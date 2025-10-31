Dominion Gold EA

Dominion Gold EA é um Expert Advisor desenvolvido para o ativo XAUUSD (Ouro) no MetaTrader 5, projetado para operar durante a sessão de Nova York, utilizando análise de comportamento de preço e rompimento de níveis previamente definidos.

O robô executa operações com base em condições específicas de mercado observadas antes da abertura da sessão de Nova York, quando são detectadas condições de maior volatilidade. A estratégia foi estruturada para operar uma posição direcional por ciclo, com gerenciamento automático das ordens pendentes.

O EA conta com um mecanismo opcional de recuperação de perdas, que pode ajustar o tamanho do lote de forma controlada após resultados negativos consecutivos. Todos os parâmetros relacionados à recuperação — incluindo multiplicador e número máximo de passos — são totalmente configuráveis pelo usuário.

Para garantir sincronização correta de horário, o Dominion Gold EA possui detecção automática de fuso horário do servidor (Auto GMT), além da opção de configuração manual para testes no Strategy Tester. Isso assegura que as operações sejam executadas no horário definido, independentemente do broker utilizado.

Um filtro interno de tendência pode ser ativado para reduzir entradas em condições desfavoráveis de mercado. Quando habilitado, esse filtro prioriza operações alinhadas à direção predominante do preço, podendo resultar em menor frequência de trades.

O Expert Advisor não utiliza estratégias de grid ou hedge, não mantém múltiplas posições simultâneas e não abre ordens em martingale agressivo. Todo o controle de risco depende exclusivamente das configurações escolhidas pelo usuário.

Os testes apresentados nas imagens foram realizados no Strategy Tester do MetaTrader 5, utilizando dados históricos e o modo de simulação “Every Tick”.

Especificações Técnicas

Ativo: XAUUSD (Ouro)

Timeframe: M5

Plataforma: MetaTrader 5

Tipo de conta: Hedge

Capital mínimo recomendado: 200 USD

Alavancagem: a partir de 1:100

VPS: recomendado para melhor estabilidade de execução

Aviso de Risco

Resultados passados não garantem resultados futuros.

O uso de gerenciamento de risco adequado é essencial.

Sempre teste o Expert Advisor no Strategy Tester antes de utilizá-lo em conta real.