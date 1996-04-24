SInalTradeEA Telegam To MT5
- Utilidades
- Angelo Marcelo Serafin
- Versión: 4.9
- Actualizado: 5 septiembre 2025
- Activaciones: 10
SinalTradeEA Telegram To MT5
SinalTradeEA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para integrar señales de trading directamente en MetaTrader 5.
Ejecuta operaciones con precisión y ofrece control total sobre entradas, salidas y gestión del riesgo.
Tanto principiantes como traders avanzados pueden beneficiarse de su precisión, flexibilidad y seguridad.
Características Principales
-
Integración directa con señales de Telegram o fuentes externas.
-
Ejecución totalmente automatizada.
-
Gestión inteligente de Take Profit y Stop Loss con múltiples modos.
-
Gestión avanzada del riesgo y dimensionamiento de lotes.
-
Compatible con múltiples pares y activos en MT5.
-
Protección contra slippage, spread alto y drawdown.
Parámetros Detallados
Modos de Take Profit
-
TP_MODE_AUTO → Usa automáticamente los TPs del señal.
-
TP_MODE_MANUAL → TP definido manualmente.
-
TP_MODE_HYBRID → Prioriza el TP del señal y usa el manual como respaldo.
Comentarios de Orden
-
COMMENT_FROM_SIGNAL → Usa el comentario recibido del señal.
-
COMMENT_MANUAL → Usa un comentario personalizado.
Distribución del Lote
-
LOT_EQUAL_DIVISION → Divide el lote en partes iguales.
-
LOT_PERCENTAGE_BASED → Distribuye según porcentajes.
-
LOT_RISK_WEIGHTED → Ajusta los lotes según riesgo/distancia.
-
LOT_FIXED_PER_TP → Usa lotes fijos por TP.
Modos de Gestión de Riesgo
-
RISK_MODE_FIXED_LOT → Lote fijo.
-
RISK_MODE_PERCENT_BALANCE → Porcentaje del balance.
-
RISK_MODE_PERCENT_EQUITY → Porcentaje de la equity.
-
RISK_MODE_AUTO → Gestión automática adaptativa.
Control de Horarios
-
Sesiones configurables.
-
Opción de bloquear durante noticias de alto impacto.
Stop Loss y Protecciones
-
SL automático o manual.
-
Filtro de spread.
-
Protección de slippage.
-
Protección global de drawdown.
Modo Debug
-
EnableDebugMode → Logs detallados para pruebas.
Ventajas
-
Automatiza la ejecución de señales.
-
Reduce errores emocionales.
-
Mayor disciplina y consistencia.
-
Flexible para diferentes estilos de trading.
Conclusión
SinalTradeEA V4.7 es una solución completa para automatizar señales en MT5 con eficiencia y seguridad.
Importante: después de la compra, contacte para recibir instrucciones completas de instalación.