Flow Pro es el guardián que su capital necesita para navegar con seguridad por los eventos de alto impacto del mercado.
