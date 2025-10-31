Dominion Gold

4.25

Dominion Gold EA

Dominion Gold EAMetaTrader 5 플랫폼에서 XAUUSD(금) 거래를 위해 개발된 Expert Advisor로, 뉴욕 거래 세션 동안 운용되도록 설계되었습니다. 가격 행동 분석과 사전에 정의된 가격 수준의 돌파를 기반으로 거래를 수행합니다.

본 EA는 뉴욕 세션 개장 이전에 형성되는 특정 시장 조건을 기준으로 거래를 실행하며, 변동성이 높아지는 조건이 감지될 때 진입합니다. 전략은 각 사이클당 하나의 방향성 포지션만 운용하도록 설계되었으며, 보류 주문은 자동으로 관리됩니다.

EA에는 연속적인 손실 이후 로트 크기를 통제된 방식으로 조정할 수 있는 선택적 손실 회복 메커니즘이 포함되어 있습니다. 회복과 관련된 모든 매개변수(배수 및 최대 회복 단계 수 포함)는 사용자가 완전히 설정할 수 있습니다.

정확한 시간 동기화를 위해 Dominion Gold EA는 브로커 서버 시간 자동 감지(Auto GMT) 기능을 제공하며, Strategy Tester에서 사용할 수 있는 수동 GMT 설정 옵션도 지원합니다. 이를 통해 사용 중인 브로커와 관계없이 지정된 시간에 거래가 실행됩니다.

불리한 시장 조건에서의 진입을 줄이기 위해 내부 추세 필터를 활성화할 수 있습니다. 이 필터를 사용하면 가격의 지배적인 방향에 맞는 거래를 우선시하며, 그 결과 거래 빈도가 감소할 수 있습니다.

이 Expert Advisor는 그리드 또는 헤지 전략을 사용하지 않으며, 동시에 여러 포지션을 유지하지 않고, 공격적인 마틴게일 거래를 사용하지 않습니다. 모든 리스크 관리는 사용자가 선택한 설정에 전적으로 의존합니다.

이미지에 표시된 테스트는 MetaTrader 5 Strategy Tester에서 과거 데이터를 사용하고 “Every Tick” 시뮬레이션 모드로 수행되었습니다.

기술 사양

  • 거래 종목: XAUUSD(금)

  • 타임프레임: M5

  • 플랫폼: MetaTrader 5

  • 계정 유형: Hedge

  • 권장 최소 자본: 200 USD

  • 레버리지: 1:100 이상

  • VPS: 실행 안정성 향상을 위해 권장

리스크 고지

과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.
적절한 리스크 관리가 필수적입니다.
실계좌에서 사용하기 전에 반드시 Strategy Tester에서 테스트하십시오.

리뷰 6
mitchelldabe
82
mitchelldabe 2025.12.20 04:35 
 

A week of testing this EA, it had 4 trade with 2 win & 2 losses, risk is still under control, it will not make any trade too often due to it's selective trade nature. Overall, the support & guidance provided by the developer is top notch. I've manage to test the Ultron conflux EA too and it perform great too. further testing is needed considering that it's the end of the year.

skmishra_17
166
skmishra_17 2025.11.27 16:51 
 

Very Good EA less trades and good profit. Developer support also on time.

Abubakar5000
19
Abubakar5000 2025.11.10 16:59 
 

Good EA less trades High Winrate

