Dominion Gold EA

Dominion Gold EA는 MetaTrader 5 플랫폼에서 XAUUSD(금) 거래를 위해 개발된 Expert Advisor로, 뉴욕 거래 세션 동안 운용되도록 설계되었습니다. 가격 행동 분석과 사전에 정의된 가격 수준의 돌파를 기반으로 거래를 수행합니다.

본 EA는 뉴욕 세션 개장 이전에 형성되는 특정 시장 조건을 기준으로 거래를 실행하며, 변동성이 높아지는 조건이 감지될 때 진입합니다. 전략은 각 사이클당 하나의 방향성 포지션만 운용하도록 설계되었으며, 보류 주문은 자동으로 관리됩니다.

EA에는 연속적인 손실 이후 로트 크기를 통제된 방식으로 조정할 수 있는 선택적 손실 회복 메커니즘이 포함되어 있습니다. 회복과 관련된 모든 매개변수(배수 및 최대 회복 단계 수 포함)는 사용자가 완전히 설정할 수 있습니다.

정확한 시간 동기화를 위해 Dominion Gold EA는 브로커 서버 시간 자동 감지(Auto GMT) 기능을 제공하며, Strategy Tester에서 사용할 수 있는 수동 GMT 설정 옵션도 지원합니다. 이를 통해 사용 중인 브로커와 관계없이 지정된 시간에 거래가 실행됩니다.

불리한 시장 조건에서의 진입을 줄이기 위해 내부 추세 필터를 활성화할 수 있습니다. 이 필터를 사용하면 가격의 지배적인 방향에 맞는 거래를 우선시하며, 그 결과 거래 빈도가 감소할 수 있습니다.

이 Expert Advisor는 그리드 또는 헤지 전략을 사용하지 않으며, 동시에 여러 포지션을 유지하지 않고, 공격적인 마틴게일 거래를 사용하지 않습니다. 모든 리스크 관리는 사용자가 선택한 설정에 전적으로 의존합니다.

이미지에 표시된 테스트는 MetaTrader 5 Strategy Tester에서 과거 데이터를 사용하고 “Every Tick” 시뮬레이션 모드로 수행되었습니다.

기술 사양

거래 종목: XAUUSD(금)

타임프레임: M5

플랫폼: MetaTrader 5

계정 유형: Hedge

권장 최소 자본: 200 USD

레버리지: 1:100 이상

VPS: 실행 안정성 향상을 위해 권장

리스크 고지

과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.

적절한 리스크 관리가 필수적입니다.

실계좌에서 사용하기 전에 반드시 Strategy Tester에서 테스트하십시오.