Dominion Gold EA

Dominion Gold EA — это Expert Advisor, разработанный для инструмента XAUUSD (Золото) на платформе MetaTrader 5, предназначенный для работы во время Нью-Йоркской торговой сессии, с использованием анализа поведения цены и пробоя предварительно определённых уровней.

Советник открывает сделки на основе определённых рыночных условий, сформированных до открытия Нью-Йоркской сессии, когда могут быть зафиксированы условия повышенной волатильности. Стратегия построена таким образом, чтобы открывать одну направленную позицию за цикл, с автоматическим управлением отложенными ордерами.

EA включает опциональный механизм восстановления после убытков, который может контролируемо изменять размер лота после серии отрицательных результатов. Все параметры восстановления — включая множитель и максимальное количество шагов — полностью настраиваются пользователем.

Для обеспечения точной синхронизации времени Dominion Gold EA оснащён автоматическим определением времени сервера брокера (Auto GMT), а также возможностью ручной настройки GMT для тестирования в Strategy Tester. Это гарантирует выполнение сделок в заданное время независимо от используемого брокера.

Встроенный фильтр тренда может быть активирован для снижения количества входов в неблагоприятных рыночных условиях. При включении фильтр отдаёт приоритет сделкам, направленным по преобладающему движению цены, что может привести к снижению частоты сделок.

Expert Advisor не использует сеточные или хеджирующие стратегии, не удерживает несколько позиций одновременно и не применяет агрессивные мартингейл-алгоритмы. Весь контроль риска полностью зависит от настроек, выбранных пользователем.

Тесты, представленные на изображениях, были выполнены в Strategy Tester платформы MetaTrader 5 с использованием исторических данных и режима моделирования «Every Tick».

Технические характеристики

Инструмент: XAUUSD (Золото)

Таймфрейм: M5

Платформа: MetaTrader 5

Тип счёта: Hedge

Рекомендуемый минимальный депозит: 200 USD

Кредитное плечо: от 1:100

VPS: рекомендуется для стабильного исполнения

Предупреждение о рисках

Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Корректное управление рисками является обязательным.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать Expert Advisor в Strategy Tester.