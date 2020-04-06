FimaBot Pro

Fimabot Pro - Bot Automático de Canal con Stop Dinámico

Fimabot Pro es un Asesor Experto basado en la reconocida estrategia de trading de canales y zonas de soporte/resistencia.

Estrategia del Robot: Fimathe

Pares Recomendados: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD & XAUUSD

Plazos recomendados: M1/M15/H1/H4

Características principales:

  • Detección automática de zonas de soporte y resistencia

  • Operaciones Take Profit basadas en niveles de canales (hasta X canales)

  • Stop Loss dinámico ajustado por el movimiento del precio

  • Tamaño de lote inicial configurable y progresión manual

  • Interfaz de usuario amigable sin requotes

Parámetros personalizables:

  • Tamaño de lote de la orden

  • Niveles de canal para Take Profit

  • Distancia entre entradas

  • Estrategia de protección (moving SL, trailing stop, o break even)

Ideal para operadores que buscan operaciones automatizadas con control y transparencia.

Requisitos:

  • Cuenta de cobertura (MT4/MT5)


Nota: Los pares recomendados fueron los que probamos. Sin embargo, si ya aplica manualmente la técnica a un par, también funcionará para éste.

Productos recomendados
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Asesores Expertos
Grid Averaging Pro es una combinación de Grid Trading y Cost Averaging con un sofisticado algoritmo y cobertura integrada para proteger la caída de su cuenta. Una vez que su operación inicial se mueve en territorio negativo, el mecanismo de recuperación se pondrá en marcha y colocará órdenes de mercado consecutivas en la misma dirección, todas las cuales se cerrarán con un beneficio combinado o aproximadamente un punto de equilibrio. Enlaces del producto Descripción completa en inglés : [USER G
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Max
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Asesores Expertos
·          MAX   En este producto se utiliza una estrategia de trading con uno de los indicadores comúnmente utilizados en el mercado, esto en conjunto con otro indicador no tan utilizado en el mercado, pero al utilizarlo en conjunto con el primer indicador entrega resultados que podrá ver a continuación. Los indicadores de los que hablamos son SMMA y ADX. Por otro lado, el Take Profit, así como el Stop Loss serán fijados en ciertos pips que pueden ser modificados por el usuario si este así lo
Thor MT5
Dragan Drenjanin
5 (1)
Asesores Expertos
Thor EA: Un algoritmo potente para operar con oro (XAUUSD) El robot de trading Thor EA es una solución moderna para el trading automatizado que combina armoniosamente tecnologías de vanguardia en automatización con mecanismos complejos de análisis de mercado inteligente. Este asesor experto ha sido cuidadosamente desarrollado y preoptimizado para operar con el popular instrumento XAUUSD (oro/dólar) en el marco temporal de una hora (H1), lo que lo convierte en una herramienta especializada y efic
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FSilverTrend - Asesor Experto para operar con USD/JPY FSilverTrend es un Asesor Experto (EA) diseñado para operar USD/JPY, aprovechando las tendencias del mercado con precisión y eficiencia. Basado en un enfoque algorítmico avanzado, este EA identifica la dirección predominante del mercado y ejecuta operaciones optimizadas para capturar movimientos sostenibles. Características principales: Estrategia basada en tendencias: Utiliza indicadores y patrones de acción del precio para identificar la
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
PrimeTrader EA - Inteligencia refinada PrimeTrader EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado construido para ofrecer un rendimiento estructurado a través de las cambiantes condiciones del mercado. Mediante la combinación de múltiples motores analíticos en un único marco de decisión, se centra en la precisión, adaptabilidad y ejecución disciplinada. El sistema gestiona las operaciones de forma inteligente desde la entrada hasta la salida, aplicando una lógica protectora y un control
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
CCI swing scalper
Pavel Golovko
5 (1)
Asesores Expertos
Echa un vistazo a la nueva estrategia de pull back Asesor Experto que estoy trabajando en este momento. ¡Consíguelo mientras está libre! https://www.mql5.com/en/market/product/97610 Antes de comprar este asesor experto recomiendo encarecidamente descargar DEMO GRATIS y probarlo en su probador de estrategia varias veces. Cuando esté satisfecho con los resultados, puede volver a esta página para comprar la versión completa para su cuenta real. Este asesor experto fue diseñado específicamente
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
Asesores Expertos
Introducción al EA de Media Móvil NOTA - Después de comprar The Moving Average EA, envíame un mensaje privado para recibir mi herramienta TradeWatch EA de forma gratuita. El EA de Media Móvil es una herramienta de trading flexible diseñada específicamente para índices sintéticos, mientras que también funciona eficazmente con forex y otras clases de activos. A diferencia de muchos EAs que dependen de configuraciones fijas de media móvil, este EA permite a los usuarios personalizar completamente s
Xauusd Striper
Wycliffe Wanjala Wanyonyi
Asesores Expertos
XAUUSD SENTINEL (MT5) - Breakout & Retest Scalper para XAUUSD en M5 "Entradas vigiladas. Salidas medidas " . Opere la estructura, no el ruido. XAUUSD SENTINEL es un Asesor Experto de precisión de ruptura de soporte/resistencia + reprueba diseñado especialmente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5 . Mapea las zonas dinámicas de los pivotes de precios, los tiempos de entradas en rupturas limpias o retests rápidos, y gestiona el riesgo con protecciones a nivel de cesta, por lo que puede perseg
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader - Sistema de Inteligencia de Momento Estructural Mientras que muchas estrategias automatizadas se basan en pruebas retrospectivas sobreoptimizadas , demostraciones de cuentas al céntimo o modelos de exposición agresivos , Nova WDX Trader está diseñado en torno a un marco estructural disciplinado pensado para las condiciones del mercado real. El sistema da prioridad a la estabilidad de la ejecución, la exposición controlada y la coherencia interna, evitando la amplificación artifi
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Asesores Expertos
¿Qué es la "LIBERTAD COMERCIAL CUANTITA"? EA QUANT TRADE FREEDOM es un software de trading totalmente automatizado especialmente diseñado para operar de forma rentable con la plataforma de trading METATRADE 5 (MT5). Puede operar en Forex, Materias Primas, Índices, Cripto, Energías. ¿Cómo funciona el robot QUANT CORRELATION FOREX EA? EA QUANT TRADE FREEDOM es un software 100% automatizado que define la mejor tendencia para introducir órdenes de trading en lugar de un trader humano. QUANT TRADE FR
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Super Bollinger EA es un asesor experto exclusivo que utiliza las Bandas de Bollinger como indicador. Es posible configurar el EA para el comercio como una baja frecuencia o de alta frecuencia - Scalping asesor experto. Un filtro de Oscilador Estocástico es implementado para tener algunas operaciones específicas en las Bandas de Bollinger. Takeprofit y Stoploss se calculan en función de la anchura de las Bandas de Bollinger o incluso con TP y SL fijos (en puntos ). También se puede configurar y
TrendCockpit EA
Michael Kolawole Shodimu
Asesores Expertos
TrendCockpit EA - Trading Autónomo Inteligente TrendCockpit EA es un Asesor Experto avanzado pero fácil de usar, diseñado para automatizar estrategias de seguimiento de tendencias con una gestión precisa del riesgo. Es perfecto para traders de todos los niveles que quieren operar eficientemente sin monitoreo constante. TrendCockpit es un Asesor Experto de grado táctico construido para los operadores que tratan la ejecución como una disciplina. Con controles estilo cockpit, lógica de riesgo dinám
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Asesores Expertos
El EA encuentra el mayor volumen del mercado y determina el nivel de entrada. Tras cruzar el nivel hacia la ruptura, se abre una orden de mercado. El EA construye una parrilla de órdenes de dos direcciones, adaptándose al mercado. Cada dirección de órdenes funciona por separado y tiene su propio take-profit. Por lo tanto, el asesor cubre toda la tendencia, a partir de su inicio, mientras que el asesor pasa perfectamente la condición de mercado plano, el comercio en ambas direcciones. Por favor,
FREE
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Asesores Expertos
" Outro " es un experto en trading automatizado " multi símbolo " que requiere que el trader realice pruebas en el par de su elección y modifique las entradas según su conveniencia. Este Asesor Experto ha sido diseñado con entradas no optimizadas, y utiliza un sistema Martingala para la gestión de riesgos. Es muy importante leer la   publicación del blog   antes de comenzar. Entra al grupo privado. Outro utiliza dos indicadores principales, Índice de Fuerza Relativa y el Oscilador estocástico ,
FREE
Tesla Robo Inteligente
Lucas Marcelo Ribeiro
Asesores Expertos
Tesla Robot nació de la unión de tecnología, disciplina y visión de futuro. No es sólo un software, sino un socio estratégico para quienes buscan acercarse al mundo de la inversión de una forma innovadora, inteligente y alineada con los cambios del mercado financiero global. Vivimos en una era marcada por la velocidad de la información y la evolución constante de la tecnología. Procesos que antes requerían horas de estudio, cálculos complejos y ejecución manual, ahora pueden optimizarse con sist
Emerald EA Builder
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Emerald - EA Builder! Emerald - EA Builder es un simple, eficaz, rápido y potente asesor experto para construir y automatizar sus estrategias en Metatrader 5 para cada instrumento financiero (divisas, acciones, futuros). Entradas de blog sobre el EA: FAQ - Preguntas frecuentes (última actualización: 25 de junio de 2024) Emerald EA Builder - Una introducción al creador de estrategias Si no sabe codificar, este EA simplifica el proceso y le permite crear tantas estrategias como d
News Trading Ultimate Robot
FXRaid UK Ltd
Asesores Expertos
Presentamos lo último en robots de negociación de noticias para forex MetaTrader 5 - diseñado específicamente para los operadores que quieren beneficiarse de la volatilidad del mercado durante los eventos noticiosos. Con este robot, puede configurar fácilmente dos órdenes pendientes - buy stop y sell stop - sólo 10 minutos antes de la publicación de la noticia. Simplemente ajuste la hora en el robot 10 minutos antes de la hora de publicación de la noticia (por ejemplo, si la noticia está program
GbpUsd Range Break Breakout EA
Ray Pracious Chidhungwana
Asesores Expertos
Dominar la ruptura de Londres: Automatice su ventaja con GBPUSD Twilight OB EA GBPUSD Twilight OB EA GBPUSD Twilight OB EA es un Asesor Experto robusto, diseñado con precisión y adaptado a los operadores que buscan explotar las primeras rupturas de la sesión de Londres. Aprovecha una sofisticada combinación de lógica basada en rangos, detección avanzada de órdenes bloqueadas y confirmaciones de la acción del precio para ofrecer entradas de operaciones de alta probabilidad. Este EA está meticul
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Asesores Expertos
¡Oferta Especial de Fin de Año! Durante los próximos dos meses, todos mis Asesores Expertos (EAs) están disponibles por sólo $99 USD . No se pierda esta oportunidad por tiempo limitado de mejorar sus operaciones con estrategias automatizadas de primera calidad a un precio inmejorable. Aurum Rex: Su Estándar de Oro para el Trading Automatizado Libere su potencial de trading con Aurum Re x, un Asesor Experto de última generación diseñado para la estabilidad, la seguridad y el crecimiento constante
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
El XAUUSD es un activo especial con características especiales que necesita una optimización especial de los productos, hemos creado un sistema que se adapta a este valor e intenta aprovechar sus ventajas y eliminar las diferencias. Aunque este sistema está diseñado y optimizado para su uso en el XAUUSD, puede ser utilizado en otros pares y valores, incluyendo índices bursátiles y materias primas. Es un sistema que mediante un algoritmo de múltiples operaciones y múltiples lotes trata de real
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Asesores Expertos
El EA Go Long implementa una estrategia avanzada de trading intradía basada en el principio de trading diario sistemático con múltiples confirmaciones técnicas. Mientras muchos traders buscan algoritmos complejos, este EA combina conceptos simples pero efectivos con una gestión sofisticada del riesgo y múltiples filtros técnicos. El EA abre posiciones en un momento específico cada día, pero solo cuando las condiciones del mercado se alinean con múltiples indicadores técnicos. Este enfoque sist
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (41)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (14)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 179 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (85)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.15 (27)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   Remstone CopyTrading   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experien
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ***El precio de lanzamiento termina el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario