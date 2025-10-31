Dominion Gold

4.25

Dominion Gold EA

Dominion Gold EA — это Expert Advisor, разработанный для инструмента XAUUSD (Золото) на платформе MetaTrader 5, предназначенный для работы во время Нью-Йоркской торговой сессии, с использованием анализа поведения цены и пробоя предварительно определённых уровней.

Советник открывает сделки на основе определённых рыночных условий, сформированных до открытия Нью-Йоркской сессии, когда могут быть зафиксированы условия повышенной волатильности. Стратегия построена таким образом, чтобы открывать одну направленную позицию за цикл, с автоматическим управлением отложенными ордерами.

EA включает опциональный механизм восстановления после убытков, который может контролируемо изменять размер лота после серии отрицательных результатов. Все параметры восстановления — включая множитель и максимальное количество шагов — полностью настраиваются пользователем.

Для обеспечения точной синхронизации времени Dominion Gold EA оснащён автоматическим определением времени сервера брокера (Auto GMT), а также возможностью ручной настройки GMT для тестирования в Strategy Tester. Это гарантирует выполнение сделок в заданное время независимо от используемого брокера.

Встроенный фильтр тренда может быть активирован для снижения количества входов в неблагоприятных рыночных условиях. При включении фильтр отдаёт приоритет сделкам, направленным по преобладающему движению цены, что может привести к снижению частоты сделок.

Expert Advisor не использует сеточные или хеджирующие стратегии, не удерживает несколько позиций одновременно и не применяет агрессивные мартингейл-алгоритмы. Весь контроль риска полностью зависит от настроек, выбранных пользователем.

Тесты, представленные на изображениях, были выполнены в Strategy Tester платформы MetaTrader 5 с использованием исторических данных и режима моделирования «Every Tick».

Технические характеристики

  • Инструмент: XAUUSD (Золото)

  • Таймфрейм: M5

  • Платформа: MetaTrader 5

  • Тип счёта: Hedge

  • Рекомендуемый минимальный депозит: 200 USD

  • Кредитное плечо: от 1:100

  • VPS: рекомендуется для стабильного исполнения

Предупреждение о рисках

Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Корректное управление рисками является обязательным.
Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать Expert Advisor в Strategy Tester.

Отзывы 6
mitchelldabe
82
mitchelldabe 2025.12.20 04:35 
 

A week of testing this EA, it had 4 trade with 2 win & 2 losses, risk is still under control, it will not make any trade too often due to it's selective trade nature. Overall, the support & guidance provided by the developer is top notch. I've manage to test the Ultron conflux EA too and it perform great too. further testing is needed considering that it's the end of the year.

skmishra_17
150
skmishra_17 2025.11.27 16:51 
 

Very Good EA less trades and good profit. Developer support also on time.

Abubakar5000
19
Abubakar5000 2025.11.10 16:59 
 

Good EA less trades High Winrate

Рекомендуем также
Eagle Grid MT5
Luiz Felipe De Oliveira Caldas
Эксперты
Grid trading is when orders are placed above and below a set price, creating an order grid with increasing and decreasing prices. Grid trading is most commonly associated with the foreign exchange market. In general, the technique seeks to capitalize on the normal volatility of an asset's price by placing buy and sell orders at certain regular intervals above and below a predefined base price. For example, a forex trader can place buy orders every 15 pips above a set price, while also placing se
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Эксперты
Project Indirect Lock is the hybrid algorithm of Arbitrage, Grid and Hedging. Simple way to describe is Lock USD by using GBPUSD and EURUSD. It is almost all time parallel direction. This way, we can reduce a lot of drawdown if we compare to original Grid and Hedging. P.S. Please note that !!EVERY INVESTMENT ALWAYSE HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR OWN RISK!!
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Эксперты
Скальпинг бот для пары золото/доллар (XAU/USD) — это мощное и универсальное решение для трейдеров, которое обеспечивает максимальную эффективность в условиях динамичного рынка. Бот специально разработан для скальпинга: он анализирует изменения цены и делает ставки ещё до начала значительного движения. Это позволяет заранее занимать выгодные позиции и извлекать прибыль из самых малейших рыночных колебаний. Основные преимущества: Гибкость: Подходит для любых рыночных условий и адаптируется под ваш
AdamMT5
Dragan Drenjanin
Эксперты
Адам — нейросетевой торговый робот для MetaTrader 5 Всем привет! Если вы попали на эту страницу, вам, вероятно, интересно узнать больше об этом торговом роботе. Это описание не призвано подтолкнуть вас к покупке; его цель — чётко и кратко объяснить, что делает робот, как он работает и как им правильно пользоваться. Что нового в этой версии? Эта обновлённая версия не сильно отличается от предыдущей. Основные изменения косметические и удобные для пользователя: Возвращен фиксированный размер лота.
MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Эксперты
MACD Hedge EA: Мультистратегический советник с торговыми сигналами   candleforms.co 1. Основа сигналов: согласование MACD и RSI MACD Hedge EA генерирует надежные сигналы на вход благодаря сочетанию двух ключевых индикаторов: MACD определяет направление тренда и импульс RSI отфильтровывает ложные сигналы, показывая перекупленность/перепроданность Только технически подтвержденные сигналы используются для открытия сделок. 2. 6 торговых стратегий на выбор Советник поддерживает  шесть мощных торг
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Эксперты
Представляем Neural Bitcoin Impulse - инновационный торговый бот, созданный с использованием технологии обучения нейросети на объёмных массивах рыночных данных. Встроенная математическая модель искусственного интеллекта ищет потенциальный импульс каждого следующего рыночного бара и использует образовавшиеся паттерны дивергенции и конвергенции между прогностическими показателями и ценой для формирования высокоточных разворотных точек открытия торговых позиций. В основе торгового робота лежит ра
Golden Matrix
Yury Zaikouski
Эксперты
Торговый советник Golden Matrix - это высокотехнологичное решение, разработанное для автоматизированной торговли золотыми фьючерсами (XAUUSD) на финансовых рынках. Основным преимуществом данного советника является использование искусственного интеллекта и машинного обучения, что позволяет ему адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и повышать эффективность торговли. Эксклюзивное предложение! Ограниченная скидка на новый продукт!   Первые 15 копий по цене 90$  Конечная цена 490$ Golden
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
5 (1)
Эксперты
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA is a highly advanced automated trading system for MetaTrader 5, specifically developed for intraday trading on the BTCUSD pair. It integrates a powerful combination of Elliott Wave theory, harmonic pattern detection, artificial intelligence, and machine learning algorithms to deliver accurate trade signals and intelligent position management. At the core of Bitcoin Rocket Pro AI is its multi-layered analysis system. The EA uses Elliott Wave principles to map the na
Edge EA Pro MT5
Aleksandr Zheltikov
4.67 (3)
Эксперты
Edge is a fully automated trading system that finds trading opportunities and places trades by combining technical indicators, price action analysis, wave analysis and all-day market pattern analysis using Fibonacci areas. Based on historical market data, the system's thinly layered multilayer neural network is trained to identify patterns and relationships that can be used to predict future price movements. The neural network processes various inputs, including price data, technical indicators
OXI DCA machine
Nickey Magale
Эксперты
Oxi – Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor that combines advanced Mean Reversion logic with strategic Dollar-Cost Averaging (DCA) to help you grow your account steadily. Designed to work across multiple currency pairs using adaptive analysis and smart trade management, Oxi offers a high win rate, flexible controls, and reliable recovery—perfect for traders who want performance with peace of mind. Key Features: ️ Plug & Pla
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Эксперты
Exp-TickSniper -  высокоскоростной тиковый скальпер (scalper) с автоподбором параметров для каждой валютной пары автоматически. Вы мечтаете о советнике, который будет автоматически рассчитывать параметры торговли? Автоматически оптимизироваться и настраиваться? Мы представляем нашу новую разработку в мире форекс. Тиковый скальпер для терминалов  МТ5 TickSniper . Версия TickSniper  Скальпер  для терминала MetaTrader 4 TickSniper - Полная инструкция   + DEMO + PDF Советник разработан на основе о
Lamar XL
Murad Nagiev
Эксперты
Lamar XL   — это продвинутый торговый робот, разработанный для автоматизированной торговли на финансовых рынках. Робот сочетает в себе высокоэффективные алгоритмы анализа рынка и уникальный режим восстановления баланса (Recovery Bot), что делает его идеальным инструментом для трейдеров, стремящихся минимизировать риски и максимизировать прибыль на долгосрочной перспективе. Ключевые особенности: Режим Recovery Bot : Встроенный алгоритм восстановления баланса, который автоматически корректирует т
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Эксперты
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Momentum Master EA
Goyani Piyushbhai
Эксперты
MOMENTUM MASTER EA: The Pinnacle of Momentum Trading Master the Markets with Precision and Power The Momentum Master EA is a cutting-edge Expert Advisor built to capitalize on the power of momentum indicators for exceptional trading outcomes. By seamlessly integrating top-tier technical tools like MACD , Bollinger Bands , RSI , and the Momentum Indicator , this EA offers a dynamic and comprehensive approach to trading in today's fast-paced markets. Features That Set Momen
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Эксперты
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Эксперты
Советник находит расхождения в двух коррелирующих валютных парах и торгует в сторону их обратного схождения. Рабочий таймфрейм: M30 Входные параметры MagicNumber - идентификационный номер на советника; OrdersComment - комментарий к ордеру, при пустом значении автоматический; Lots - размер лота; DepoPer001Lot - автоматический расчет лота (указывается баланс на единицу 0.01 лота) (при 0 используется значение лота из параметра Lots); TimeFrame - рабочий период; Symbol #2 - коррелирующая валюта; Sy
J Sharp
VLADIMIR KLEVKO
5 (1)
Эксперты
Promo price: 179.99 (first 10 purchases) J# (Jay Sharp) is an EA that has been a result of careful analysis of the cross pair behaviors which results into a strong performing EA with the risk tailored to your appetite. J# uses Grid in its strategy: primarily to escape bad entries which are not frequent, however happen along with the 2 level grid mechanism for a better protection.  J# is a fully testable and reproducible advisor where the real trades fully matching historical ones so it can be b
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Эксперты
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Эксперты
Добавлена возможность изменять размер лота и сделать советник максимально дешевым. При покупке вы получите поддержку и будущие обновления. Пожалуйста, поддержите его развитие. Этот советник готов к работе «из коробки». AussiePrecision — это эксперт-советник для MetaTrader 5 с точной временной настройкой, специально разработанный для валютной пары AUD/USD. Он предназначен для исполнения сделок в заранее определённые и контролируемые моменты времени, что делает его идеальным решением для трейдеров
Stargogs Spike Catcher EA
Lorenzo Edward Beukes
3.25 (4)
Эксперты
Stargogs Spike Catcher EA V3 !!!PLEASE MESSAGE ME AFTER PURCHASING THE EA I WILL HELP AND SET IT UP FOR YOU OR I'LL SEND YOU THE RIGHT SETFILES!!! !!! IMPORTANT THIS ROBOT WON'T WORK OR MAKE PROFIT WITH DEFAULT SETTINGS!!! With The Right Settings so that you can make your daily or monthly Income. This Is the best version so far. With the right Parameters you won't fail. I will also show you the results. In Version 3.0 you can Switch on/off to Choose on which indices to catch spikes on Boom and
Trend Flow EA MT5
Ongkysetiawan
Эксперты
Stop chasing the market and start flowing with it. Trend Flow EA MT5   is designed for traders who want a clean, logical approach to the markets without staring at charts all day. No Martingale, no Grid, no risky averaging. Timeframe:  H1 (1 Hour)  is the sweet spot. It ignores the noise. It only opens a trade when the price "reloads" and confirms it is ready to continue the trend.
Rampage Adaptogen Grid FX
Temirgali Orazbayev
Эксперты
РУССКИЙ Интеллектуальная сеточная система для валютных пар Forex Rampage Adaptogen Grid FX   — профессиональная автоматизированная стратегия для торговли   ВАЛЮТНЫМИ ПАРАМИ FOREX . Система работает по принципу "умной сетки", размещая лимитные ордера на экстремумах рынка с контролируемым усреднением.   Только для валютных пар:   EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD и их кроссы   НЕ для:   золота (XAUUSD), серебра, индексов, акций, криптовалют ️ Параметры настройки ОСНОВНЫЕ Н
FREE
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Эксперты
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
SuperTrend Fit for low Stagnation
Smarterbot Software
Эксперты
Этот экспертный торговый инструмент использует индикатор SuperTrend с мощной настраиваемой метрикой оптимизации, чтобы помочь трейдерам найти лучшие системы с низкой застойностью и высоким чистым доходом. Трейдеры открывают позицию (длинную или короткую), когда бар открывается выше или ниже линии индикатора. Вы можете выйти из позиции, когда цена "разворачивается" по сигналу или не выходить и держать ее до закрытия на основе рисков (Take profit, stop loss) или по времени, выходя в конце сессии.
Shinkiro DE40 Scalper
Wilna Barnard
Эксперты
Shinkiro DE40 Scalper: Точная скальпинговая стратегия на динамичном индексе Shinkiro DE40 Scalper – это автоматизированная торговая система, разработанная для поиска потенциальных точек входа на основе максимальных и минимальных уровней цены за последние X баров . Этот эксперт ориентирован на стабильность и управление рисками , эффективно работая во время открытия Франкфуртской фондовой биржи , а также адаптируясь к движениям рынка в сессии Нью-Йорка и Лондона . Почему DE40 (DAX) подходит для с
Bella Scalper
Calvin Andile Mahlangu
Эксперты
BELLA EA – Breakout Trading System for EURUSD Capture Key Level Breakouts. Ride the Trend. Protect Profits. The BELLA EA is a fully automated trading system designed to capture price breakouts at key levels (highs and lows) in the forex market. By entering trades when price breaks out of these critical points, BELLA EA aims to take advantage of rapid price movements to generate profits. With a built-in trailing stop and partial profit closure logic, the EA helps secure gains while reducing risk
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Эксперты
New Rate EA – автоматизация точных прорывов New Rate EA – это полностью автоматизированный советник, разработанный для точного и дисциплинированного использования ежедневных возможностей прорыва. Он торгует только один раз в день , фиксируя определенный внутридневной диапазон и выполняя сделки в точной точке прорыва. Без повторных входов, без чрезмерной торговли, без эмоций. Основанный на проверенной концепции Opening Range Breakout (ORB), New Rate сочетает в себе чистое исполнение, строгий конт
The Simple Grid Trader
Pei Hoon Ng
Эксперты
This simple grid trading EA will place limit buy orders or buy stop orders with take profit at each step based on the given price range. User will need to enter the following settings: inputUpperRange - This defines the high price. Default is ask + 1000 points. inputLowerRange - This defines the low price.    Default is ask - 1000 points. inputGridLevels - This defines the number of level (or orders) to place within the given range. Default is 10. inputLotSize - This defines the volume. Default
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Эксперты
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
Jack of all Trades MT5
Gelert Rajcanji
Эксперты
Jack of all Trades MT5 торгует на сильных рыночных движениях. Это полностью автоматизированный советник, оптимизированный для мультивалютной торговли на EURUSD, EURGBP, GBPUSD, USDCAD, USDJPY. Робота можно запускать на любом таймфрейме, но за основу всегда берется M10. Советник использует MACD(7,21,4), MOMENTUM(11) и последние 10 свечей на M10 для генерации сигналов. Сделки также открываются на основе таймфрейма М10, независимо от таймфрейма, на котором советник тестируется. Советник также испол
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Другие продукты этого автора
Ultron Conflux
Angelo Marcelo Serafin
5 (1)
Эксперты
Ultron Conflux – Обзор Ultron Conflux — это эксперт-советник, разработанный для работы исключительно на таймфрейме 1 минута (M1). Он использует сочетание двух технических индикаторов — полос Боллинджера и осциллятора Стохастик — для определения точных торговых возможностей на основе ясных и объективных правил. Система полностью автоматизирована и не использует мартингейл, сетку или хеджирование, обеспечивая дисциплинированный и контролируемый уровень риска. Все параметры риска могут быть настро
SInalTradeEA Telegam To MT5
Angelo Marcelo Serafin
Утилиты
SinalTradeEA Telegram To MT5 SinalTradeEA — полностью автоматизированный советник, предназначенный для интеграции торговых сигналов непосредственно в MetaTrader 5. Он выполняет сделки точно и предоставляет полный контроль над входами, выходами и управлением рисками. Основные особенности Прямая интеграция сигналов из Telegram или других источников. Полностью автоматическое исполнение ордеров. Умная система Take Profit и Stop Loss с несколькими режимами. Расширенные методы управления рисками и раз
Phalanx Neural AI
Angelo Marcelo Serafin
Эксперты
PHALANX NEURAL AI — Нейросетевой эксперт для XAUUSD Phalanx Neural AI — это эксперт-советник для MT5, разработанный для трейдеров, которым требуется интеллектуальная нейросетевая система для XAUUSD, ориентированная на анализ потока, микроструктуру рынка и определение высококачественных торговых контекстов. EA использует нейронную модель DNN63 , оптимизированную для торговли золотом на таймфрейме M30, без сетки, без мартингейла и со стабильным исполнением на ECN и prop-firm счетах. Этот эксперт с
Фильтр:
mitchelldabe
82
mitchelldabe 2025.12.20 04:35 
 

A week of testing this EA, it had 4 trade with 2 win & 2 losses, risk is still under control, it will not make any trade too often due to it's selective trade nature. Overall, the support & guidance provided by the developer is top notch. I've manage to test the Ultron conflux EA too and it perform great too. further testing is needed considering that it's the end of the year.

Angelo Marcelo Serafin
544
Ответ разработчика Angelo Marcelo Serafin 2025.12.22 05:17
Hello! Thank you very much for your detailed and fair feedback 🙏 I’m glad to hear that the risk remained under control, that you understood the selective nature of Dominion Gold, and that the support and guidance were helpful during your testing period.
It’s also great to know that you had a positive experience with Ultron Conflux. You are absolutely right — more testing is needed, especially considering the end-of-year period, when liquidity and volatility are usually lower. Over a longer trading period, the strategy tends to show its true statistical behavior. Thank you again for your trust, constructive feedback, and for taking the time to test the EA.
I’m always available if you need any assistance or adjustments 👍
skmishra_17
150
skmishra_17 2025.11.27 16:51 
 

Very Good EA less trades and good profit. Developer support also on time.

Synk Gamers
23
Synk Gamers 2025.11.18 23:10 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Angelo Marcelo Serafin
544
Ответ разработчика Angelo Marcelo Serafin 2025.11.27 16:58
Thank you for your excellent review!
I’m happy to know that Dominion Gold EA is performing well for you.
Your support helps the project grow — I truly appreciate it.
If you ever need assistance or have questions, I’m here to help.
Eliicas82 Trading
106
Eliicas82 Trading 2025.11.18 11:50 
 

good EA to have in your portfolio.

I am updating my review after 2 months in my portfolio. I have it in 2 accounts. One is breakeven and the other 1% down. Both accounts at 1% risk.

Angelo Marcelo Serafin
544
Ответ разработчика Angelo Marcelo Serafin 2025.12.23 23:59
It is important to clarify a few points, as the ratings given do not accurately reflect the facts nor the actual support history.
Regarding quality and description integrity, all features, limitations, trading logic, risk profile, and strategy behavior are clearly explained on the product page, with no misleading information or unrealistic promises.
Concerning reliability and usability, the results you reported — one account at breakeven and the other at -1%, both running 1% risk — do not indicate a technical issue, malfunction, or instability of the EA. These outcomes are fully consistent with a selective, risk-controlled trading system.
As for user support, the rating given is particularly inconsistent with reality. The full support history includes: Continuous and detailed private assistance
Review of settings, screenshots, backtests, and technical questions
Clear explanations regarding risk, lot sizing, GMT handling, execution differences, and live vs. backtest behavior
An exceptional bonus of a free Phalanx Neural EA license, delivered and activated correctly
Therefore, rating the support as poor does not reflect the level of assistance actually provided, which went well beyond standard market practice.
I fully respect every user’s right to leave feedback; however, ratings should remain consistent with the facts and with the results described, to avoid misleading other users about the product or the developer.
Abubakar5000
19
Abubakar5000 2025.11.10 16:59 
 

Good EA less trades High Winrate

Angelo Marcelo Serafin
544
Ответ разработчика Angelo Marcelo Serafin 2025.11.11 03:42
Thank you for your review! Glad to know Dominion Gold is working well and giving you high win rate. Wishing you continued success!
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
635
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS 2025.11.01 22:26 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Angelo Marcelo Serafin
544
Ответ разработчика Angelo Marcelo Serafin 2025.11.11 03:43
Thank you so much for your excellent feedback!
I’m really glad to know you appreciate the EA’s consistency, entries, and risk control.
Your recommendation means a lot — wishing you continued success and great profits!
Ответ на отзыв