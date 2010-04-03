Guarda i video tutorial del Market su YouTube
Sfortunatamente, "Dominion Gold" non è più disponibile per l'acquisto.
Se hai già acquistato questo prodotto in precedenza, puoi continuare a utilizzarlo senza alcuna limitazione e installare nuove copie finché hai ancora attivazioni:
- Apri il tuo terminale Metatrader 5.
- Specifica le credenziali dell'account MQL5.community nelle impostazioni: menu Strumenti\Opzioni\Community.
- Vai al Navigatore\Market\I miei acquisti.
- Fai clic sul pulsante "Installa" situato a destra del nome del prodotto.
Per maggiori informazioni, consultare la documentazione.
Scopri altre app MetaTrader 5
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.81 (36)
Informazioni importanti! Il nostro team è diviso per ruoli: gli sviluppatori si concentrano sullo sviluppo e sugli aggiornamenti, mentre i moderatori aiutano con l'installazione e la configurazione dell'EA. I nostri moderatori sono disponibili per assisterti e rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere: Zolia (Taiwan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (Inghilterra) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale S
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (336)
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.93 (30)
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (21)
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta: CLICCA QUI Canale Quantum King: Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.87 (31)
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (484)
Presentazione Quantum Emperor EA , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan o Quantum King gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
PROP FIRM READY! PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva -> clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO: Clicca qui LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master" : il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Remstone non è il classico Expert Advisor. Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live: Remstone Club Remstone Prime The price increases by $1,000 every profitable year. 2026 price: $3,000 Dal 2018 , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.43 (196)
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function - shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato: https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (26)
IMPORTANTE : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie. Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente +100 strategie incluse e altre in arrivo! BONUS : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli gratuitamente 5 dei miei altri EA! TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Solo 1 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
PUNTELLO AZIENDA PRONTO! ( scarica SETFILE ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal -> click here JOIN PUBLIC GROUP: Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (27)
VolumeHedger EA [ Live Signals ] , [ My Channel ] , [ Set Files ] , [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che comb
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portato alla creazione di un potente algor
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (104)
Ciao a tutti, mi presento: Sono Quantum StarMan, il membro più elettrizzante e fresco della famiglia Quantum EAs . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche: AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
We proudly present our cutting-edge robot, the Big Forex Players EA designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the biggest Banks (positions are sent from our database t
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.28 (32)
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (3)
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.8 (123)
Quantum Bitcoin EA : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading di Bitcoin con Quantum Bitcoin EA , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (69)
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PROMOTIONAL PRICE $249 – LATER -> $799 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SETFILE: DOWNLOAD (UPDATE 09.10.2025) Six Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests By combining six independent, battle-tested strategies, Weltrix delivers an average of about 4 trades per day, kee
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (2)
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva: min. 1:20 Deposi
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (28)
EA New Player — Un Expert Advisor di Trading di Nuova Generazione Non si limita a fare trading: cambia le regole del gioco. EA New Player è un innovativo Expert Advisor di portafoglio per MT5, basato su sette comprovate strategie di analisi tecnica. Non utilizza l'intelligenza artificiale, ma supera molte soluzioni di reti neurali grazie alla sua architettura sofisticata, alla logica trasparente e al sistema di filtraggio dei segnali flessibile. PROMOZIONE 1+1: Acquista un Expert Advisor e rice
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.54 (39)
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Perché scegliere un bot di trading senza account di segnali per il tracciamento? Tracciamento trade live: Account principale | Account secondario | Canale ufficiale AOT Questo EA è adatto per sfide di prop firm e account di trading personali, combinando strumenti analitici con funzionalità di gestione del rischio per supportare il tuo trading. AOT MT5 EA di trading multi-simbolo: AOT è un EA progettato per assistere il trader utilizzando IA avanzata per l'analisi di mercato su 16 coppi
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
4.86 (7)
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale: ENEA Manuale d’uso: Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.59 (17)
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
GOLD Dahab
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
4.3 (10)
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Aurum Trader mt5
Vasiliy Strukov
5 (1)
EA Aurum Trader mt5 combina un breakout e una strategia trend-following con un massimo di due operazioni al giorno. Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere bonus personali! È possibile ottenere una copia gratuita del nostro forte supporto e Trend Scanner indicatore, si prega di pm. Io! Si prega di notare che non vendo i miei EA o set speciali su telegram, è disponibile solo su Mql5 e i miei file set sono disponibili solo sul mio blog qui. Fai attenzione ai truffatori e non comprare
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (563)
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (70)
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (24)
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Golden Mirage mt5
Michela Russo
5 (7)
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average, ADX, and High/Low Level indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (112)
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT5 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT5 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze speci
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (662)
EA Gold Stuff è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading di oro. L'operazione si basa sull'apertura degli ordini utilizzando l'indicatore Gold Stuff, quindi l'EA lavora secondo la strategia "Trend Follow", che significa seguire la tendenza. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui. Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in privato
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (2)
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. Caratteristiche Principali Il sistema utilizza 10
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Mean Machine GPT Versione 11.0 - Italiano Mean Machine GPT Versione 11.0 - Dove l'Intelligenza Istituzionale Incontra il Trading Specializzato Da quando abbiamo aperto la strada alla genuina integrazione dell'IA nel trading algoritmico, abbiamo affinato questo approccio attraverso molteplici cicli di mercato, regimi economici ed evoluzioni tecnologiche. Ciò che è iniziato come la nostra convinzione che l'apprendimento automatico adattivo rappresenti la progressione naturale del trading quantita
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.62 (26)
NEXUS: un Expert Advisor che evolve con il mercato Novità: è disponibile anche un nuovo set per XAUUSD. Importante: se noleggi NEXUS e non ottieni la redditività attesa, scrivimi e prolungheremo il periodo di noleggio raddoppiando il tempo senza domande . La priorità è permetterti di testarlo con calma e valutarlo in condizioni reali. > Tutti i contenuti (set, guida, supporto, FAQ e aggiornamenti) sono centralizzati nel NEXUS HUB : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764411 Molti EA funzionano f
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.29 (14)
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (141)
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Growth Killer
Pablo Dominguez Sanchez
5 (5)
Dopo anni di trading manuale comprovato e di sviluppo, le mie strategie avanzate sono ora disponibili come Expert Advisor (EA)! Vi presento il Growth Killer EA – un sistema di trading professionale progettato per la costruzione di portafogli, la diversificazione multi-simbolo e una gestione avanzata del denaro. Realizzato con flessibilità, questo EA permette ai trader di creare un portafoglio di trading completo con un solo strumento . OPZIONE SINGLE SHOT + GRID + SMART RECOVERY + CHIUSURA PARZI
Prezzo: 404 $ -> 505$ Segnale: ENIX XAUUSD Segnale: ENIX USDJPY ENIX mt5 – Adattamento Multilivello del Mercato + Motore Quantitativo Ibrido (HQE) ENIX mt5 è un sistema di trading completamente automatizzato di nuova generazione, basato sulla ricerca e l’esperienza del suo predecessore, che introduce un nuovo approccio ibrido per l’analisi di mercato e l’esecuzione delle operazioni. Combina logica quantitativa, analisi della volatilità e componenti di apprendimento automatico in un sistema u
GoldStream
Marek Stanislaw Zygala
5 (2)
Il prezzo di GoldStream aumenterà gradualmente con ogni paio di vendite. Se desideri acquistarlo al prezzo che vedi ora, questo è il momento. Prestazioni Provate su XAUUSD 83.25% Tasso di Vittoria | 3.32 Fattore di Profitto | 4.35% Drawdown Massimo GoldStream fornisce risultati consistenti nel trading dell'oro attraverso la rilevazione sistematica degli ingressi e una gestione disciplinata dei rischi. Testato retrospettivamente su 209 trade, questo algoritmo ha raggiunto un profitto netto del
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ Ultimate Combo Deal -> click here LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP: Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo! Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente dal broker Si sviluppa indipendente Mostra backtest molto
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3 (27)
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.69 (13)
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Liquid Pours Xtreme
POPEY GROUP S.A.C.S.
3.67 (3)
Liquid Pours Xtreme EA è un Expert Advisor che automatizza il trading basandosi su schemi di liquidità, offrendo una gestione del rischio configurabile e un'elevata flessibilità nelle impostazioni. Caratteristiche Principali 1. Schemi di Liquidità e Orari di Trading Personalizzabili Rilevamento Programmato: Cattura l'azione dei prezzi in due intervalli di tempo definiti dall'utente ( LiquidityHour1, LiquidityMin1 e LiquidityHour2, LiquidityMin2 ). Segnali di Trading: Genera segnali di acquisto
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.74 (57)
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD, XAUUSD e AUDCAD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su int
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (12)
Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è quasi pronto per il rilascio ufficiale in versione alpha. Alcune funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e potresti riscontrare piccoli bug. Se riscontri problemi, ti preghiamo di segnalarli, il tuo feedback aiuta a migliorare il software per tutti. Il prezzo aumenterà dopo 20 vendite. Copie rimanenti a $90: 18/20 . Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.23 (35)
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal -> click here Live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk : https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP: Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una gran
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.36 (14)
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions – link Live Signal: "Bomber M15 Channel" - link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
AEGIS FX — Lo Scudo del Trading Intelligente AEGIS FX rappresenta la nuova fase nell’evoluzione dei sistemi di trading algoritmico, sviluppato sulla base della serie Dynamics. Unendo i punti di forza di Neuro Dynamics , ZeroPoint Dynamics e DeepLayer Dynamics , AEGIS FX introduce un esclusivo framework di protezione del capitale, progettato per le esigenze del trading moderno. Segnale Live & Performance Come gli altri advisor della serie Dynamics, AEGIS FX viene monitorato su conti reali per mos
Gold System
Vladimir Mametov
5 (1)
Gold System — Professional Expert Advisor for Gold Trading Live Signa l 1. General Information Gold System is an intelligent Expert Advisor designed specifically for trading gold ( XAUUSD ). It combines advanced market analysis algorithms with a carefully balanced risk management system, providing stable performance even during periods of high volatility. The EA is suitable for both beginners and experienced traders who want to automate their gold trading and achieve consistent results without c
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $699.99 Disponibile per MT4 e MT5 Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso per ogni coppia. I profitti sono protetti tramite Trailing Stop. L’EA è attivo su conti reali da oltre 6 mesi Configurabile per prop
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: acquista Goldbot One e scegli 1 EA gratis!! (per 2 account commerciali) UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO: Clicca qui Offerta Combo Ultimate -> clicca qui LIVE SIGNAL Vi presentiamo Goldbot One , un robot di trading altamente sofisticato progettato per il mercato dell'oro. Concentrandosi sul breakout trading, Goldbot One sfrutta sia i livelli di supporto che quelli di resistenza p