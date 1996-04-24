SInalTradeEA Telegam To MT5

SinalTradeEA Telegram To MT5

SinalTradeEA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para integrar señales de trading directamente en MetaTrader 5.
Ejecuta operaciones con precisión y ofrece control total sobre entradas, salidas y gestión del riesgo.
Tanto principiantes como traders avanzados pueden beneficiarse de su precisión, flexibilidad y seguridad.

Características Principales

  • Integración directa con señales de Telegram o fuentes externas.

  • Ejecución totalmente automatizada.

  • Gestión inteligente de Take Profit y Stop Loss con múltiples modos.

  • Gestión avanzada del riesgo y dimensionamiento de lotes.

  • Compatible con múltiples pares y activos en MT5.

  • Protección contra slippage, spread alto y drawdown.

Parámetros Detallados

Modos de Take Profit

  • TP_MODE_AUTO → Usa automáticamente los TPs del señal.

  • TP_MODE_MANUAL → TP definido manualmente.

  • TP_MODE_HYBRID → Prioriza el TP del señal y usa el manual como respaldo.

Comentarios de Orden

  • COMMENT_FROM_SIGNAL → Usa el comentario recibido del señal.

  • COMMENT_MANUAL → Usa un comentario personalizado.

Distribución del Lote

  • LOT_EQUAL_DIVISION → Divide el lote en partes iguales.

  • LOT_PERCENTAGE_BASED → Distribuye según porcentajes.

  • LOT_RISK_WEIGHTED → Ajusta los lotes según riesgo/distancia.

  • LOT_FIXED_PER_TP → Usa lotes fijos por TP.

Modos de Gestión de Riesgo

  • RISK_MODE_FIXED_LOT → Lote fijo.

  • RISK_MODE_PERCENT_BALANCE → Porcentaje del balance.

  • RISK_MODE_PERCENT_EQUITY → Porcentaje de la equity.

  • RISK_MODE_AUTO → Gestión automática adaptativa.

Control de Horarios

  • Sesiones configurables.

  • Opción de bloquear durante noticias de alto impacto.

Stop Loss y Protecciones

  • SL automático o manual.

  • Filtro de spread.

  • Protección de slippage.

  • Protección global de drawdown.

Modo Debug

  • EnableDebugMode → Logs detallados para pruebas.

Ventajas

  • Automatiza la ejecución de señales.

  • Reduce errores emocionales.

  • Mayor disciplina y consistencia.

  • Flexible para diferentes estilos de trading.

Conclusión
SinalTradeEA V4.7 es una solución completa para automatizar señales en MT5 con eficiencia y seguridad.

Importante: después de la compra, contacte para recibir instrucciones completas de instalación.


Productos recomendados
Maemamia Scalping Beta
Erdem Kuyumcu
Asesores Expertos
Esta estrategia es el uso de las diferencias entre las medias móviles y con el apoyo de la RSI. Se puede utilizar sistemas de comercio semi-automatizados, cobertura, y el par de operaciones. En las operaciones de par ı utiliza esta estrategia durante mucho tiempo a la búsqueda de buenas oportunidades largas y cortas. Características principales: Smart Moving Average Spreads : Aproveche la estrategia dual de EMA y SMA para adaptarse dinámicamente a las tendencias del mercado, asegurando entradas
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
The Goat Scalper EA - Inteligente, Rápido y Construido para el Rendimiento Real del Mercado Visión general The Goat Scalper EA es un sistema de trading de nueva generación construido para capturar movimientos decisivos del mercado con precisión quirúrgica. A diferencia de los scalpers típicos que se basan en métodos arriesgados como la martingala, la rejilla, la cobertura o el arbitraje, The Goat utiliza una lógica de ruptura pura basada en la detección avanzada de zonas de oferta y demanda, g
Price Action Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Asesores Expertos
El asesor experto Price Action Builder Premium es una extensión del Price Action Builder Basic disponible gratuitamente: proporciona 2 nuevos patrones de velas además del pinbar (ya disponible en la edición básica); en la mayoría de las configuraciones, el backtesting suele mostrar una tasa media de rentabilidad anual incrementada en aproximadamente un 50%; la curva de crecimiento de la cuenta también es más suave, debido al mayor número de operaciones, casi el doble (2x) en comparación con la v
RC Trade Helper
Francisco Rayol
Utilidades
RC Trade Helper es un asistente de trading integral diseñado para traders manuales. La aplicación proporciona un conjunto de herramientas visuales para la rápida colocación de órdenes, la gestión avanzada de riesgos y la administración eficiente de operaciones directamente en el gráfico. Atención: Antes de comprar, puede probar la aplicación en una cuenta demo. El producto no funciona en el Probador de Estrategias. Operaciones de Trading Permite ejecutar y gestionar operaciones con un solo c
Help Trader Trailing Stop
Antonio Luiz Capellaro
Utilidades
Robot que Ayuda a los Traders: GENÉRICO = Funciona para B3 (Bolsa de Valores de Brasil) y FOREX Este Robot toma la Orden y el Stop Loss que el trader colocó, y maneja la orden de acuerdo a la estrategia de Ganancia Parcial y Trailing Stop definida en los parámetros cuando el Robot fue activado. Tenga en cuenta que los valores por defecto son: % hacer Stop Loss para iniciar Trailing Stop: 50% # % do Dividir lotes en x partes (sólo una vez) : 2 % do Stop Loss para iniciar Beneficio Parcial: 50%
Reverse Copier for Prop Firms
Maziar Safaeinajafabadi
Utilidades
Instrucciones para el uso de la copiadora inversa EA Adjuntar el EA a los gráficos Abra MetaTrader y adjunte el EA a cualquier gráfico en ambas cuentas (maestra y esclava). Asegúrese de que AutoTrading está activado. Cuenta Maestra (Emisor de Señales) Establezca Modo = Maestro en los ajustes del EA. Esta cuenta enviará las señales de operación. Cuenta Esclava (Receptor de Señales) Establezca Modo = Esclavo en los ajustes del EA. Esta cuenta recibirá operaciones en sentido inverso (dirección o
SubWindow OnOff MT5
Fabrizio Malavasi
Utilidades
El objetivo de esta utilidad es gestionar una o varias subventanas en un mismo gráfico abriéndolas y cerrándolas mediante un botón o las teclas del teclado . How it works: If you want to handle more than one subwindow you need to reinstall the indicator . In this case some setups has to be customized onlu in the last subwindow installed and others setups in the installed subwindow during the first time installation. They are denoted in the input rispectively as ' LW ' and ' IW '. Primero insta
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Asesores Expertos
Presentamos Neural Bitcoin Impulse , un innovador robot de negociación creado utilizando tecnología de entrenamiento de redes neuronales sobre voluminosos conjuntos de datos de mercado. El modelo matemático de inteligencia artificial incorporado busca el impulso potencial de cada próxima barra de mercado y utiliza los patrones resultantes de divergencia y convergencia entre los indicadores predictivos y el precio para formar puntos de inversión de alta precisión para abrir posiciones de negocia
Auto Breakeven MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Una utilidad para establecer automáticamente los niveles de equilibrio, transfiere las operaciones al equilibrio al pasar una distancia determinada. Le permite minimizar los riesgos. Creado por un comerciante profesional para comerciantes. La utilidad trabaja con cualquier orden de mercado abierta por un comerciante manualmente o mediante asesores. Puede filtrar operaciones por número mágico. La utilidad puede trabajar con cualquier número de pedidos al mismo tiempo. Versión MT4 https://www.mq
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT5 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
HiLo Activator Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
Indicadores
HiLo Activator es uno de los indicadores más utilizados para determinar tendencia. Encuéntrelo aquí esta versión personalizada de Gekko con la capacidad de personalizar el período y los colores. Este indicador también traza flechas hacia arriba y hacia abajo cuando hay un cambio en la tendencia, lo que indica puntos de entrada y salida muy fuertes HiLo se adapta bien a diferentes tipos de períodos para la negociación intradiaro. Puedes entender fácilmente cuándo es el momento de comprar o vender
PowerTrend Institutional H4
Rafael Barreto Haddad
Asesores Expertos
PowerTrend Institutional EA es un robot de trading automático diseñado con lógica institucional, combinando análisis de tendencia, volumen, volatilidad y patrones de velas. Compatible con cuentas hedge y netting, funciona con cualquier activo (Forex, metales, índices) y se adapta dinámicamente a los parámetros del símbolo. Incluye mecanismo de respaldo para validar correctamente en entornos automatizados. Características: Detección de tendencia con EMA y RSI Verificación de volatilidad con ATR
Easy Trade Panel Expert for MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Easy Trade Panel Experto para MT5 El Easy Trade Panel es una herramienta de negociación específica diseñada para mejorar el control del riesgo y la gestión del capital. Este asesor experto incluye dos secciones principales: - Ejecución de órdenes, dimensionamiento de posiciones y configuración de riesgo-recompensa - Funciones de gestión de operaciones para posiciones activas Características y especificaciones Categoría Gestión de capital - Gestión de riesgos - Utilidades de negociación Platafor
Expert Amazo DEMO
Guilherme Geovanini Fraga
3 (1)
Asesores Expertos
EXPERT AMAZO DEMO es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar con WIN (mini índice) y WDO (mini dólar) y para ser utilizado únicamente en cuentas DEMO. El funcionamiento se basa en la apertura de órdenes utilizando algunos indicadores como Parabolic Sars, medias móviles, Bandas de Bollinger, Fibonacci, etc. Trabajando según 3 modos de estrategia, AMAZO intenta predecir los movimientos del mercado con operaciones en contra y a favor de la tendencia . Únete a nuestro grupo de Whats
FREE
Trade Assistant X Light
Adrian Lara Carrasco
Utilidades
Trade Assistant X Light — Potencia tus decisiones con un solo clic Descubre Trade Assistant X Light, la herramienta diseñada para traders que buscan precisión, velocidad y control sin complicaciones. Integrada directamente en tu plataforma, esta interfaz intuitiva te permite colocar órdenes de mercado y pendientes, ajustar stops y objetivos, gestionar órdenes parciales y activar funcionalidades automáticas como breakeven y cierres parciales con solo unos clics. Olvídate de procesos lentos: cada
CopierTrader
Dmitriy Svechnikov
Utilidades
CopierTrader es un copiador de posiciones fácil de usar y fiable para el sistema de cobertura de cuentas MetaTrader 5. Este asesor experto permite copiar operaciones de varios terminales (maestro) a un único terminal (esclavo). Al escribir este asesor, se implementó la idea de copiar posiciones rápidamente, es decir, el asesor envía solicitudes al servidor lo más rápido posible. Si es imposible aceptar rápidamente las solicitudes de operaciones comerciales de su corredor, el asesor no sólo vue
Nova GTR Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova GTR Trader es una automatización precisa del indicador Gator , una herramienta de Bill Williams diseñada para seguir las fases del mercado analizando la convergencia y divergencia de las señales de tendencia. Este EA convierte las señales visuales del Gator en una estrategia disciplinada y automatizada que identifica cuándo el mercado está en tendencia, consolidándose o listo para una ruptura. En lugar de reaccionar a cada pequeña fluctuación, Nova GTR Trader espera una clara alineación ent
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Telegram Utility Close Order and Pause other EAs
Phuc Nguyen Vinh
Utilidades
Telegram Utility EA vincula a cualquier bot privado/público y puede ayudarlo a: Cierre todos los pedidos al instante por comando. El comando está codificado con su contraseña personalizada y solo usted lo sabe. El bot de Telegram le dirá cuándo se cierran todos los pedidos e incluso pausará todos los demás EA en ejecución en su terminal MT5. ¡Pause/Reanude cualquier otro EA que se esté ejecutando en la Terminal con solo un clic! Informe de comercio de exportación por forma de pips o forma de di
Drawdown Terminator
Sivakumar Paul Suyambu
Utilidades
Drawdown Terminator - Guardián de la equidad en toda la cuenta para MT5 Proteja su capital. Bloquee sus beneficios. Duerma sin vigilar cada tick. ️ 1. ¿Qué es Drawdown Terminator? Drawdown Terminator es una utilidad de MT5 (Asesor Experto no comercial) diseñada para proteger todo el capital de su cuenta , no sólo un único EA o símbolo. Supervisa continuamente el capital total de su cuenta , y cuando se alcanza su objetivo de ganancia o límite de pérdida de capital , puede hacerlo automáti
Close by percentage MT5
Konstantin Kulikov
Utilidades
Hola amigos. Escribí esta utilidad específicamente para su uso en mi perfil con un gran número de Asesores Expertos y conjuntos ("Joint_profiles_from_grid_sets" https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929) . Ahora, para limitar las pérdidas en la cuenta, no hay necesidad de cambiar el parámetro "Close_positions_at_percentage_of_loss" en cada gráfico. Basta con abrir un Sólo tiene que abrir un gráfico adicional , adjuntar esta utilidad y establecer el porcentaje deseado para el cierre de todas las
NNArbitrage
Marius Ovidiu Sunzuiana
Utilidades
En un mercado inundado de indicadores rezagados y estrategias sobreajustadas, esta utilidad ofrece una nueva ventaja: arbitraje estadístico en tiempo real impulsado por una red neuronal adaptativa , construida enteramente en MQL5-sin DLLs, sin dependencias externas. Principales ventajas Smart Spread Modeling Calcula dinámicamente un ratio de cobertura entre dos instrumentos correlacionados (como EURUSD vs GBPUSD), formando un spread sintético que refleja el verdadero valor relativo. No se trat
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
Asesores Expertos
Enhanced Candlestick DCA EA - Estrategia de Trading Profesional Descripción El Enhanced Candlestick DCA EA es un sofisticado sistema de trading multi-estrategia que combina el análisis de patrones de velas japonesas con la gestión avanzada de posiciones Dollar Cost Averaging (DCA). Desarrollado pensando tanto en la seguridad como en la rentabilidad, este EA se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado a través de su sistema de entrada inteligente y su marco integral de gestió
AW Fractals EA MT5
AW Trading Software Limited
Asesores Expertos
AW Fractals EA funciona sobre la base de las señales del indicador AW Flexible Fractals. Los fractales se utilizan como niveles de soporte y resistencia y el asesor trabaja en la ruptura de los niveles. Al entrar en el mercado, el Asesor abre automáticamente órdenes de mercado y pendientes, y al salir de las posiciones, utiliza un sistema inteligente de arrastre y promediación con órdenes pendientes. El Asesor tiene una función integrada para el cálculo automático de la gestión del riesgo, ajust
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Binance Spot Live an History Data
Bahadir Hayiroglu
3 (1)
Utilidades
Puede ver los datos de Binance Spot al instante en Metatrader 5 y le permite utilizar todas las características que Metatrader le ha proporcionado. Puedes acceder a los datos de todos los símbolos listados en Binance Futures. No olvides configurar la zona horaria. En Binance es 00:00 UTC. Necesitas arreglarlo de acuerdo a tu propio país. Necesitas instalar el plugin gratuito Binance Spot Symbol List. https://www.mql5.com/tr/market/product/83507 Después de cargar, automáticamente descarga los dat
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Utilidades
Trade Mate es la herramienta de negociación para los operadores manuales que quieren llevar sus operaciones al siguiente nivel. Repleto de funciones avanzadas como trailing stop loss automático, cálculo del tamaño del lote, órdenes pendientes, cierre parcial, gestión de operaciones abiertas y protección diaria contra pérdidas (facilita el cumplimiento de su riesgo diario de acciones), Trade Mate le ofrece todo lo que necesita para operar con precisión y confianza. No se conforme con menos: ¡prue
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (10)
Indicadores
Smart FVG Indicator MT5 – Detección de Fair Value Gap e Imbalance en MetaTrader 5 El Smart FVG Indicator MT5 es una herramienta profesional para detectar zonas de Fair Value Gap (FVG) e Imbalance directamente en los gráficos de MetaTrader 5 . Está diseñado para traders que aplican Smart Money Concepts (SMC) y análisis basados en ICT para comprender la estructura del mercado, la liquidez y las ineficiencias de precios. El indicador analiza automáticamente la acción del precio para identificar zon
FREE
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilidades
Una versión más estable de MetaTrader 4 está disponible aquí: Lot Calculator Tool . Esta herramienta le ayuda a calcular y gestionar automáticamente el riesgo, colocar órdenes cómodamente de forma visual, programar órdenes, rastrear stops, moverlas al punto de equilibrio y mucho más. Características Coloque órdenes de mercado o pendientes usando líneas arrastrables Programar órdenes Calcule y limite el riesgo utilizando varios métodos Vea el spread actual Ver el tiempo hasta la siguiente vela
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilidades
Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
News Filter EA
Rashed Samir
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilidades
Este es un panel de comercio visual que lo ayuda a colocar y administrar operaciones fácilmente, evitando errores humanos y mejorando su actividad comercial. Combina una interfaz visual fácil de usar con un enfoque sólido de gestión de riesgos y posiciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de usar. Opere fácilmente desde el gráfico Opere con una gestión de riesgos precisa, sin problemas La preservación del c
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT5 en una herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo mt5 Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje nuevas velas
Otros productos de este autor
Dominion Gold
Angelo Marcelo Serafin
4.25 (4)
Asesores Expertos
Dominion Gold EA Dominion Gold EA es un Expert Advisor desarrollado para el símbolo XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5 , diseñado para operar durante la sesión de Nueva York , utilizando análisis del comportamiento del precio y rupturas de niveles previamente definidos . El EA ejecuta operaciones basadas en condiciones específicas del mercado identificadas antes de la apertura de la sesión de Nueva York, cuando pueden detectarse condiciones de mayor volatilidad. La estrategia está estructurada para op
Ultron Conflux
Angelo Marcelo Serafin
5 (1)
Asesores Expertos
Ultron Conflux – Descripción General Ultron Conflux es un Asesor Experto diseñado para operar exclusivamente en el marco temporal de 1 minuto (M1). Aplica la confluencia de dos indicadores técnicos — Bandas de Bollinger y Oscilador Estocástico — para identificar oportunidades precisas basadas en reglas claras y objetivas. El sistema es totalmente automático y no utiliza martingala, grid ni hedging, garantizando una exposición al riesgo disciplinada y controlada. Todos los parámetros de riesgo p
Phalanx Neural AI
Angelo Marcelo Serafin
Asesores Expertos
PHALANX NEURAL AI — Asesor Experto Neural para XAUUSD Phalanx Neural AI es un Experto Asesor para MT5 desarrollado para traders que buscan un sistema neural inteligente para XAUUSD, con enfoque en análisis de flujo, microestructura del mercado e identificación de contextos de alta calidad. El EA utiliza un modelo neuronal DNN63 optimizado para operar oro en el timeframe M30, sin grid, sin martingala y con ejecución estable en cuentas ECN y prop-firm. Este EA está diseñado para ofrecer un flujo
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario