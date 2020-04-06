FimaBot Pro
- Asesores Expertos
- Wildemar Da Silva Barbosa
- Versión: 1.29
- Actualizado: 31 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Fimabot Pro - Bot Automático de Canal con Stop Dinámico
Fimabot Pro es un Asesor Experto basado en la reconocida estrategia de trading de canales y zonas de soporte/resistencia.
Estrategia del Robot: Fimathe
Pares Recomendados: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD & XAUUSD
Plazos recomendados: M1/M15/H1/H4
Características principales:
-
Detección automática de zonas de soporte y resistencia
-
Operaciones Take Profit basadas en niveles de canales (hasta X canales)
-
Stop Loss dinámico ajustado por el movimiento del precio
-
Tamaño de lote inicial configurable y progresión manual
-
Interfaz de usuario amigable sin requotes
Parámetros personalizables:
-
Tamaño de lote de la orden
-
Niveles de canal para Take Profit
-
Distancia entre entradas
-
Estrategia de protección (moving SL, trailing stop, o break even)
Ideal para operadores que buscan operaciones automatizadas con control y transparencia.
Requisitos:
-
Cuenta de cobertura (MT4/MT5)
Nota: Los pares recomendados fueron los que probamos. Sin embargo, si ya aplica manualmente la técnica a un par, también funcionará para éste.