GoldScalperEA

El EA Gold Scalper es un asesor experto de ingeniería de precisión diseñado para dominar el mercado XAUUSD (Oro) a través de un scalping inteligente basado en soportes y resistencias. Construido con una lógica de negociación limpia, simplista y minimalista sin ninguna jerga sobrecomplicada que la mayoría de los EAs tratan de anunciar, este robot de scalping de Oro ejecuta operaciones de ruptura de alta probabilidad con precisión quirúrgica utilizando el simple soporte básico y el comercio de resistencia, manteniendo las detracciones mínimas y protegiendo su capital en todo momento.

Si usted es un scalper en busca de consistencia, o un trader en busca de oportunidades de oro de bajo riesgo, este robot Gold Scalping EA aporta una sólida mezcla de precisión técnica, simple lógica inteligente de entrada y salida, y una fuerte protección del capital.

Aviso:

Después de comprar este robot MT5 Gold scalping forex, por favor póngase en contacto conmigo inmediatamente antes de usarlo en una cuenta real para que pueda obtener la configuración recomendada que utilizo en mis propias cuentas reales para la rentabilidad. Pruebe el EA en demo primero durante algunas semanas antes de ir en vivo y se adhieren a los principios estrictos de gestión de riesgos y todo estará bien.

Cómo funciona

Detección de soportes y resistencias:

El EA identifica automáticamente fuertes niveles de soporte y resistencia en base a los máximos y mínimos del swing, la estructura de las velas y los rechazos de precios. Este robot de scalping Gold EA sólo entra en operaciones cuando se detecta una fuerte señal de alta probabilidad y no se limita a ejecutar operaciones de scalping al azar por lo que no debe sorprenderse si no ve ninguna operación en un día o dos.

Se espera a una ruptura confirmada de estas zonas, a continuación, activa las entradas sólo después de una vela de confirmación, evitando falsas rupturas y la mejora de la tasa de ganancias.

  • Una señal = Una operación Lógica:

Evita el exceso de operaciones o las entradas múltiples en el mismo nivel, lo que es ideal para mantener controlada la caída.

Características principales

Diseñado estrictamente para el par de divisas XAUUSD / Oro

Optimizado para el marco de tiempo H1 , Lógica de entrada de ruptura con confirmación , SL/TP y opciones de Trailing Stop , Tamaño de lote fijo , Funciona con cuentas ECN y Standard . No Grid / No Martingale / No Doubling
Parámetros Recomendados

Parámetros recomendados

Símbolo XAUUSD (Oro)

Deje los ajustes por defecto como están. Por favor, póngase en contacto conmigo después de la compra de los ajustes más personalizados, especialmente si desea utilizar la EA para las empresas de apoyo y las empresas de apoyo recomendados para utilizar este Oro scalper EA en.

Marco de tiempo: H1 o H6

Depósito Mínimo y Recomendado: $1000-$1500 con 0.03-0.05 lotes para bajo riesgo y bajo Drawdown y $300 para 0.01 lotes.

. También puede comprobar las capturas de pantalla en vivo recientes de enero de 2025 usando mi cuenta en vivo de FP Markets donde el EA obtuvo buenos beneficios con sólo dos meses perdedores este año hasta ahora usando la configuración de riesgo medio a alto en una cuenta de depósito de 1500 en vivo con 0,1 lotes usando cada tick basado en ticks reales que refleja las condiciones reales en vivo lo más cerca posible en mi cuenta en vivo que tengo con FP Markets. Este EA ha demostrado ser rentable a lo largo del período de tiempo con una reducción mínima si se utiliza la correcta gestión de riesgos y el tamaño de la posición.

Tipo de Cuenta: ECN o Diferencial Bajo

Broker: Cualquier broker MT5 (preferiblemente de spread bajo como IC Markets, FP Markets, etc.)
  • Actualizaciones gratuitas de por vida
  • Guía de instalación y configuración
  • Guía de Estrategia + Consejos de Optimización

ADVERTENCIA DE RIESGO

Operar en Forex y CFDs implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Utilice este EA a su propia discreción, y siempre probar en una cuenta demo antes de operar en vivo. El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas financieras que pueda incurrir utilizando este robot scalping Gold sin ninguna gestión adecuada del riesgo, la falta de disciplina, o sobre el apalancamiento de su cuenta simplemente porque quiere ganar dinero rápido en los mercados.



Productos recomendados
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
X4O B1 Dollar Trader
Jawad Ait Ali Ouichou
Asesores Expertos
x4o B1 Dollar Trader Estrategia Heiken Ashi Trend Retest Sistema de trading automatizado que combina el análisis Heiken Ashi con la metodología Moving Average Retest para entradas de seguimiento de tendencia en el marco temporal H1. Metodología de negociación El EA monitoriza dos Medias Móviles de 25 periodos calculadas sobre precios máximos y mínimos para identificar la dirección de la tendencia. Cuando el precio cierra por encima de la MA Alta con la vela alta excediendo la media móvil, se de
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Asesores Expertos
BACKTEST REAL / RENTABILIDAD A LARGO PLAZO Presentamos ComplexEuro Edge PRO , un avanzado Asesor Experto, meticulosamente diseñado 'EURUSD' sistema de comercio que se especializa en la ejecución de operaciones de alta precisión mediante la aplicación de un conjunto único de estrictas condiciones y criterios técnicos. ComplexEuro es a diferencia de otros EAs que se basan en algoritmos genéricos , martingala / cuadrícula u otros trucos 'AI' que no funcionan a largo plazo. Depósito Mínimo : $100 M
Universal MT5 RSI
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador RSI Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier in
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Asesores Expertos
Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
La estrategia del EA se basa en el comercio Swing, con entradas después de fuertes impulsos calculados por el indicador iPump. Como se mencionó anteriormente, el EA tiene la capacidad de abrir operaciones manuales con soporte automático. - para una tendencia bajista ↓ entramos en una operación después de un aumento correctivo en el precio, el activo entra en la zona de sobrecompra, vendemos siguiendo la tendencia. - para una tendencia alcista ↑, ingresamos a una operación después de una caída
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Asesores Expertos
Este robot se basa en una estrategia MACD para mercados en tendencia. La descripción de la estrategia se puede encontrar en el video de youtube adjunto. El vídeo explica la estrategia y muestra un backtest básico y la optimización de algunos símbolos. Se recomienda realizar un backtest y una optimización propios antes de utilizar el robot. El vídeo se puede encontrar en >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp;
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
GoldenEagle
Chantal Thys
Asesores Expertos
GoldenEagle - EA inteligente para operar con tendencias GoldenEagle es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar en mercados tendenciales con precisión y consistencia. Construido para MetaTrader 5, este EA combina cruces de medias móviles, filtros RSI y detección de volatilidad (ATR) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Lógica basada en tendencias : opera solo en tendencias de mercado fuertes y confirmadas. F ilt
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Asesores Expertos
El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡SOLO 34 9 $ en lugar de 990$! ¡Solo quedan unas pocas copias a este precio promocional! ¡Asegúrate de consultar nuestro "   Paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Resultados en vivo bajo riesgo Resultados en vivo de alto riesgo Bienvenido a STABILITY PRO   : ¡Uno de los sistemas de red más avanzados, estables y de bajo riesgo del mercado! Este EA ha sido sometido a pruebas de estrés durante todo el
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
MAO Trade X MT5 es un EA basado en el Oscilador de Media Móvil. Los parámetros del Oscilador de Media Móvil como FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift y SellValue pueden ser ajustados. MAO Trade X MT5 aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de MAO Trade X MT5. Buena suerte. === Consultas === E-Mail:support@btntechfx.com
Alpha B3 Renko Trader
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Alpha B3 Renko Trader es un robot especializado en la negociación del Bovespa B3 (miníndice y minidólar) que combina el análisis de velas del gráfico Renko (calculado internamente, sin imágenes gráficas) con la estrategia Alpha B3 . El robot permite definir el tamaño del gráfico Renko para las señales de entrada, así como el número de velas a analizar. También puede establecer stops fijos en puntos. El robot también permite configurar funciones como el número de contratos para los que colocar ó
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
Asesores Expertos
Experto en optimización automática de todos los parámetros para cualquier símbolo comercial para MetaTrader 5. ¡T rading EA sin ajustes! Garrapata   Hamster   : este es un   experto en comercio automatizado para principiantes y usuarios que no desean configurar un asesor. La estrategia comercial de este asesor comercial se ha probado durante   7 años. Opere más fácil que nunca con nuestro experto en trading automatizado, diseñado especialmente para principiantes. Despídase de la molestia de conf
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Heiken
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
El Asesor Experto profesional Heiken sigue parcialmente el mercado utilizando el indicador i-Heiken_Ashi (ver la captura de pantalla). En cada señal i-Heiken_Ashi , se abre una posición en su dirección. Cada nueva posición abierta se acompaña automáticamente de un stop loss, break even, trailing stop y take profit. Con el fin de diversificar los fondos de manera eficiente, se recomienda utilizar el modo de operación multidivisa, en el que se seleccionan 10 divisas, mientras que el riesgo se redu
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Neon Trade: una solución comercial de vanguardia que te abre las puertas a la libertad financiera y al más alto nivel del trading Busqué crear una solución comercial única capaz de satisfacer las necesidades de cualquier trader, independientemente de sus objetivos o tareas. La idea central fue combinar el aprendizaje automático con técnicas avanzadas de trading, de modo que se maximice el potencial de su uso conjunto. El sistema es adecuado tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 mese
MultiNinja
carl_carl101
Asesores Expertos
Permítanme presentarles mi nuevo asesor experto MultiNinja , un asesor experto totalmente automático para Scalping principalmente en el EURUSD. El asesor de expertos se basa en varias estrategias que el cuero cabelludo del mercado con cuidado. ¡Las rejillas se pueden modificar para su riesgo específico y los pares que desea operar con! (por favor, asegúrese de backtest antes de probar en otros pares de EURUSD ) ¡Mi robot está hecho para todo tipo de mercado, cualquier tamaño de cuenta y altamen
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Asesores Expertos
Presentamos Neural Bitcoin Impulse , un innovador robot de negociación creado utilizando tecnología de entrenamiento de redes neuronales sobre voluminosos conjuntos de datos de mercado. El modelo matemático de inteligencia artificial incorporado busca el impulso potencial de cada próxima barra de mercado y utiliza los patrones resultantes de divergencia y convergencia entre los indicadores predictivos y el precio para formar puntos de inversión de alta precisión para abrir posiciones de negocia
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Asesores Expertos
Ilanis es un Asesor Experto para el comercio de acciones, puede ser utilizado para el comercio en Forex y otros mercados, incluyendo materias primas, metales y mercados de índices. Para determinar la entrada en el mercado, el EA utiliza el moderno y ultraligero indicador adaptativo FourAverage. El principio de mantenimiento de posiciones es similar al del popular robot de Forex Ilan, que utiliza el promedio. Pero a diferencia de Ilan, Ilanis utiliza una entrada precisa en el mercado. El robot pr
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
VTech 3in1 Gold EA
Hasmukh B Kholia
Asesores Expertos
VTech 3in1 EA - GOLD Edition es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el Oro (XAUUSD) . Combina estrategias de Cuadrícula, Cobertura y Martingala con filtros avanzados y funciones de control inteligente, lo que le proporciona un rendimiento sólido en mercados de oro con tendencia, oscilantes y laterales. Nota: Este EA está diseñado para trabajar sólo en XAUUSD (Oro). Puede que no funcione en otros instrumentos. Características principales: 50 Comprar + 50
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Otros productos de este autor
GoldScalperEAMT4
Samuel Zulu
Asesores Expertos
Gold Scalper EA - Scalping avanzado de soporte y resistencia para XAUUSD El Gold Scalper EA es un asesor experto de ingeniería de precisión diseñado para dominar el mercado XAUUSD (Oro) a través de un scalping inteligente basado en soportes y resistencias. Construido con una lógica de trading limpia, simplista y minimalista sin ninguna jerga sobrecomplicada que la mayoría de los EAs de scalping tratan de anunciar, este robot de scalping de Oro ejecuta operaciones de ruptura de alta probabilidad
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario