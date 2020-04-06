GoldScalperEA

El EA Gold Scalper es un asesor experto de ingeniería de precisión diseñado para dominar el mercado XAUUSD (Oro) a través de un scalping inteligente basado en soportes y resistencias. Construido con una lógica de negociación limpia, simplista y minimalista sin ninguna jerga sobrecomplicada que la mayoría de los EAs tratan de anunciar, este robot de scalping de Oro ejecuta operaciones de ruptura de alta probabilidad con precisión quirúrgica utilizando el simple soporte básico y el comercio de resistencia, manteniendo las detracciones mínimas y protegiendo su capital en todo momento.

Si usted es un scalper en busca de consistencia, o un trader en busca de oportunidades de oro de bajo riesgo, este robot Gold Scalping EA aporta una sólida mezcla de precisión técnica, simple lógica inteligente de entrada y salida, y una fuerte protección del capital.

Aviso:

Después de comprar este robot MT5 Gold scalping forex, por favor póngase en contacto conmigo inmediatamente antes de usarlo en una cuenta real para que pueda obtener la configuración recomendada que utilizo en mis propias cuentas reales para la rentabilidad. Pruebe el EA en demo primero durante algunas semanas antes de ir en vivo y se adhieren a los principios estrictos de gestión de riesgos y todo estará bien.

Cómo funciona

Detección de soportes y resistencias:

El EA identifica automáticamente fuertes niveles de soporte y resistencia en base a los máximos y mínimos del swing, la estructura de las velas y los rechazos de precios. Este robot de scalping Gold EA sólo entra en operaciones cuando se detecta una fuerte señal de alta probabilidad y no se limita a ejecutar operaciones de scalping al azar por lo que no debe sorprenderse si no ve ninguna operación en un día o dos.

Se espera a una ruptura confirmada de estas zonas, a continuación, activa las entradas sólo después de una vela de confirmación, evitando falsas rupturas y la mejora de la tasa de ganancias.

Una señal = Una operación Lógica:

Evita el exceso de operaciones o las entradas múltiples en el mismo nivel, lo que es ideal para mantener controlada la caída.

Características principales

Diseñado estrictamente para el par de divisas XAUUSD / Oro

Optimizado para el marco de tiempo H1 , Lógica de entrada de ruptura con confirmación , SL/TP y opciones de Trailing Stop , Tamaño de lote fijo , Funciona con cuentas ECN y Standard . No Grid / No Martingale / No DoublingParámetros Recomendados

Parámetros recomendados

Símbolo XAUUSD (Oro)

Deje los ajustes por defecto como están. Por favor, póngase en contacto conmigo después de la compra de los ajustes más personalizados, especialmente si desea utilizar la EA para las empresas de apoyo y las empresas de apoyo recomendados para utilizar este Oro scalper EA en.

Marco de tiempo: H1 o H6

Depósito Mínimo y Recomendado: $1000-$1500 con 0.03-0.05 lotes para bajo riesgo y bajo Drawdown y $300 para 0.01 lotes.

. También puede comprobar las capturas de pantalla en vivo recientes de enero de 2025 usando mi cuenta en vivo de FP Markets donde el EA obtuvo buenos beneficios con sólo dos meses perdedores este año hasta ahora usando la configuración de riesgo medio a alto en una cuenta de depósito de 1500 en vivo con 0,1 lotes usando cada tick basado en ticks reales que refleja las condiciones reales en vivo lo más cerca posible en mi cuenta en vivo que tengo con FP Markets. Este EA ha demostrado ser rentable a lo largo del período de tiempo con una reducción mínima si se utiliza la correcta gestión de riesgos y el tamaño de la posición.

Tipo de Cuenta: ECN o Diferencial Bajo

Actualizaciones gratuitas de por vida

Guía de instalación y configuración

Guía de Estrategia + Consejos de Optimización

Broker: Cualquier broker MT5 (preferiblemente de spread bajo como IC Markets, FP Markets, etc.)

ADVERTENCIA DE RIESGO

Operar en Forex y CFDs implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Utilice este EA a su propia discreción, y siempre probar en una cuenta demo antes de operar en vivo. El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas financieras que pueda incurrir utilizando este robot scalping Gold sin ninguna gestión adecuada del riesgo, la falta de disciplina, o sobre el apalancamiento de su cuenta simplemente porque quiere ganar dinero rápido en los mercados.



