Dominion Gold

4.25

Dominion Gold EA

Dominion Gold EA é um Expert Advisor desenvolvido para o ativo XAUUSD (Ouro) no MetaTrader 5, projetado para operar durante a sessão de Nova York, utilizando análise de comportamento de preço e rompimento de níveis previamente definidos.

O robô executa operações com base em condições específicas de mercado observadas antes da abertura da sessão de Nova York, quando são detectadas condições de maior volatilidade. A estratégia foi estruturada para operar uma posição direcional por ciclo, com gerenciamento automático das ordens pendentes.

O EA conta com um mecanismo opcional de recuperação de perdas, que pode ajustar o tamanho do lote de forma controlada após resultados negativos consecutivos. Todos os parâmetros relacionados à recuperação — incluindo multiplicador e número máximo de passos — são totalmente configuráveis pelo usuário.

Para garantir sincronização correta de horário, o Dominion Gold EA possui detecção automática de fuso horário do servidor (Auto GMT), além da opção de configuração manual para testes no Strategy Tester. Isso assegura que as operações sejam executadas no horário definido, independentemente do broker utilizado.

Um filtro interno de tendência pode ser ativado para reduzir entradas em condições desfavoráveis de mercado. Quando habilitado, esse filtro prioriza operações alinhadas à direção predominante do preço, podendo resultar em menor frequência de trades.

O Expert Advisor não utiliza estratégias de grid ou hedge, não mantém múltiplas posições simultâneas e não abre ordens em martingale agressivo. Todo o controle de risco depende exclusivamente das configurações escolhidas pelo usuário.

Os testes apresentados nas imagens foram realizados no Strategy Tester do MetaTrader 5, utilizando dados históricos e o modo de simulação “Every Tick”.

Especificações Técnicas

  • Ativo: XAUUSD (Ouro)

  • Timeframe: M5

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Tipo de conta: Hedge

  • Capital mínimo recomendado: 200 USD

  • Alavancagem: a partir de 1:100

  • VPS: recomendado para melhor estabilidade de execução

Aviso de Risco

Resultados passados não garantem resultados futuros.
O uso de gerenciamento de risco adequado é essencial.
Sempre teste o Expert Advisor no Strategy Tester antes de utilizá-lo em conta real.

Comentários 6
mitchelldabe
82
mitchelldabe 2025.12.20 04:35 
 

A week of testing this EA, it had 4 trade with 2 win & 2 losses, risk is still under control, it will not make any trade too often due to it's selective trade nature. Overall, the support & guidance provided by the developer is top notch. I've manage to test the Ultron conflux EA too and it perform great too. further testing is needed considering that it's the end of the year.

skmishra_17
150
skmishra_17 2025.11.27 16:51 
 

Very Good EA less trades and good profit. Developer support also on time.

Abubakar5000
19
Abubakar5000 2025.11.10 16:59 
 

Good EA less trades High Winrate

A week of testing this EA, it had 4 trade with 2 win & 2 losses, risk is still under control, it will not make any trade too often due to it's selective trade nature. Overall, the support & guidance provided by the developer is top notch. I've manage to test the Ultron conflux EA too and it perform great too. further testing is needed considering that it's the end of the year.

Angelo Marcelo Serafin
544
Resposta do desenvolvedor Angelo Marcelo Serafin 2025.12.22 05:17
Hello! Thank you very much for your detailed and fair feedback 🙏 I’m glad to hear that the risk remained under control, that you understood the selective nature of Dominion Gold, and that the support and guidance were helpful during your testing period.
It’s also great to know that you had a positive experience with Ultron Conflux. You are absolutely right — more testing is needed, especially considering the end-of-year period, when liquidity and volatility are usually lower. Over a longer trading period, the strategy tends to show its true statistical behavior. Thank you again for your trust, constructive feedback, and for taking the time to test the EA.
I’m always available if you need any assistance or adjustments 👍
skmishra_17
150
skmishra_17 2025.11.27 16:51 
 

Very Good EA less trades and good profit. Developer support also on time.

Synk Gamers
23
Synk Gamers 2025.11.18 23:10 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Angelo Marcelo Serafin
544
Resposta do desenvolvedor Angelo Marcelo Serafin 2025.11.27 16:58
Thank you for your excellent review!
I’m happy to know that Dominion Gold EA is performing well for you.
Your support helps the project grow — I truly appreciate it.
If you ever need assistance or have questions, I’m here to help.
Eliicas82 Trading
106
Eliicas82 Trading 2025.11.18 11:50 
 

good EA to have in your portfolio.

I am updating my review after 2 months in my portfolio. I have it in 2 accounts. One is breakeven and the other 1% down. Both accounts at 1% risk.

Angelo Marcelo Serafin
544
Resposta do desenvolvedor Angelo Marcelo Serafin 2025.12.23 23:59
It is important to clarify a few points, as the ratings given do not accurately reflect the facts nor the actual support history.
Regarding quality and description integrity, all features, limitations, trading logic, risk profile, and strategy behavior are clearly explained on the product page, with no misleading information or unrealistic promises.
Concerning reliability and usability, the results you reported — one account at breakeven and the other at -1%, both running 1% risk — do not indicate a technical issue, malfunction, or instability of the EA. These outcomes are fully consistent with a selective, risk-controlled trading system.
As for user support, the rating given is particularly inconsistent with reality. The full support history includes: Continuous and detailed private assistance
Review of settings, screenshots, backtests, and technical questions
Clear explanations regarding risk, lot sizing, GMT handling, execution differences, and live vs. backtest behavior
An exceptional bonus of a free Phalanx Neural EA license, delivered and activated correctly
Therefore, rating the support as poor does not reflect the level of assistance actually provided, which went well beyond standard market practice.
I fully respect every user’s right to leave feedback; however, ratings should remain consistent with the facts and with the results described, to avoid misleading other users about the product or the developer.
Abubakar5000
19
Abubakar5000 2025.11.10 16:59 
 

Good EA less trades High Winrate

Angelo Marcelo Serafin
544
Resposta do desenvolvedor Angelo Marcelo Serafin 2025.11.11 03:42
Thank you for your review! Glad to know Dominion Gold is working well and giving you high win rate. Wishing you continued success!
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
635
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS 2025.11.01 22:26 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Angelo Marcelo Serafin
544
Resposta do desenvolvedor Angelo Marcelo Serafin 2025.11.11 03:43
Thank you so much for your excellent feedback!
I’m really glad to know you appreciate the EA’s consistency, entries, and risk control.
Your recommendation means a lot — wishing you continued success and great profits!
