Dominion Gold

4.25

Dominion Gold EA

Dominion Gold EA 是一款为 MetaTrader 5 平台开发的 Expert Advisor，适用于 XAUUSD（黄金），专为在纽约交易时段运行而设计，基于价格行为分析以及预先定义价位的突破进行交易。

该 EA 根据纽约交易时段开盘前形成的特定市场条件执行交易，在检测到较高波动性条件时进行操作。该策略被设计为每个交易周期仅执行一笔单向交易，并自动管理挂单。

EA 内置可选的亏损恢复机制，在连续出现亏损结果后，可对手数进行受控调整。所有与恢复相关的参数——包括倍数和最大恢复步数——均可由用户自由配置。

为确保时间同步的准确性，Dominion Gold EA 提供**自动检测经纪商服务器时间（Auto GMT）**的功能，同时也支持在 Strategy Tester 中进行手动 GMT 设置。这可确保无论使用哪家经纪商，交易都能在预定时间执行。

内置的趋势过滤器可用于减少在不利市场条件下的入场。当启用该过滤器时，系统会优先执行与当前主要价格方向一致的交易，这可能会降低交易频率。

该 Expert Advisor 不使用网格或对冲策略，不会同时持有多笔仓位，也不采用激进的马丁格尔交易方式。所有风险控制完全取决于用户所选择的参数设置。

图片中展示的测试结果均来自 MetaTrader 5 的 Strategy Tester，使用历史数据并采用 “Every Tick” 模拟模式。

技术规格

  • 交易品种： XAUUSD（黄金）

  • 时间周期： M5

  • 平台： MetaTrader 5

  • 账户类型： Hedge

  • 建议最低资金： 200 USD

  • 杠杆： 1:100 起

  • VPS： 建议使用以提高执行稳定性

风险提示

历史表现不代表未来结果。
合理的风险管理至关重要。
在用于真实账户之前，请务必在 Strategy Tester 中进行测试。

评分 6
mitchelldabe
82
mitchelldabe 2025.12.20 04:35 
 

A week of testing this EA, it had 4 trade with 2 win & 2 losses, risk is still under control, it will not make any trade too often due to it's selective trade nature. Overall, the support & guidance provided by the developer is top notch. I've manage to test the Ultron conflux EA too and it perform great too. further testing is needed considering that it's the end of the year.

skmishra_17
150
skmishra_17 2025.11.27 16:51 
 

Very Good EA less trades and good profit. Developer support also on time.

Abubakar5000
19
Abubakar5000 2025.11.10 16:59 
 

Good EA less trades High Winrate

回复评论