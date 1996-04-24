SInalTradeEA Telegam To MT5

SinalTradeEA Telegram To MT5

SinalTradeEA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para integrar señales de trading directamente en MetaTrader 5.

Ejecuta operaciones con precisión y ofrece control total sobre entradas, salidas y gestión del riesgo.

Tanto principiantes como traders avanzados pueden beneficiarse de su precisión, flexibilidad y seguridad.

Características Principales

Integración directa con señales de Telegram o fuentes externas.

Ejecución totalmente automatizada.

Gestión inteligente de Take Profit y Stop Loss con múltiples modos.

Gestión avanzada del riesgo y dimensionamiento de lotes.

Compatible con múltiples pares y activos en MT5.

Protección contra slippage, spread alto y drawdown.

Parámetros Detallados

Modos de Take Profit

TP_MODE_AUTO → Usa automáticamente los TPs del señal.

TP_MODE_MANUAL → TP definido manualmente.

TP_MODE_HYBRID → Prioriza el TP del señal y usa el manual como respaldo.

Comentarios de Orden

COMMENT_FROM_SIGNAL → Usa el comentario recibido del señal.

COMMENT_MANUAL → Usa un comentario personalizado.

Distribución del Lote

LOT_EQUAL_DIVISION → Divide el lote en partes iguales.

LOT_PERCENTAGE_BASED → Distribuye según porcentajes.

LOT_RISK_WEIGHTED → Ajusta los lotes según riesgo/distancia.

LOT_FIXED_PER_TP → Usa lotes fijos por TP.

Modos de Gestión de Riesgo

RISK_MODE_FIXED_LOT → Lote fijo.

RISK_MODE_PERCENT_BALANCE → Porcentaje del balance.

RISK_MODE_PERCENT_EQUITY → Porcentaje de la equity.

RISK_MODE_AUTO → Gestión automática adaptativa.

Control de Horarios

Sesiones configurables.

Opción de bloquear durante noticias de alto impacto.

Stop Loss y Protecciones

SL automático o manual.

Filtro de spread.

Protección de slippage.

Protección global de drawdown.

Modo Debug

EnableDebugMode → Logs detallados para pruebas.

Ventajas

Automatiza la ejecución de señales.

Reduce errores emocionales.

Mayor disciplina y consistencia.

Flexible para diferentes estilos de trading.

Conclusión

SinalTradeEA V4.7 es una solución completa para automatizar señales en MT5 con eficiencia y seguridad.

Importante: después de la compra, contacte para recibir instrucciones completas de instalación.