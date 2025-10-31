Dominion Gold EA

Dominion Gold EA 是一款为 MetaTrader 5 平台开发的 Expert Advisor，适用于 XAUUSD（黄金），专为在纽约交易时段运行而设计，基于价格行为分析以及预先定义价位的突破进行交易。

该 EA 根据纽约交易时段开盘前形成的特定市场条件执行交易，在检测到较高波动性条件时进行操作。该策略被设计为每个交易周期仅执行一笔单向交易，并自动管理挂单。

EA 内置可选的亏损恢复机制，在连续出现亏损结果后，可对手数进行受控调整。所有与恢复相关的参数——包括倍数和最大恢复步数——均可由用户自由配置。

为确保时间同步的准确性，Dominion Gold EA 提供**自动检测经纪商服务器时间（Auto GMT）**的功能，同时也支持在 Strategy Tester 中进行手动 GMT 设置。这可确保无论使用哪家经纪商，交易都能在预定时间执行。

内置的趋势过滤器可用于减少在不利市场条件下的入场。当启用该过滤器时，系统会优先执行与当前主要价格方向一致的交易，这可能会降低交易频率。

该 Expert Advisor 不使用网格或对冲策略，不会同时持有多笔仓位，也不采用激进的马丁格尔交易方式。所有风险控制完全取决于用户所选择的参数设置。

图片中展示的测试结果均来自 MetaTrader 5 的 Strategy Tester，使用历史数据并采用 “Every Tick” 模拟模式。

技术规格

交易品种： XAUUSD（黄金）

时间周期： M5

平台： MetaTrader 5

账户类型： Hedge

建议最低资金： 200 USD

杠杆： 1:100 起

VPS： 建议使用以提高执行稳定性

风险提示

历史表现不代表未来结果。

合理的风险管理至关重要。

在用于真实账户之前，请务必在 Strategy Tester 中进行测试。