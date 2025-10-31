Dominion Gold EA – Robot de trading axé sur la tendance, l’action du prix et la cassure de range pendant la session de New York.

Dominion Gold EA est un Expert Advisor performant pour XAUUSD (Or), exploitant la cassure des niveaux de support et de résistance avant l’ouverture de New York, afin de capter la volatilité typique de l’or et d’optimiser le ratio risque/rendement.

Il inclut un système optionnel de récupération intelligente, permettant d’augmenter le lot de manière contrôlée après une série de pertes. L’utilisateur peut ajuster le multiplicateur et le nombre d’étapes pour maîtriser le risque.

Grâce à AutoGMT et au mode manuel pour les backtests, les ordres sont exécutés à l’heure exacte prévue. Par défaut : +3 (DST) comme IC Markets.

Le filtre de tendance intégré aide à éviter les entrées contre-tendance, réduisant le bruit et améliorant la constance.

Remarque : Dominion Gold EA n’utilise ni grid, ni hedge, ni stratégies agressives. Il exécute une seule position directionnelle par cycle et annule automatiquement l’ordre opposé.

Prix initial : 100 USD

Chaque 10 ventes : +50 USD

Prix final : 899 USD

Spécifications :

Symbole : XAUUSD (Or)

Période : M5

Capital minimum : 200 USD

Courtier : IC Markets / ECN recommandé

Effet de levier : 1:500 ou plus

VPS : recommandé

Après l’achat, contactez-moi pour recevoir le manuel et les fichiers/presets.