Dominion Gold
- Эксперты
- Angelo Marcelo Serafin
- Версия: 1.50
- Обновлено: 27 ноября 2025
- Активации: 7
Dominion Gold EA
Dominion Gold EA — это Expert Advisor, разработанный для инструмента XAUUSD (Золото) на платформе MetaTrader 5, предназначенный для работы во время Нью-Йоркской торговой сессии, с использованием анализа поведения цены и пробоя предварительно определённых уровней.
Советник открывает сделки на основе определённых рыночных условий, сформированных до открытия Нью-Йоркской сессии, когда могут быть зафиксированы условия повышенной волатильности. Стратегия построена таким образом, чтобы открывать одну направленную позицию за цикл, с автоматическим управлением отложенными ордерами.
EA включает опциональный механизм восстановления после убытков, который может контролируемо изменять размер лота после серии отрицательных результатов. Все параметры восстановления — включая множитель и максимальное количество шагов — полностью настраиваются пользователем.
Для обеспечения точной синхронизации времени Dominion Gold EA оснащён автоматическим определением времени сервера брокера (Auto GMT), а также возможностью ручной настройки GMT для тестирования в Strategy Tester. Это гарантирует выполнение сделок в заданное время независимо от используемого брокера.
Встроенный фильтр тренда может быть активирован для снижения количества входов в неблагоприятных рыночных условиях. При включении фильтр отдаёт приоритет сделкам, направленным по преобладающему движению цены, что может привести к снижению частоты сделок.
Expert Advisor не использует сеточные или хеджирующие стратегии, не удерживает несколько позиций одновременно и не применяет агрессивные мартингейл-алгоритмы. Весь контроль риска полностью зависит от настроек, выбранных пользователем.
Тесты, представленные на изображениях, были выполнены в Strategy Tester платформы MetaTrader 5 с использованием исторических данных и режима моделирования «Every Tick».
Технические характеристики
-
Инструмент: XAUUSD (Золото)
-
Таймфрейм: M5
-
Платформа: MetaTrader 5
-
Тип счёта: Hedge
-
Рекомендуемый минимальный депозит: 200 USD
-
Кредитное плечо: от 1:100
-
VPS: рекомендуется для стабильного исполнения
Предупреждение о рисках
Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Корректное управление рисками является обязательным.
Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать Expert Advisor в Strategy Tester.
A week of testing this EA, it had 4 trade with 2 win & 2 losses, risk is still under control, it will not make any trade too often due to it's selective trade nature. Overall, the support & guidance provided by the developer is top notch. I've manage to test the Ultron conflux EA too and it perform great too. further testing is needed considering that it's the end of the year.