Dominion Gold
- エキスパート
- Angelo Marcelo Serafin
- バージョン: 1.50
- アップデート済み: 27 11月 2025
- アクティベーション: 7
Dominion Gold EA
Dominion Gold EA は、MetaTrader 5 向けに開発された XAUUSD（ゴールド） 用の Expert Advisor で、ニューヨーク市場セッション中の取引を目的として設計されています。価格行動の分析および事前に定義されたレベルのブレイクアウトを基に取引を行います。
本 EA は、ニューヨーク市場オープン前に形成される特定の市場条件に基づいて取引を実行し、ボラティリティが高いと判断される状況でエントリーします。戦略は1サイクルにつき1つの方向ポジションのみを取るよう設計されており、保留注文は自動的に管理されます。
EA には、連続した損失の後にロットサイズを制御された形で調整できるオプションの損失回復メカニズムが搭載されています。回復に関するすべてのパラメータ（倍率や最大ステップ数を含む）は、ユーザーが自由に設定できます。
正確な時間同期を確保するため、Dominion Gold EA は**ブローカーのサーバー時間を自動検出する機能（Auto GMT）**を備えており、Strategy Tester 用に GMT を手動設定することも可能です。これにより、使用するブローカーに関係なく、指定された時間に取引が実行されます。
不利な市場環境でのエントリーを減らすために、内部トレンドフィルターを有効にすることができます。有効化すると、価格の主な方向に沿った取引を優先し、結果として取引頻度が低下する場合があります。
この Expert Advisor はグリッドやヘッジ戦略を使用せず、同時に複数のポジションを保有することもなく、攻撃的なマーチンゲール手法を採用していません。すべてのリスク管理は、ユーザーが選択した設定に完全に依存します。
画像に表示されているテストは、MetaTrader 5 の Strategy Tester にて、ヒストリカルデータおよび 「Every Tick」 シミュレーションモードを使用して実施されています。
技術仕様
-
取引銘柄: XAUUSD（ゴールド）
-
時間足: M5
-
プラットフォーム: MetaTrader 5
-
口座タイプ: Hedge
-
推奨最低資金: 200 USD
-
レバレッジ: 1:100 以上
-
VPS: 実行の安定性向上のため推奨
リスクに関する注意事項
過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。
適切なリスク管理が不可欠です。
実口座で使用する前に、必ず Strategy Tester でテストしてください。
A week of testing this EA, it had 4 trade with 2 win & 2 losses, risk is still under control, it will not make any trade too often due to it's selective trade nature. Overall, the support & guidance provided by the developer is top notch. I've manage to test the Ultron conflux EA too and it perform great too. further testing is needed considering that it's the end of the year.