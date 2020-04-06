HighLow Fury EA
- エキスパート
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- バージョン: 1.4
- アップデート済み: 5 11月 2025
- アクティベーション: 10
HighLow Fury EAは、リスク管理と資本管理を統合したブレイクアウト型の自動売買ロボットです。
短期および中期の戦略に対応し、高ボラティリティ市場でも安定したパフォーマンスを発揮します。
- 口座リスク率(%)または固定ロットに基づき、ポジションサイズを動的に調整し、常に安定したリスクコントロールを実現します。
- 日次の損益制限機能により、口座残高を保護し、過度な取引や感情的な判断を防ぎます。
- 設定された利益目標または損失に達した際には、自動的に資金リスクを減少させ、利益を確保します。
- 複数のトレーリングストップオプション（高値/安値、過去のローソク足基準）を備え、柔軟なリスク調整が可能です。
- 取引時間や曜日を指定できるカスタムフィルターと、ポジションの最大保有時間を制御する機能を搭載。
- MetaTrader 5上で安定動作し、すべてのシンボルとタイムフレームに対応しています。
