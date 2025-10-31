Dominion Gold

4.25

Dominion Gold EA

Dominion Gold EA es un Expert Advisor desarrollado para el símbolo XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5, diseñado para operar durante la sesión de Nueva York, utilizando análisis del comportamiento del precio y rupturas de niveles previamente definidos.

El EA ejecuta operaciones basadas en condiciones específicas del mercado identificadas antes de la apertura de la sesión de Nueva York, cuando pueden detectarse condiciones de mayor volatilidad. La estrategia está estructurada para operar una posición direccional por ciclo, con gestión automática de órdenes pendientes.

El EA incluye un mecanismo opcional de recuperación de pérdidas, que puede ajustar el tamaño del lote de forma controlada después de resultados negativos consecutivos. Todos los parámetros relacionados con la recuperación —incluyendo el multiplicador y el número máximo de pasos de recuperación— son totalmente configurables por el usuario.

Para garantizar una sincronización horaria precisa, Dominion Gold EA cuenta con detección automática del horario del servidor del bróker (Auto GMT), además de una opción de configuración manual de GMT para pruebas en el Strategy Tester. Esto asegura que las operaciones se ejecuten en el horario definido, independientemente del bróker utilizado.

Se puede activar un filtro interno de tendencia para reducir entradas en condiciones de mercado desfavorables. Cuando está habilitado, este filtro prioriza operaciones alineadas con la dirección predominante del precio, lo que puede resultar en una menor frecuencia de operaciones.

El Expert Advisor no utiliza estrategias de grid ni hedge, no mantiene múltiples posiciones simultáneas y no abre operaciones con martingala agresiva. Todo el control de riesgo depende exclusivamente de la configuración seleccionada por el usuario.

Las pruebas mostradas en las imágenes se realizaron en el Strategy Tester de MetaTrader 5, utilizando datos históricos y el modo de simulación “Every Tick”.

Especificaciones Técnicas

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Timeframe: M5

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Tipo de cuenta: Hedge

  • Capital mínimo recomendado: 200 USD

  • Apalancamiento: desde 1:100

  • VPS: recomendado para una mayor estabilidad de ejecución

Advertencia de Riesgo

Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Es esencial utilizar una gestión de riesgo adecuada.
Siempre pruebe el Expert Advisor en el Strategy Tester antes de utilizarlo en una cuenta real.

Comentarios 6
mitchelldabe
82
mitchelldabe 2025.12.20 04:35 
 

A week of testing this EA, it had 4 trade with 2 win & 2 losses, risk is still under control, it will not make any trade too often due to it's selective trade nature. Overall, the support & guidance provided by the developer is top notch. I've manage to test the Ultron conflux EA too and it perform great too. further testing is needed considering that it's the end of the year.

skmishra_17
150
skmishra_17 2025.11.27 16:51 
 

Very Good EA less trades and good profit. Developer support also on time.

Abubakar5000
19
Abubakar5000 2025.11.10 16:59 
 

Good EA less trades High Winrate

