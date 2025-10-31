Dominion Gold

4.25

Dominion Gold EA

Dominion Gold EA は、MetaTrader 5 向けに開発された XAUUSD（ゴールド） 用の Expert Advisor で、ニューヨーク市場セッション中の取引を目的として設計されています。価格行動の分析および事前に定義されたレベルのブレイクアウトを基に取引を行います。

本 EA は、ニューヨーク市場オープン前に形成される特定の市場条件に基づいて取引を実行し、ボラティリティが高いと判断される状況でエントリーします。戦略は1サイクルにつき1つの方向ポジションのみを取るよう設計されており、保留注文は自動的に管理されます。

EA には、連続した損失の後にロットサイズを制御された形で調整できるオプションの損失回復メカニズムが搭載されています。回復に関するすべてのパラメータ（倍率や最大ステップ数を含む）は、ユーザーが自由に設定できます。

正確な時間同期を確保するため、Dominion Gold EA は**ブローカーのサーバー時間を自動検出する機能（Auto GMT）**を備えており、Strategy Tester 用に GMT を手動設定することも可能です。これにより、使用するブローカーに関係なく、指定された時間に取引が実行されます。

不利な市場環境でのエントリーを減らすために、内部トレンドフィルターを有効にすることができます。有効化すると、価格の主な方向に沿った取引を優先し、結果として取引頻度が低下する場合があります。

この Expert Advisor はグリッドやヘッジ戦略を使用せず、同時に複数のポジションを保有することもなく、攻撃的なマーチンゲール手法を採用していません。すべてのリスク管理は、ユーザーが選択した設定に完全に依存します。

画像に表示されているテストは、MetaTrader 5 の Strategy Tester にて、ヒストリカルデータおよび 「Every Tick」 シミュレーションモードを使用して実施されています。

技術仕様

  • 取引銘柄: XAUUSD（ゴールド）

  • 時間足: M5

  • プラットフォーム: MetaTrader 5

  • 口座タイプ: Hedge

  • 推奨最低資金: 200 USD

  • レバレッジ: 1:100 以上

  • VPS: 実行の安定性向上のため推奨

リスクに関する注意事項

過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。
適切なリスク管理が不可欠です。
実口座で使用する前に、必ず Strategy Tester でテストしてください。

レビュー 6
mitchelldabe
82
mitchelldabe 2025.12.20 04:35 
 

A week of testing this EA, it had 4 trade with 2 win & 2 losses, risk is still under control, it will not make any trade too often due to it's selective trade nature. Overall, the support & guidance provided by the developer is top notch. I've manage to test the Ultron conflux EA too and it perform great too. further testing is needed considering that it's the end of the year.

skmishra_17
150
skmishra_17 2025.11.27 16:51 
 

Very Good EA less trades and good profit. Developer support also on time.

Abubakar5000
19
Abubakar5000 2025.11.10 16:59 
 

Good EA less trades High Winrate

おすすめのプロダクト
Eagle Grid MT5
Luiz Felipe De Oliveira Caldas
エキスパート
Grid trading is when orders are placed above and below a set price, creating an order grid with increasing and decreasing prices. Grid trading is most commonly associated with the foreign exchange market. In general, the technique seeks to capitalize on the normal volatility of an asset's price by placing buy and sell orders at certain regular intervals above and below a predefined base price. For example, a forex trader can place buy orders every 15 pips above a set price, while also placing se
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
エキスパート
Project Indirect Lock is the hybrid algorithm of Arbitrage, Grid and Hedging. Simple way to describe is Lock USD by using GBPUSD and EURUSD. It is almost all time parallel direction. This way, we can reduce a lot of drawdown if we compare to original Grid and Hedging. P.S. Please note that !!EVERY INVESTMENT ALWAYSE HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR OWN RISK!!
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
エキスパート
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
AdamMT5
Dragan Drenjanin
エキスパート
Adam—MetaTrader 5用ニューラルネットワークトレーディングロボット 皆さん、こんにちは。このページをご覧になっているということは、おそらくこのトレードロボットについてもっと詳しく知りたいと思っているのでしょう。この説明は購入を勧めるものではありません。ロボットの機能、仕組み、そして適切な使用方法を簡潔かつ明確に説明することを目的としています。 このバージョンの新機能は何ですか? このアップデート版は以前のバージョンと大きな違いはありません。主な変更点は外観とユーザーフレンドリーな点です。 固定ロットサイズが復活しました 入力パラメータの数が削減され、未使用のオプションは単に非表示になり、インターフェースがすっきりシンプルになりました。 コアコンセプト このロボットは、メモリとCPUパワーをほとんど消費しない軽量ニューラルネットワークをベースに構築されています。これは当初からの主要なアイデアでした。あらゆるコンピューター、ラップトップ、VPSで、システムに過負荷をかけることなく効率的に実行できるEAを作成することです。 ロボットは特定のデータをローカルのSQLiteデータベ
MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
エキスパート
MACD Hedge EA：マルチストラテジー対応のスマートトレーディングロボット    candleforms.co 1. シグナルの基盤：MACDとRSIの組み合わせ MACD Hedge EAは、次の2つの強力なテクニカル指標で取引シグナルを生成します： MACD ：トレンドの方向とモメンタムを特定 RSI ：買われすぎ・売られすぎのゾーンを検出して、ノイズを除去 これにより、信頼性の高い取引タイミングを実現します。 2. 6つの戦略が選択可能 このEAには、ユーザーが選べる6つの異なる戦略が統合されています： ノーマル（通常） マーチンゲール リミット（指値） ストップ（逆指値） ヘッジ リミット＋ストップの複合戦略 リミット＋ストップ戦略では： BUY シグナル の場合 → Buy + Buy Limit + Buy Stop を自動で設定 SELL シグナル の場合 → Sell + Sell Limit + Sell Stop を自動で設定 これにより、戻しとブレイクアウトの両方に対応できます。 3. 柔軟なグリッド＆ヘッジ管理 トレンドが検
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
エキスパート
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
Golden Matrix
Yury Zaikouski
エキスパート
ゴールデン マトリックス取引アドバイザーは、金融市場における金先物 (XAUUSD) の自動取引のために設計されたハイテク ソリューションです。このアドバイザーの主な利点は、人工知能と機械学習を使用していることで、変化する市場状況に適応し、取引効率を向上させることができます。  限定オファー！新品限定値下げ！  最初の 20 部の価格は 90 ドル 最終価格 490$ ゴールデン マトリックスは、膨大な量の過去のデータを分析し、金の価格変動を予測できる複雑な関係とパターンを捕捉します。固定ルールに基づく従来のアルゴリズムとは異なり、このアドバイザーは自身の過去の取引から学習し、リアルタイムで戦略を調整して最適な結果を達成することができます。 取引アドバイザーには次の主要な機能が含まれています。 1. リアルタイムデータ分析: Golden Matrix は、ニュース、テクニカル指標、マクロ経済指標などの市場データを継続的に監視および分析し、最新の情報に基づいて意思決定を行うことができます。 2. 適応戦略: 機械学習アルゴリズムの使用により、アドバイザーは新しい市場状況に適応し、リ
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
5 (1)
エキスパート
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA is a highly advanced automated trading system for MetaTrader 5, specifically developed for intraday trading on the BTCUSD pair. It integrates a powerful combination of Elliott Wave theory, harmonic pattern detection, artificial intelligence, and machine learning algorithms to deliver accurate trade signals and intelligent position management. At the core of Bitcoin Rocket Pro AI is its multi-layered analysis system. The EA uses Elliott Wave principles to map the na
Edge EA Pro MT5
Aleksandr Zheltikov
4.67 (3)
エキスパート
Edge is a fully automated trading system that finds trading opportunities and places trades by combining technical indicators, price action analysis, wave analysis and all-day market pattern analysis using Fibonacci areas. Based on historical market data, the system's thinly layered multilayer neural network is trained to identify patterns and relationships that can be used to predict future price movements. The neural network processes various inputs, including price data, technical indicators
OXI DCA machine
Nickey Magale
エキスパート
Oxi – Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor that combines advanced Mean Reversion logic with strategic Dollar-Cost Averaging (DCA) to help you grow your account steadily. Designed to work across multiple currency pairs using adaptive analysis and smart trade management, Oxi offers a high win rate, flexible controls, and reliable recovery—perfect for traders who want performance with peace of mind. Key Features: ️ Plug & Pla
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
エキスパート
Exp-TickSniper- 各通貨ペアのパラメーターを自動的に自動選択する高速ティックスカルパー。 取引パラメータを自動的に計算するアドバイザーを夢見ていますか？自動的に最適化および調整されますか？ MetaTrader4のシステムのフルバージョン：       MetaTrader4用の TickSniper   スカルパー TickSniper-完全な説明     +デモ+ PDF EAは、ほぼ10年間のEAプログラミングで得られた経験に基づいて開発されました。 EA戦略はどのシンボルでも機能します。 時間枠は関係ありません。 ロボットは、現在の相場、ティックの到着速度、スプレッドサイズ、およびその他の契約仕様パラメーターに基づいています。 システムは、有利なストップロスとテイクプロフィットレベル、平均ポジションの距離、トレーリングストップ距離などを自動的に定義します。 EAは、トレンドに対して追加のオープニングのシステムを適用します（「平均化」）。 その設定は、実際のアカウントでテストするために最適化されています。 Expert Advisorは、絶対にすべての通貨ペアで
Lamar XL
Murad Nagiev
エキスパート
Lamar XL   is an advanced trading robot designed for automated trading in financial markets. The robot combines highly efficient market analysis algorithms with a unique balance recovery mode (Recovery Bot), making it an ideal tool for traders looking to minimize risks and maximize profits in the long term. Key Features: Recovery Bot Mode : Built-in balance recovery algorithm that automatically adjusts the trading strategy after drawdowns. Helps minimize losses and gradually recover lost balanc
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
エキスパート
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Momentum Master EA
Goyani Piyushbhai
エキスパート
MOMENTUM MASTER EA: The Pinnacle of Momentum Trading Master the Markets with Precision and Power The Momentum Master EA is a cutting-edge Expert Advisor built to capitalize on the power of momentum indicators for exceptional trading outcomes. By seamlessly integrating top-tier technical tools like MACD , Bollinger Bands , RSI , and the Momentum Indicator , this EA offers a dynamic and comprehensive approach to trading in today's fast-paced markets. Features That Set Momen
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
エキスパート
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
エキスパート
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
J Sharp
VLADIMIR KLEVKO
5 (1)
エキスパート
Promo price: 179.99 (first 10 purchases) J# (Jay Sharp) is an EA that has been a result of careful analysis of the cross pair behaviors which results into a strong performing EA with the risk tailored to your appetite. J# uses Grid in its strategy: primarily to escape bad entries which are not frequent, however happen along with the 2 level grid mechanism for a better protection.  J# is a fully testable and reproducible advisor where the real trades fully matching historical ones so it can be b
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
エキスパート
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
エキスパート
ロットサイズを変更できる機能と、EAを可能な限り低価格にする機能が追加されました。ご購入いただくと、サポートと今後のアップデートが受けられます。ぜひ進化のご支援をお願いします。 このEAはすぐに使用可能です。 AussiePrecision は、MetaTrader 5 向けに設計された時間に敏感なエキスパートアドバイザー（EA）で、AUD/USD 通貨ペア専用です。 あらかじめ設定された、制御可能なタイミングでトレードを実行するよう設計されており、時間に基づく高精度なエントリーを自動化したいトレーダーに最適です。 すべての時間に関する動作は、ユーザーが指定した UTC オフセットに従って実行され、正確かつ一貫性のあるスケジューリングを実現します。 このEAは常時監視を必要とせず、完全に自動で稼働します。 設定に関するご質問やカスタマイズのご希望がある場合は、いつでもお気軽にご連絡ください。 このEAは無料で提供されているため、ダウンロードされた場合はフレンドリクエストを送っていただけると幸いです。必要に応じてサポートを提供いたします。
Stargogs Spike Catcher EA
Lorenzo Edward Beukes
3.25 (4)
エキスパート
Stargogs Spike Catcher EA V3 !!!PLEASE MESSAGE ME AFTER PURCHASING THE EA I WILL HELP AND SET IT UP FOR YOU OR I'LL SEND YOU THE RIGHT SETFILES!!! !!! IMPORTANT THIS ROBOT WON'T WORK OR MAKE PROFIT WITH DEFAULT SETTINGS!!! With The Right Settings so that you can make your daily or monthly Income. This Is the best version so far. With the right Parameters you won't fail. I will also show you the results. In Version 3.0 you can Switch on/off to Choose on which indices to catch spikes on Boom and
Trend Flow EA MT5
Ongkysetiawan
エキスパート
Stop chasing the market and start flowing with it. Trend Flow EA MT5   is designed for traders who want a clean, logical approach to the markets without staring at charts all day. No Martingale, no Grid, no risky averaging. Timeframe:  H1 (1 Hour)  is the sweet spot. It ignores the noise. It only opens a trade when the price "reloads" and confirms it is ready to continue the trend.
Rampage Adaptogen Grid FX
Temirgali Orazbayev
エキスパート
日本語 (JAPANESE) 外国為替通貨ペア向けインテリジェントグリッドシステム Rampage Adaptogen Grid FX   —   外国為替通貨ペア を取引するためのプロフェッショナル自動化戦略。システムは「スマートグリッド」の原理で動作し、市場の極値に制御された平均化で指値注文を配置します。   通貨ペアのみ:   EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSDおよびクロスペア   対象外:   金(XAUUSD)、銀、指数、株式、暗号通貨 ️ 設定パラメータ 基本設定: Magic Number — EAの一意識別子 Initial Lot — 初期ポジションサイズ(0.01-0.03から開始) Max Trades Series — シリーズ内の最大平均化回数(5-8) Take Profit — 利益確定ポイント グリッド設定: Find HiLo Bars — 極値を見つけるためのバー数(10-15) Reset After Bars — Nバー後の注文リセット(「詰まり」注文防止) マー
FREE
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
エキスパート
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
SuperTrend Fit for low Stagnation
Smarterbot Software
エキスパート
このエキスパートトレーディングツールは、スーパートレンド指標を強力なカスタム最適化メトリックと組み合わせ、低い停滞と高い純利益を持つ最適なシステムをトレーダーに見つけるために利用されます。 トレーダーは、バーが指標ラインの上または下に開くときにポジション（ロングまたはショート）を入れます。価格がシグナルを「反転」する場合はポジションを退出できます。リスクに基づいて（利益確定、ストップロス）、またはセッション終了時に退出してクローズさせることもできます。その他の機能には、価格の割合で利益確定やストップロスを設定することができること、トレードをより細かく制御するためのエントリーとクロージングの時間を設定できることが含まれます。さらに、1日あたりのトレード回数に制限を設け、定義された利益が得られたときにのみトレーリングストップが開始される機能もあります。 株式、CFD指数、暗号通貨、外国為替に適した価格の割合で利益確定やストップロスを設定してリスクを制御できます。さらに、エントリーとクロージングの時間を設定して、トレードをより細かく制御できます。カスタム最適化メトリックにより、高いCAGR
Shinkiro DE40 Scalper
Wilna Barnard
エキスパート
Shinkiro DE40 Scalper：精密なスキャルピング戦略 Shinkiro DE40 Scalper は、 過去 X 本のバーの最高値と最安値 に基づいてエントリー機会を特定するよう設計された 自動売買システム（EA） です。 この EA は 安定性とリスク管理 に重点を置き、 フランクフルト証券取引所の取引開始時間 に最適に動作し、 ニューヨークおよびロンドン市場のボラティリティ にも対応します。 なぜ DE40（DAX）でスキャルピングをするのか？ DE40（DAX）指数 は、 ドイツの主要 40 社 で構成されており、多様な業界をカバーしながら経済成長を牽引しています。企業は事業拡大と利益向上を目指しているため、 DE40 は流動性が高く、ボラティリティも大きい 傾向があります。 この市場の特性は、 短期取引（スキャルピング）に適しており 、主要な取引時間中に発生する価格変動が、 Shinkiro DE40 Scalper のエントリー・エグジット戦略と一致 します。 主な機能 柔軟なリスク設定 – ユーザーのフィードバックに基づき、ストップロスの制限を調整し、 リ
Bella Scalper
Calvin Andile Mahlangu
エキスパート
BELLA EA – Breakout Trading System for EURUSD Capture Key Level Breakouts. Ride the Trend. Protect Profits. The BELLA EA is a fully automated trading system designed to capture price breakouts at key levels (highs and lows) in the forex market. By entering trades when price breaks out of these critical points, BELLA EA aims to take advantage of rapid price movements to generate profits. With a built-in trailing stop and partial profit closure logic, the EA helps secure gains while reducing risk
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
エキスパート
ニューレートEA – 精密ブレイクアウト自動化 ニューレートEAは、規律ある精度で日々のブレイクアウト機会を捉えるために設計された完全自動化エキスパートアドバイザーです。 1日1回のみ取引を行い、定義された日中のレンジをロックし、正確なブレイクアウトポイントで執行します。再エントリーなし、オーバートレードなし、感情なし。 実績あるオープニングレンジブレイクアウト（ORB）概念を基盤とし、クリーンな執行、厳格なリスク管理、多様な設定オプションを統合。あらゆるMT5銘柄に対応しますが、特にXAUUSDやその他の高ボラティリティ資産で真価を発揮します。 主な特徴 1日1トレード – 集中した規律 New Rate EAは当日のブレイクアウト水準を特定し、単一のトレードを実行します。この「ワンアンドダン」ロジックはノイズを低減し、資本を保全し、日々のパフォーマンスに一貫性をもたらします。 スマートレンジ検出 選択したセッションと時間枠の最初の N 本のローソク足を用いて初期市場レンジを自動定義し、ブレイクアウト水準（高値/安値）に正確に指値注文を配置します。 取引が発動すると、反対注文は即時キ
The Simple Grid Trader
Pei Hoon Ng
エキスパート
This simple grid trading EA will place limit buy orders or buy stop orders with take profit at each step based on the given price range. User will need to enter the following settings: inputUpperRange - This defines the high price. Default is ask + 1000 points. inputLowerRange - This defines the low price.    Default is ask - 1000 points. inputGridLevels - This defines the number of level (or orders) to place within the given range. Default is 10. inputLotSize - This defines the volume. Default
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
エキスパート
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
Jack of all Trades MT5
Gelert Rajcanji
エキスパート
Jack of all Trades MT5 is an Expert Advisor for trading high market moves. This is a fully automated EA optimized for multicurrency EURUSD, EURGBP, GBPUSD, USDCAD, USDJPY. The EA can be used on any timeframe because the indicators are locked to M10. The EA uses MACD(7,21,4), MOMENTUM(11) and candlestick history for last 10 candles on M10 for creating a signal. Because the EA is locked on M10, the trades will open on the same spot, it does not matter, on which timeframe it is tested. The EA also
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (7)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
作者のその他のプロダクト
Ultron Conflux
Angelo Marcelo Serafin
5 (1)
エキスパート
Ultron Conflux – 概要 Ultron Conflux は、1 分足（M1）専用に設計された自動売買エキスパートアドバイザーです。 ボリンジャーバンドとストキャスティクスオシレーターという 2 つのテクニカル指標のコンフルエンスを利用し、明確かつ客観的なルールに基づいて精度の高いエントリー機会を特定します。 本システムは完全自動化されており、マーチンゲール・グリッド・ヘッジングを一切使用せず、規律あるリスク管理を実現します。 リスクパラメータはすべて、トレーダーのプロファイルに合わせてカスタマイズ可能です。 技術情報 推奨通貨ペア： EURGBP、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF、EURJPY、XAUUSD 最適化された設定の受け取りをご希望の場合は、個別にご連絡ください。 動作タイムフレーム：M1（必須） バックテストモード：1分 OHLC（推奨） 最低入金額：100 USD（推奨 200+） 最低レバレッジ：1:50 推奨口座タイプ：Standard 推奨ブローカー：低スプレッドの Standard 口座（例：ICMarkets、ICTra
SInalTradeEA Telegam To MT5
Angelo Marcelo Serafin
ユーティリティ
SinalTradeEA Telegram To MT5 SinalTradeEA は、取引シグナルを MetaTrader 5 に直接連携するために設計された完全自動売買システムです。 高精度な注文実行と、エントリー・エグジット・リスク管理に対する完全な制御を提供します。 主な特徴 Telegram シグナルまたは外部シグナルとの直接連携。 完全自動の注文実行。 複数モードに対応したスマートな TP/SL 管理。 高度なロット管理とリスク管理機能。 複数の通貨ペアおよび CFD に対応。 スリッページ、スプレッド上昇、ドローダウンに対する保護機能。 詳細パラメータ テイクプロフィットモード TP_MODE_AUTO → シグナルの TP を使用。 TP_MODE_MANUAL → 手動で設定。 TP_MODE_HYBRID → シグナル TP を優先し、未提供の場合は手動 TP を使用。 オーダーコメント COMMENT_FROM_SIGNAL → シグナルのコメントを使用。 COMMENT_MANUAL → ユーザーが定義したコメント。 ロット配分 LOT_EQUAL_DIVISI
Phalanx Neural AI
Angelo Marcelo Serafin
エキスパート
PHALANX NEURAL AI — XAUUSD（ゴールド）用ニューラルAIエキスパートアドバイザー Phalanx Neural AIは、XAUUSD用のインテリジェントなニューラルシステムを求めるトレーダー向けに開発されたMT5用エキスパートアドバイザーで、フロー分析、市場マイクロストラクチャ、高品質なコンテキストの特定に焦点を当てています。 このEAは、M30時間枠でゴールドを取引するために最適化されたDNN63ニューラルネットワークモデルを使用し、グリッドなし、マーチンゲールなしで、ECN口座およびプロップファーム口座で安定して実行されます。 このEAは、ノイズをフィルタリングし、統計的に有利な瞬間のみを優先する、選択的な取引フローを提供するように設計されています。これはXAUUSDに適用されたAIシステムの特徴です。 購入後は、インストールのガイダンス、最適なパラメータ、使用上の推奨事項について、プライベートメッセージで連絡することをお勧めします。 Phalanx Neural AI を購入すると、最大 2 つの取引口座番号に紐づけられる Dominion Gold
フィルタ:
mitchelldabe
82
mitchelldabe 2025.12.20 04:35 
 

A week of testing this EA, it had 4 trade with 2 win & 2 losses, risk is still under control, it will not make any trade too often due to it's selective trade nature. Overall, the support & guidance provided by the developer is top notch. I've manage to test the Ultron conflux EA too and it perform great too. further testing is needed considering that it's the end of the year.

Angelo Marcelo Serafin
544
開発者からの返信 Angelo Marcelo Serafin 2025.12.22 05:17
Hello! Thank you very much for your detailed and fair feedback 🙏 I’m glad to hear that the risk remained under control, that you understood the selective nature of Dominion Gold, and that the support and guidance were helpful during your testing period.
It’s also great to know that you had a positive experience with Ultron Conflux. You are absolutely right — more testing is needed, especially considering the end-of-year period, when liquidity and volatility are usually lower. Over a longer trading period, the strategy tends to show its true statistical behavior. Thank you again for your trust, constructive feedback, and for taking the time to test the EA.
I’m always available if you need any assistance or adjustments 👍
skmishra_17
150
skmishra_17 2025.11.27 16:51 
 

Very Good EA less trades and good profit. Developer support also on time.

Synk Gamers
23
Synk Gamers 2025.11.18 23:10 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Angelo Marcelo Serafin
544
開発者からの返信 Angelo Marcelo Serafin 2025.11.27 16:58
Thank you for your excellent review!
I’m happy to know that Dominion Gold EA is performing well for you.
Your support helps the project grow — I truly appreciate it.
If you ever need assistance or have questions, I’m here to help.
Eliicas82 Trading
106
Eliicas82 Trading 2025.11.18 11:50 
 

good EA to have in your portfolio.

I am updating my review after 2 months in my portfolio. I have it in 2 accounts. One is breakeven and the other 1% down. Both accounts at 1% risk.

Angelo Marcelo Serafin
544
開発者からの返信 Angelo Marcelo Serafin 2025.12.23 23:59
It is important to clarify a few points, as the ratings given do not accurately reflect the facts nor the actual support history.
Regarding quality and description integrity, all features, limitations, trading logic, risk profile, and strategy behavior are clearly explained on the product page, with no misleading information or unrealistic promises.
Concerning reliability and usability, the results you reported — one account at breakeven and the other at -1%, both running 1% risk — do not indicate a technical issue, malfunction, or instability of the EA. These outcomes are fully consistent with a selective, risk-controlled trading system.
As for user support, the rating given is particularly inconsistent with reality. The full support history includes: Continuous and detailed private assistance
Review of settings, screenshots, backtests, and technical questions
Clear explanations regarding risk, lot sizing, GMT handling, execution differences, and live vs. backtest behavior
An exceptional bonus of a free Phalanx Neural EA license, delivered and activated correctly
Therefore, rating the support as poor does not reflect the level of assistance actually provided, which went well beyond standard market practice.
I fully respect every user’s right to leave feedback; however, ratings should remain consistent with the facts and with the results described, to avoid misleading other users about the product or the developer.
Abubakar5000
19
Abubakar5000 2025.11.10 16:59 
 

Good EA less trades High Winrate

Angelo Marcelo Serafin
544
開発者からの返信 Angelo Marcelo Serafin 2025.11.11 03:42
Thank you for your review! Glad to know Dominion Gold is working well and giving you high win rate. Wishing you continued success!
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
635
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS 2025.11.01 22:26 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Angelo Marcelo Serafin
544
開発者からの返信 Angelo Marcelo Serafin 2025.11.11 03:43
Thank you so much for your excellent feedback!
I’m really glad to know you appreciate the EA’s consistency, entries, and risk control.
Your recommendation means a lot — wishing you continued success and great profits!
レビューに返信